Криминал, немец и чекист: от кого на самом деле родила Оксана Фёдорова, почему скрывает мужа и какими растут ее дети?

06 июля 2026, 12:58

Оксана Фёдорова (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)

Титул «Мисс Вселенная» принёс ей мировую славу, но настоящим счастьем Оксана Фёдорова называет материнство. Сын и дочь — главные люди в жизни певицы. Дети родились в браке с бывшим сотрудником органов госбезопасности Андреем Бородиным и унаследовали от матери красоту, а от отца — замкнутость. Что ещё удалось узнать о Фёдоре и Елизавете, кроме их имён и внешности, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Корона, погоны и детская передача: необычный маршрут Оксаны Фёдоровой Криминальный роман, звёздный танец и замужество за границей — почему всё пошло не по плану Кто растёт в семье Оксаны Фёдоровой

Корона, погоны и детская передача: необычный маршрут Оксаны Фёдоровой



Оксана Фёдорова (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)

Криминальный роман, звёздный танец и замужество за границей — почему всё пошло не по плану



Оксана Фёдорова (Фото: Инстаграм* @fedorovaoksana)

«Заберите свою дочь»: Марат Башаров вновь угодил в скандал. За что ведущего «Битвы экстрасенсов» требуют выгнать с ТВ и какую правду он раскрыл о своих женах

Кто растёт в семье Оксаны Фёдоровой