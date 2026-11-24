«Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны»: Собчак, разбитый нос и эпатажная свадьба с катафалком. Из-за чего Дарья Мороз развелась с Богомоловым
Её развод с Константином Богомоловым обсуждали громче, чем любой его спектакль. Всем было удобно думать, что режиссёр ушёл к другой — той самой, чья свадьба с катафалком потом прогремела на всю страну. Но Дарья Мороз годами повторяла: причина совсем не в этом. Так что на самом деле разрушило их брак — и почему она до сих пор говорит о бывшем муже с благодарностью, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы: что за «чудовище» скрывалось за образом прилежной дебютантки?Дарья Мороз родилась 1 сентября 1983 года в семье режиссёра Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. В кино она дебютировала в трёхмесячном возрасте. В 1999 году она окончила школу экстерном — на год раньше, потому что её утвердили на главную роль в «Фортуне» Георгия Данелии. А на «Кинотавре-2000» девушку отметили специальным упоминанием жюри. В подростковом возрасте характер у будущей звезды был непростым.
«Я была настоящим чудовищем в подростковом возрасте, как многие, наверное. Я была эгоисткой, очень закрытой. Даже если ощущала, что неправа, извиняться всегда было сложно» — делилась Мороз с «Собеседником».
День, который разделил жизнь на до и послеПремьера «Фортуны» состоялась 26 февраля 2000 года. А 27-го произошла трагедия. Семья отмечала событие за городом у друзей. Михаил Рудяк, меценат и знакомый семьи, повёз катать Дарью на снегоходе. Марина Левтова, по словам Дарьи, сначала отказывалась, но потом села позади дочери. Снегоход влетел в овраг и врезался в дерево.
«Миша думал, что перед нами какие-то кустики. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него влетели и врезались в дерево», — рассказывала Мороз.Левтова погибла. Дарья получила множественные переломы и травму головы. О смерти матери ей сказали только через день-два.
«Я до сих пор считаю, что она меня уберегла, потому что я меньше всех пострадала. Но все эти годы я живу с огромной болью внутри», — вспоминала актриса.
«Обоюдная любовь к отцу»: как 17-летняя девушка отреагировала на молоденькую избранницу отца?Спустя короткое время Юрий Мороз начал встречаться с актрисой Викторией Исаковой, которую ему, по иронии судьбы, представила сама Дарья. В 2003 году они поженились. Актриса признавалась, что вела себя как капризный ребёнок, но со временем они с мачехой нашли общий язык.
«У нас с Викой не такая большая разница в возрасте, и я думаю, что она, будучи 25-летней молодой женщиной, никак не рассчитывала получить 17-летнюю падчерицу. Наша обоюдная любовь к отцу и понимание... дало нам возможность со временем сгладить острые углы», — говорила Мороз.
Неудачные романы и беременность под венецПосле женитьбы отца Дарья жила отдельно, увлекаясь короткими интрижками и отрицая существование большой любви. Однако в середине 2000-х годов она всерьёз сблизилась с режиссёром Андреем Томашевским, который был старше неё на 11 лет и уже имел ребёнка. Дарья мечтала о большой семье, но партнёр не был готов к новым детям, и через три года они расстались.
В 2009 году на пробах она познакомилась с 34-летним Константином Богомоловым. Их роман развивался стремительно. В мае 2010 года пара зарегистрировала отношения, когда актриса уже была на седьмом месяце беременности.
«Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребёнка, и мы решили, что так будет проще с документами», — объясняла она.Вскоре родилась дочь Анна. Однако обручальных колец у супругов так и не появилось: Богомолов считал такие символы излишними. Брак продлился восемь лет. В 2018 году они развелись.
Искра с Собчак и разбитый носЛетом того же года Богомолов дал интервью Ксении Собчак, которая на тот момент была замужем за Максимом Виторганом. Между журналисткой и режиссёром пробежала искра. В январе 2019 года, когда Виторган, по сообщениям очевидцев, разбил Богомолову нос в безлюдном дворе. Момент драки попал на камеры видеонаблюдения. В марте светская львица объявила о разводе, а в сентябре она и Богомолов сыграли эпатажную свадьбу, постановщиком которой стал сам Константин (с катафалком и стриптизом невесты). На фоне этого шума Дарья Мороз старалась держаться в стороне, позже заявив, что причина разрыва была не в интрижке.
«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но воспринимается иначе. Мы расстались давным-давно, и каждый пошёл своей дорогой», — уверяла Дарья в беседе.Настоящая причина, по её словам, была в ней самой.
«Я устала тогда, словно вошла в глухую стену. Я поняла, что если я что-то для себя сейчас не поменяю, то закончусь внутренне», — заявила кинодива.О Богомолове она говорит с благодарностью: «Он сделал из меня артистку в том понимании, в котором я себя чувствую. Он меня долго, мучительно воспитывал».
«Содержанки» и возвращение в МХТВ 2018 году Богомолов покинул МХТ им. Чехова из-за конфликта с новым худруком Сергеем Женовачем. Мороз также заявила о желании уйти из труппы: «Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушёл из театра, для меня что-то безвозвратно умерло».
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В 2021 году, после прихода Константина Хабенского, актриса вернулась. При этом она продолжила сниматься у бывшего мужа в нашумевшем сериале «Содержанки», включая откровенные сцены.
«Мне кажется, когда мы разошлись, было уже даже легче работать вместе. Костя очень экспрессивный человек и режиссёр, темпераментный парень, он стал более деликатен по отношению ко мне как к артистке, когда мы уже были не вместе», — утверждала звезда.
Скандал с Пересильд и «свободное сердце»В 2026 году Дарья стала куратором программы «Актёрское искусство» в Московской школе кино. Её деятельность сразу вызвала скандал: актриса взяла на курс Анну Пересильд, которая не участвовала в финальном конкурсе из-за съёмочной смены в экспедиции. В сети это восприняли как проявление блатa и непотизма. Мороз жёстко ответила на критику.
«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съёмочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено мной и университетом», — ответила злопыхателям сценарист.Что касается личной жизни, 43-летняя актриса держит её в строжайшем секрете, лишь изредка отпуская ироничные комментарии. На прямые вопросы о новом романе она отвечает философски: «У нормальной женщины может быть свободно сердце? Вот и всё. Это нормальное состояние души, и оно прекрасно».