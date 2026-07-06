Криминал, немец и чекист: от кого на самом деле родила Оксана Фёдорова, почему скрывает мужа и какими растут ее дети?
Титул «Мисс Вселенная» принёс ей мировую славу, но настоящим счастьем Оксана Фёдорова называет материнство. Сын и дочь — главные люди в жизни певицы. Дети родились в браке с бывшим сотрудником органов госбезопасности Андреем Бородиным и унаследовали от матери красоту, а от отца — замкнутость. Что ещё удалось узнать о Фёдоре и Елизавете, кроме их имён и внешности, читайте в материале «Радио 1».
Корона, погоны и детская передача: необычный маршрут Оксаны ФёдоровойОксана родилась и выросла в Пскове в обычной семье: мать работала медсестрой, отец — инженером-конструктором. Глава семьи ушёл из семьи, когда дочь была ещё маленькой, и больше они никогда не виделись. Спустя годы телеведущая разыскала следы родителя, но узнала, что папы уже нет в живых. Мама одна поднимала дочь — отчим так и не стал для ребёнка близким человеком. В школе Оксана училась на одни пятёрки и серьёзно увлекалась спортом, руководила командой КВН и активно выступала на сцене. Умную и активную выпускницу без труда приняли в милицейский правовой лицей. Фёдорова окончила учебное заведение с красным дипломом. Получать высшее образование выпускница отправилась в Санкт-Петербург. Из университета МВД девушка вышла уже старшим лейтенантом и устроилась на службу. Примечательно, что ради карьеры в органах она пожертвовала титулом «Мисс Вселенная». Ведь путь в мире красоты начался ещё в студенчестве. Случайная встреча с сотрудницей модельного агентства привела будущего юриста на кастинг. Вскоре Оксана выиграла конкурсы «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия».
А в 2002 году триумфально победила на «Мисс Вселенная», став первой россиянкой с этим титулом. Однако долго носить корону красавица не стала. Организаторы требовали участия в мировых гуманитарных миссиях, а псковчанка мечтала о спокойной жизни и службе в милиции. Разорвав контракт, признанная модель вернулась в Россию и начала преподавать в том же университете, где когда-то училась, читая курс гражданского права. Покинуть ряды МВД заставило новое увлечение.
Оксане предложили вести программу «Спокойной ночи, малыши!». Маленькие зрители быстро полюбили новую ведущую, и через пару лет Фёдорова окончательно уволилась из полиции, полностью посвятив себя телевидению.
Криминальный роман, звёздный танец и замужество за границей — почему всё пошло не по плануЛичная жизнь Оксаны складывалась непросто. Первой серьёзной любовью признанной красавицы стал криминальный авторитет Владимир Голубев. Мужчина был женат и не планировал разводиться, но при этом не хотел отпускать Фёдорову. Она любила без памяти. Семь лет терпела сцены ревности и надеялась на перемены, но однажды поняла, что семью «Бармалей» не бросит, и ушла. Настоящая страсть вспыхнула уже на пике её славы. Во время съёмок в «Танцах со звёздами» партнёром «Мисс Санкт-Петербурга» стал Александр Литвиненко. Танцор открыто влюбился и не скрывал желания жениться на модели. Однако Оксана видела в нём только друга и отвергла ухаживания. Сердце певицы уже было занято другим — она встречалась с немецким бизнесменом Филиппом Тофтом. Мужчина красиво ухаживал, познакомил возлюбленную со своими родителями и открыто говорил о желании создать семью. В 2007 году Фёдорова дала согласие на брак. Однако их союз продлился недолго. Филипп категорически не хотел переезжать в Россию, а телеведущая была не готова бросать карьеру ради жизни в Германии. Супруги поняли, что только мучают друг друга, и развелись.
После этого разрыва Оксана чуть не впала в отчаяние, но в 2011 году судьба подарила ей встречу с Андреем Бородиным. Бывший сотрудник госбезопасности увидел избранницу по телевизору и сразу понял, что это его женщина. Мисс Вселенная 2002 предпочитает не афишировать детали их романа.
«Заберите свою дочь»: Марат Башаров вновь угодил в скандал. За что ведущего «Битвы экстрасенсов» требуют выгнать с ТВ и какую правду он раскрыл о своих женах
Супруг признанной красавицы не ведёт соцсети, и найти фотографии банкира крайне сложно. От предыдущего брака у Андрея осталось трое сыновей, дети часто приезжают к отцу в гости. Оксана быстро нашла с ребятами общий язык, а в 2012 году подарила Андрею наследника Фёдора. Спустя год на свет появилась их дочка Елизавета.