08 ноября 2026, 12:45

Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/ Юрий Кочетков)

Александра Николаевна Пахмутова — имя, которое в России не требует пояснений. Композитор, пианистка, автор более четырёхсот песен, ставших настоящим саундтреком целой эпохи, общественный деятель и просто женщина с удивительной судьбой. 9 ноября 2026 года ей исполняется 97 лет. Казалось бы, о маэстро известно всё: звездная карьера, любовь властей, счастливый брак с поэтом Николаем Добронравовым длиной в 67 лет. Но за фасадом официальной биографии скрывается не только величие, но и боль, слухи, громкие обвинения и болезненное одиночество, о которых сама Пахмутова предпочитает молчать. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь Александры Пахмутовой Личная жизнь Александры Пахмутовой Мнение Макаревича о творчестве Пахмутовой Концерт в Волгограде обернулся скандалом Как сейчас живет Александра Пахмутова



Творческий путь Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова (Фото: д/ф «Без единой фальшивой ноты» Первый канал)

Личная жизнь Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова и Николай Добронравов (Фото: д/ф «Без единой фальшивой ноты» Первый канал)

«Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении».

«Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек».

«Постоянно о нём вспоминаю. Вот он смотрит на меня с портрета. Улыбается мне, и я ему улыбаюсь».

Мнение Макаревича о творчестве Пахмутовой

Андрей Макаревич*(Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)

«Когда она пыталась в поздние годы написать что-то такое, что она считала современным, например, для ансамбля Стаса Намина, она предлагала нам какие-то такие песни — это было ужасно».

Концерт в Волгограде обернулся скандалом

«Пока десятки чиновников, депутатов и деятелей культуры фотографировались на фоне плаката с изображением землячки, простые горожане молча стояли в стороне, униженно выпрашивая лишний пригласительный», — делились журналисты издания «Волгоград онлайн»

Как сейчас живет Александра Пахмутова