«Либо она идёт со мной, либо я вас пристрелю»: превратил жизнь Ветлицкой в ад, ушёл в монастырь, а сына взял на руки в 51. Почему счастье Павла Смеяна оказалось таким коротким?
Голос, который знала вся страна, а в лицо узнавали немногие. Павел Смеян мог бы стать звездой первой величины: «Мэри Поппинс», «Юнона и Авось», «Ленком». Но он выбрал другой путь и год послушания на Валааме. От чего бежал музыкант и какая трагедия расколола его жизнь пополам, расскажет «Радио 1».
Два голоса, которые путали даже родныеПавел Смеян родился 23 апреля 1957 года в Москве в семье кинематографистов. Вместе с ним на свет появился брат-близнец Александр — внешне настолько похожий, что их путали родственники. Между мальчиками, по воспоминаниям близких, существовала почти телепатическая связь.
Оба учились музыке: Павел — в школе имени Мясковского по классу флейты, затем в Гнесинском училище на эстрадном отделении, где освоил ещё и саксофон. Близнецов тянуло к западной музыке задолго до того, как они получили дипломы. В конце 70-х годов советский рок развивается с бешеной скоростью. Братья играют в «Виктории» и «Воскресении» — Павел на духовых и вокале, Александр держит бас-гитару и пишет тексты. В 1980 году их забирает к себе Крис Кельми в «Рок-Ателье». А вскоре Марк Захаров ищет замену «Араксу», ушедшему из «Ленкома». Молодые, наглые, с живым звуком — Смеяны подходят идеально. Павел в «Юноне и Авось» становится первым Главным Сочинителем. Голосом, на котором держится вся постановка.
Драка на лестницеОсенью 1980 года «Рок-Ателье» записало материал для мини-альбома «Распахни окно». Две главные песни — «Распахни окно» и «Я пел, когда летал» — написал Александр Смеян; первую исполнил он сам, вторую — его брат Павел. Однако через два месяца Александра не стало. Пластинка вышла в 1981 году, уже после гибели исполнителя.
Официальная версия — самоубийство: по материалам следствия, музыкант повесился в своей квартире. Для близких это стало шоком: никто не понимал мотивов. Павел с выводами следствия не согласился. По его словам, незадолго до смерти Александр столкнулся на лестничной площадке с несколькими неизвестными мужчинами — завязалась драка. И главное: мужчина утверждал, что брат погиб от ножевого ранения печени, а не от удушения.
Он пытался добиться нового расследования, но следователя, который занимался делом, неожиданно заменили, а просьбу семьи об эксгумации отклонили. Павел так и не смирился — до конца жизни считал, что его близкий человек погиб не по своей воле.
«Если бы брат был жив, я бы до сих пор шлангом притворялся»: выход из тени«Рок-Ателье» висело на волоске. Только что стали официальным ансамблем «Ленкома», вышел дебютный альбом — и потеряли главного автора и фронтмена. Павел раньше вокалистов всерьёз не воспринимал и держался в тени брата, играя на флейте. Теперь выбора не осталось. Он взял микрофон.
Позже вспоминал: «Если бы брат был жив, я бы до сих пор шлангом притворялся. А так — запел». Всю вокальную нагрузку потянул на себе. От постоянного напряжения голос изменился — появилась та самая хрипотца. По сути, он кричал от боли. И этот крик стал новым звуком группы. Крис Кельми говорил, что со Смеяном тогда было тяжело: энергия била через край, горе не отпускало, конфликты вспыхивали постоянно. Но на сцене он выдавал такое, что зал рыдал.
Бунтарь с хрипотцой, которую полюбила странаВ 1983 году вышел фильм «Мэри Поппинс, до свидания!». Песни из него распевала вся страна, но имя того, кто их исполнял, было известно немногим. Максим Дунаевский писал мужские партии под Николая Караченцова, но у того был забит график. И тогда, по рассказам близкого окружения музыканта, он сам позвонил композитору и сказал: «Возьми Пашку Смеяна из «Ленкома», парень гениальный, сделает как надо».
Смеян приехал на «Мосфильм». Ему дали текст Наума Олева — про стакан парного молока и 33 коровы. Серьёзный рок-музыкант встал к микрофону и напел почти с одного дубля, дурачась, добавляя свой напор и хрипотцу. Режиссёр Леонид Квинихидзе растерялся: он хотел легко, пасторально, по-детски. А получил качающий рок-н-ролл. Хотел переписать, но Дунаевский попросил оставить как есть: он предположил, что именно этот контраст сделает песню хитом, и оказался прав.
Кроме «33 коров» Смеян спел пронзительную «Непогоду» — в дуэте с Натальей Ветлицкой. В 1984 году он ушёл из «Ленкома» на большую эстраду, но особого успеха там не добился. Спустя два года примкнул к легендарному составу «СВ». Однако уже к концу 80-х годов всё вокруг менялось: сложный рок никому не был нужен, наверх лезла лёгкая попса. Смеян пытался вписаться, но бунтарская натура и сложный характер не давали этого сделать. На телевидение с таким норовом пускали неохотно. Гастроли, безденежье, внутренний кризис копились. И он начал пить.
