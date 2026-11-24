24 ноября 2026, 08:45

Павел Смеян (Фото: кадр из передачи «Рождённые в СССР. Павел Смеян»)

Голос, который знала вся страна, а в лицо узнавали немногие. Павел Смеян мог бы стать звездой первой величины: «Мэри Поппинс», «Юнона и Авось», «Ленком». Но он выбрал другой путь и год послушания на Валааме. От чего бежал музыкант и какая трагедия расколола его жизнь пополам, расскажет «Радио 1».





Содержание Два голоса, которые путали даже родные Драка на лестнице «Если бы брат был жив, я бы до сих пор шлангом притворялся»: выход из тени Бунтарь с хрипотцой, которую полюбила страна Омут, из которого Ветлицкая едва выбралась 15 лет ради одной рок-оперы и долгожданное чудо

Два голоса, которые путали даже родные



Павел Смеян (Фото: кадр из передачи «Шире круг»)

Драка на лестнице

«Если бы брат был жив, я бы до сих пор шлангом притворялся»: выход из тени



Крис Кельми (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Бунтарь с хрипотцой, которую полюбила страна

Омут, из которого Ветлицкая едва выбралась

«Мне достался весьма специфичный человек — талантливый, но очень тяжёлый, раненый кем-то, обозлённый и закомплексованный. Его всё время колбасило», — рассказала Наталья в программе «Привет, Андрей!».



Наталья Ветлицкая (Фото: РИА Новости/К.Карташян)

«Иначе бы его посадили лет на пять», — делилась певица.

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15 лет ради одной рок-оперы и долгожданное чудо