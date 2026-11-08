Скандал на юбилейном концерте в Волгограде, разгромная критика Макаревича* и жизнь после смерти мужа: Александре Пахмутовой 97 лет
Александра Николаевна Пахмутова — имя, которое в России не требует пояснений. Композитор, пианистка, автор более четырёхсот песен, ставших настоящим саундтреком целой эпохи, общественный деятель и просто женщина с удивительной судьбой. 9 ноября 2026 года ей исполняется 97 лет. Казалось бы, о маэстро известно всё: звездная карьера, любовь властей, счастливый брак с поэтом Николаем Добронравовым длиной в 67 лет. Но за фасадом официальной биографии скрывается не только величие, но и боль, слухи, громкие обвинения и болезненное одиночество, о которых сама Пахмутова предпочитает молчать. Подробности — в материале «Радио 1».
Творческий путь Александры ПахмутовойАлександра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Волгоградом. Ее невероятный музыкальный дар проявился довольно рано. Уже в три с половиной года она подбирала мелодии на пианино, а в пять сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году она поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу, но учебу прервала война. Несмотря на это в 1943 году она отправилась в Москву, где была принята в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории.
Позже Пахмутова блестяще окончила консерваторию по классу композиции у выдающегося педагога Виссариона Шебалина, а затем и аспирантуру. Композитор никогда не останавливалась на одном жанре. Ею написаны симфонические произведения («Русская сюита», концерт для трубы с оркестром), балет «Озаренность», музыка к фильмам. Однако всенародную любовь ей принесли эстрадные песни. За свою карьеру она написала более 400 произведений, в число которых входят хиты «Надежда», «Нежность», «Как молоды мы были», «До свиданья, Москва» — прощальный гимн Олимпиады-80, «Трус не играет в хоккей» и «Беловежская пуща».
За неоценимый вклад в отечественную музыкальную культуру Александре Пахмутовой присвоено звание Народной артистки СССР (1984), Героя Социалистического Труда (1990), Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Героя Труда Российской Федерации. Кроме того, имя Пахмутовой увековечено в космосе — в ее честь назван астероид главного пояса 1889 Pakhmutova, открытый 24 января 1968 года советским астрономом Л. И. Черных в Крымской астрофизической обсерватории.
Общественная деятельность звезды не ограничивалась сценой: она была депутатом Верховного Совета РСФСР, секретарём правления Союза композиторов, много лет возглавляла жюри конкурса «Красная гвоздика».
Личная жизнь Александры ПахмутовойВ 1956 году, во время работы над детской песней «Лодочка моторная» на Всесоюзном радио, Александра Пахмутова познакомилась с поэтом Николаем Добронравовым. Спустя всего три месяца они поженились, и этот союз стал одним из самых крепких и творчески плодотворных в истории отечественной культуры.
Их брак продлился 67 лет — вплоть до кончины Николая Николаевича в 2023 году. Вместе они создали сотни песен, ставших классикой. На вопрос о секрете их семейного счастья Добронравов любил цитировать фразу Антуана де Сент-Экзюпери:
«Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении».У пары не было детей. Вокруг этого факта ходило множество слухов. Одни говорили, что Пахмутова в молодости перенесла тяжелое заболевание, которое сделало невозможным материнство. Другие утверждали, что артисты осознанно отказались от детей, полностью посвятив себя творчеству.
В 2023 году Добронравов ушёл из жизни, и Пахмутова осталась одна в квартире, где всё напоминает о нём. На похоронах она попросила оставить место рядом с могилой мужа:
«Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек».Спустя год, в день его памяти, она пришла на Новодевичье кладбище и призналась:
«Постоянно о нём вспоминаю. Вот он смотрит на меня с портрета. Улыбается мне, и я ему улыбаюсь».
Мнение Макаревича о творчестве Пахмутовой
В конце июля 2025 года лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* в одном из своих «забугорных» интервью негативно оценил творчество легендарного композитора Александры Пахмутовой.
«Когда она пыталась в поздние годы написать что-то такое, что она считала современным, например, для ансамбля Стаса Намина, она предлагала нам какие-то такие песни — это было ужасно».На прямой вопрос, была ли Пахмутова хорошим композитором, он ответил: «по-моему, не очень». При этом он признал, что у неё есть «безусловно, несколько красивых песен», в качестве примера приведя композицию «Нежность». Эти высказывания вызвали широкий резонанс в медиа и были восприняты как неуважение к народной артистке, чьи песни стали частью культурного кода страны.
Концерт в Волгограде обернулся скандаломНесмотря на редкие публичные выступления, Александра Пахмутова в честь своего 95-летия провела концерт в родном Волгограде 1 мая 2024 года. Однако мероприятие омрачилось скандальной ситуацией с распределением гостей.
Попасть на концерт смогли лишь избранные — чиновники, депутаты и местные состоятельные люди. При этом обычные жители, желавшие увидеть выступление легендарного композитора, в зал допущены не были.
«Пока десятки чиновников, депутатов и деятелей культуры фотографировались на фоне плаката с изображением землячки, простые горожане молча стояли в стороне, униженно выпрашивая лишний пригласительный», — делились журналисты издания «Волгоград онлайн»
Как сейчас живет Александра ПахмутоваПосле ухода из жизни супруга Николая Добронравова в 2023 году Александра Пахмутова пережила тяжелейший период. По свидетельствам близких, первые месяцы ее психологическое состояние было крайне нестабильным: эмоциональные перепады сменялись глубокой депрессией. Композитор отказывалась от профессиональной помощи, что заставляло окружающих поволноваться.
Несмотря на скорбь, уже в ноябре 2023 года Пахмутова нашла в себе силы выступить перед публикой, хотя и ограничила общение. В декабре у композитора случился сердечный приступ, потребовавший госпитализации. После успешного лечения Александра Николаевна проявила удивительную жизненную силу — вернулась к работе, приняла участие в телепрограмме «Привет, Андрей» и посетила детский дом в Тверской области.
В 2024 году Пахмутова погрузилась в работу — выступления, мастер-классы, съемки. В 2025–2026 годах Пахмутова занималась разбором семейных архивов: передала Российской государственной библиотеке личные рукописи и творческие материалы Добронравова, а также собственные документы прошлых лет. В Волгограде к её 97-летию подготовили выставку наград и музыкальную полнокупольную программу в планетарии — земляки помнят и чтят свою знаменитую уроженку.