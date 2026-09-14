14 сентября 2026, 14:43

Михаил Танич (Фото: скриншот д/ф «Счастье — такая трудная штука» Первый канал)

Известному поэту-песеннику, чьи тексты пели Кобзон и Пугачёва, продюсеру «Лесоповала», а также человеку, прошедшему войну и лагеря, Михаилу Таничу 15 сентября могло бы исполниться 103 года. Он прожил яркую жизнь и оставил после себя сотни шлягеров, которые и сегодня знает вся страна. О судьбе «неформатного» поэта читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Танича Личная жизнь Танича Почему «Лесоповал» называли «блатной романтикой»* Последние годы жизни поэта



Биография Михаила Танича

Михаил Танич (Фото: скриншот д/ф «Счастье — такая трудная штука» Первый канал)

«Я все равно считаю свою жизнь счастливой. Если обрубить все ветки подробностей, то останется: пришел с войны живым и приблизительно целым — раз. Пришел из тюрьмы живым и, по видимости, здоровым — два. Женат сорок четыре года на любимой и красивой женщине. Это вам не три, это три-четыре-пять», — писал Танич в мемуарах.

«То в одном, то в другом издательстве выплатной день. 5-го, 10-го, 15-го. На Чистых прудах сразу в трёх газетах за три стихотворения денежку получил. А сколько в столице изданий всяких — воля вольная после провинции! Да почему бы и не признать честно: Москва вообще город гостеприимный!», — писал Танич.

Личная жизнь Танича

Лидия Козлова и Михаил Танич (Фото: скриншот д/ф «Счастье — такая трудная штука» Первый канал)

Почему «Лесоповал» называли «блатной романтикой»*

Михаил Танич и участники гр. «Лесоповал» (Фото: скриншот д/ф «Счастье — такая трудная штука» Первый канал)

«Я всё равно считаю себя автором Танич-Лесоповал. Вот так я прилеплен к "Лесоповалу" — не отлепишь. Так будут вспоминать, наверно. Может, от меня что-то останется, но большинство песен останется из "Лесоповала"», — признавался поэт в эфире «Радио Шансон».

Последние годы жизни поэта

Михаил Танич (Фото: скриншот д/ф «Счастье — такая трудная штука» Первый канал)

«Самое большое количество песен, которые я спела, — это были его песни на его стихи. Мне его не хватает ещё по-человечески, потому что у меня папа очень рано ушёл, ему было всего 58. И мне Михаил Исаевич заменил отца», — говорила певица на пресс-конференции в ТАСС.

«Поэт-песенник — это нечто среднее между баянистом-затейником и сочинителем кроссвордов».