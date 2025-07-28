28 июля 2025, 14:32

Юлия Меньшова (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

28 июля свой 56-й день рождения отмечает одна из самых узнаваемых телеведущих России Юлия Меньшова. Несмотря на то, что она с рождения находилась в тени своих звездных родителей, легендарного режиссера Владимира Меньшова и народной артистки Веры Алентовой, Юлия сумела доказать, что талант — это не только наследственность, но и упорный труд. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Личная жизнь Меньшова сейчас



Биография

Юлия Меньшова и Вера Алентова (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)



Личная жизнь

Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)



«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился Гордин с изданием sb.by.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)



«Мы прошли через разрыв — четыре года жили раздельно. Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», — делилась артистка в интервью с Владом Агановым.

Меньшова сейчас