Омут, из которого Ветлицкая едва выбраласьС Натальей Павел познакомился, когда ей было 19 лет. Ветлицкая была тогда никому не известной красивой танцовщицей. Он же к моменту встречи с ней — звездой «Ленкома» и голосом страны. Роман закрутился быстро, дело дошло до свадьбы. Именно Смеян вывел возлюбленную на эстраду, настоял, чтобы она занялась вокалом, и записал с ней всем известную «Непогоду». Но совместная жизнь превратилась в ад. Ветлицкая спустя годы рассказала об этом без прикрас.
«Мне достался весьма специфичный человек — талантливый, но очень тяжёлый, раненый кем-то, обозлённый и закомплексованный. Его всё время колбасило», — рассказала Наталья в программе «Привет, Андрей!».Она называла этот брак омутом. По её словам, однажды Смеян пришёл к её родителям с пистолетом: «Либо она идёт со мной, либо я вас пристрелю». Самое страшное случилось, когда она решила уйти. Ветлицкая вспоминала, как пьяный Павел ворвался в квартиру, выломал дверь в ванной и напал на неё. Он сказал: «Ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью». Повалил на пол, сел сверху и начал душить.По словам артистки, чтобы крики не были слышны, мужчина включил музыку на полную громкость, ей удалось вырваться, добежать до соседей и вызвать милицию. На столе потом нашли тесак. От тюрьмы Смеяна спас Максим Дунаевский, композитор уговорил Ветлицкую забрать заявление.
«Иначе бы его посадили лет на пять», — делилась певица.К 1993 году Павел дожил до состояния, когда дальше некуда. Больше десяти лет прошло с гибели Александра — легче не стало. Следствие он так и не простил. Алкоголь, которым он всё заливал, давно стал отдельной проблемой. Карьера рушилась: старая эстрада умирала, вместо неё лезла попса под фанеру. И он сорвался с места.
Порвал контракты, уехал из Москвы, добрался до Валаама. Год прожил там как обычный послушник — без привилегий и особого отношения. Колол дрова, таскал воду из озера, убирал территорию, работал на подворье. Подъём в четыре утра, ежедневные службы и исповеди. Руки, привыкшие к флейте, покрылись мозолями.
Остаться навсегда не получилось. Настоятель долго наблюдал за ним — как тот работает, как мучается, как ищет что-то внутри себя. А потом сказал: его служение не здесь, не в четырёх стенах. Бог дал ему талант, который должен согревать людей. Зарывать такой дар в келье — грех.
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Через год умер отец музыканта. Для Павла это стало толчком: он вернулся в Москву, к матери. После монастыря певец стал другим человеком — верующим, спокойным. С пагубной привычкой завязал навсегда.
15 лет ради одной рок-оперы и долгожданное чудоОказавшись на родине, Смеян снова вышел на сцену «Ленкома». В «Юноне и Авось» теперь пел другие партии — более глубокие. Почти 15 лет после Валаама он отдал главной мечте — рок-опере «Слово и дело» по повести Алексея Толстого «Князь Серебряный». Музыку написал сам, либретто тоже, запись ставил как режиссёр.
Работа получилась монументальная, тяжёлая: хард-рок, духовные песнопения и классика — все три направления в одном. Относительное затишье в бурной жизни музыканта наступило лишь в 1996 году. Тогда он встретил Людмилу, бывшую сотрудницу мюзик-холла, которая сознательно выбрала жизнь вдали от софитов.
Ей были чужды карьерные амбиции и погоня за славой. Эта женщина стала для Смеяна надёжным тылом: она оставалась рядом в периоды тотального безденежья и творческих кризисов, когда казалось, что рушится абсолютно всё. Их союз продлился 12 лет. Долгожданное отцовство пришло к артисту поздно, но именно его он ждал больше всего. В январе 2009 года, перешагнув 51-летний рубеж, Павел впервые взял на руки сына Макария. По свидетельствам близких, рокер, привыкший к жёсткому сценическому образу, с головой ушёл в отцовский быт: сам укачивал младенца, гулял с коляской и с трудом верил в свершившееся чудо. Однако хрупкое счастье оборвалось катастрофически быстро.
Спустя всего два месяца после рождения первенца Павел начал стремительно терять вес, а нестерпимые боли вынудили его обратиться к врачам. Вердикт онкологов прозвучал как приговор: рак поджелудочной железы в последней стадии.
Коллеги по «Ленкому» во главе с Марком Захаровым экстренно организовали сбор средств, и музыканта отправили на лечение в клинику Дюссельдорфа, но метастазы уже разошлись по всему организму. 10 июля 2009 года 52-летнего рокера не стало. Макарию было меньше семи месяцев. Гроб привезли в Москву. Похоронили на Хованском кладбище — в ту же могилу, где лежал Александр. Братья-близнецы, которых когда-то путали даже родственники, снова оказались вместе.