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Криминал, немец и чекист: от кого на самом деле родила Оксана Фёдорова, почему скрывает мужа и какими растут ее дети?

Оксана Фёдорова (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)

Титул «Мисс Вселенная» принёс ей мировую славу, но настоящим счастьем Оксана Фёдорова называет материнство. Сын и дочь — главные люди в жизни певицы. Дети родились в браке с бывшим сотрудником органов госбезопасности Андреем Бородиным и унаследовали от матери красоту, а от отца — замкнутость. Что ещё удалось узнать о Фёдоре и Елизавете, кроме их имён и внешности, читайте в материале «Радио 1».



Корона, погоны и детская передача: необычный маршрут Оксаны Фёдоровой

Оксана родилась и выросла в Пскове в обычной семье: мать работала медсестрой, отец — инженером-конструктором. Глава семьи ушёл из семьи, когда дочь была ещё маленькой, и больше они никогда не виделись. Спустя годы телеведущая разыскала следы родителя, но узнала, что папы уже нет в живых. Мама одна поднимала дочь — отчим так и не стал для ребёнка близким человеком. В школе Оксана училась на одни пятёрки и серьёзно увлекалась спортом, руководила командой КВН и активно выступала на сцене. Умную и активную выпускницу без труда приняли в милицейский правовой лицей. Фёдорова окончила учебное заведение с красным дипломом.

Оксана Фёдорова (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)
Получать высшее образование выпускница отправилась в Санкт-Петербург. Из университета МВД девушка вышла уже старшим лейтенантом и устроилась на службу. Примечательно, что ради карьеры в органах она пожертвовала титулом «Мисс Вселенная». Ведь путь в мире красоты начался ещё в студенчестве. Случайная встреча с сотрудницей модельного агентства привела будущего юриста на кастинг. Вскоре Оксана выиграла конкурсы «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия».

А в 2002 году триумфально победила на «Мисс Вселенная», став первой россиянкой с этим титулом. Однако долго носить корону красавица не стала. Организаторы требовали участия в мировых гуманитарных миссиях, а псковчанка мечтала о спокойной жизни и службе в милиции. Разорвав контракт, признанная модель вернулась в Россию и начала преподавать в том же университете, где когда-то училась, читая курс гражданского права. Покинуть ряды МВД заставило новое увлечение.

Оксане предложили вести программу «Спокойной ночи, малыши!». Маленькие зрители быстро полюбили новую ведущую, и через пару лет Фёдорова окончательно уволилась из полиции, полностью посвятив себя телевидению.

Криминальный роман, звёздный танец и замужество за границей — почему всё пошло не по плану

Личная жизнь Оксаны складывалась непросто. Первой серьёзной любовью признанной красавицы стал криминальный авторитет Владимир Голубев. Мужчина был женат и не планировал разводиться, но при этом не хотел отпускать Фёдорову. Она любила без памяти. Семь лет терпела сцены ревности и надеялась на перемены, но однажды поняла, что семью «Бармалей» не бросит, и ушла. Настоящая страсть вспыхнула уже на пике её славы. Во время съёмок в «Танцах со звёздами» партнёром «Мисс Санкт-Петербурга» стал Александр Литвиненко. Танцор открыто влюбился и не скрывал желания жениться на модели. Однако Оксана видела в нём только друга и отвергла ухаживания.

Оксана Фёдорова (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)
Сердце певицы уже было занято другим — она встречалась с немецким бизнесменом Филиппом Тофтом. Мужчина красиво ухаживал, познакомил возлюбленную со своими родителями и открыто говорил о желании создать семью. В 2007 году Фёдорова дала согласие на брак. Однако их союз продлился недолго. Филипп категорически не хотел переезжать в Россию, а телеведущая была не готова бросать карьеру ради жизни в Германии. Супруги поняли, что только мучают друг друга, и развелись.

После этого разрыва Оксана чуть не впала в отчаяние, но в 2011 году судьба подарила ей встречу с Андреем Бородиным. Бывший сотрудник госбезопасности увидел избранницу по телевизору и сразу понял, что это его женщина. Мисс Вселенная 2002 предпочитает не афишировать детали их романа.
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Супруг признанной красавицы не ведёт соцсети, и найти фотографии банкира крайне сложно. От предыдущего брака у Андрея осталось трое сыновей, дети часто приезжают к отцу в гости. Оксана быстро нашла с ребятами общий язык, а в 2012 году подарила Андрею наследника Фёдора. Спустя год на свет появилась их дочка Елизавета.

Кто растёт в семье Оксаны Фёдоровой

С появлением детей ведущая «Спокойной ночи, малыши!» стала уделять гораздо больше внимания семье. Однако от саморазвития отказываться не стала. Телеведущая убеждена, что младшее поколение должно брать пример со старших, поэтому старается быть для детей образцом для подражания. Из-за позднего материнства Фёдорова не может проявлять строгость, поэтому вопросами дисциплины занимается муж Андрей.

Оксана Фёдорова с детьми (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)
14-летний сын Фёдор по настоянию отца серьёзно занимается боксом, а дочь Елизавета с раннего детства увлеклась балетом. Сейчас 13-летняя наследница учится в балетной академии, успешно выступает на конкурсах и мечтает о профессиональной сцене. Поклонники Оксаны с восхищением отмечают, что Лиза растёт настоящей красавицей, в точности как её знаменитая мама.
Арсений Орлов

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