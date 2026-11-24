24 ноября 2026, 11:31

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Её развод с Константином Богомоловым обсуждали громче, чем любой его спектакль. Всем было удобно думать, что режиссёр ушёл к другой — той самой, чья свадьба с катафалком потом прогремела на всю страну. Но Дарья Мороз годами повторяла: причина совсем не в этом. Так что на самом деле разрушило их брак — и почему она до сих пор говорит о бывшем муже с благодарностью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы: что за «чудовище» скрывалось за образом прилежной дебютантки? День, который разделил жизнь на до и после «Обоюдная любовь к отцу»: как 17-летняя девушка отреагировала на молоденькую избранницу отца? Неудачные романы и беременность под венец Искра с Собчак и разбитый нос «Содержанки» и возвращение в МХТ Скандал с Пересильд и «свободное сердце»

Ранние годы: что за «чудовище» скрывалось за образом прилежной дебютантки?



Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов)

«Я была настоящим чудовищем в подростковом возрасте, как многие, наверное. Я была эгоисткой, очень закрытой. Даже если ощущала, что неправа, извиняться всегда было сложно» — делилась Мороз с «Собеседником».

День, который разделил жизнь на до и после

«Миша думал, что перед нами какие-то кустики. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него влетели и врезались в дерево», — рассказывала Мороз.

«Я до сих пор считаю, что она меня уберегла, потому что я меньше всех пострадала. Но все эти годы я живу с огромной болью внутри», — вспоминала актриса.

«Обоюдная любовь к отцу»: как 17-летняя девушка отреагировала на молоденькую избранницу отца?



Дарья Мороз, её отец Юрий Мороз и Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У нас с Викой не такая большая разница в возрасте, и я думаю, что она, будучи 25-летней молодой женщиной, никак не рассчитывала получить 17-летнюю падчерицу. Наша обоюдная любовь к отцу и понимание... дало нам возможность со временем сгладить острые углы», — говорила Мороз.

Неудачные романы и беременность под венец

«Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребёнка, и мы решили, что так будет проще с документами», — объясняла она.

Искра с Собчак и разбитый нос



Ксения Собчак и её супруг Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но воспринимается иначе. Мы расстались давным-давно, и каждый пошёл своей дорогой», — уверяла Дарья в беседе.

«Я устала тогда, словно вошла в глухую стену. Я поняла, что если я что-то для себя сейчас не поменяю, то закончусь внутренне», — заявила кинодива.



«Содержанки» и возвращение в МХТ

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«Мне кажется, когда мы разошлись, было уже даже легче работать вместе. Костя очень экспрессивный человек и режиссёр, темпераментный парень, он стал более деликатен по отношению ко мне как к артистке, когда мы уже были не вместе», — утверждала звезда.

Скандал с Пересильд и «свободное сердце»



Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съёмочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено мной и университетом», — ответила злопыхателям сценарист.