27 июля 2026, 16:00

Юлия Меньшова (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

Актрисе, телеведущей и режиссеру, известной зрителям по ролям в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и «Между нами, девочками», а также как автор шоу «Я сама» и «Наедине со всеми», Юлии Меньшовой 28 июля исполняется 57 лет. Наследница легендарного оскароносного режиссера Владимира Меньшова и народной артистки Веры Алентовой, она с самого начала была обречена находиться под прицелом камер. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Меньшовой Личная жизнь Меньшовой Интервью, которые шокировали страну Меньшова сейчас



Биография Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова и Вера Алентова (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

Личная жизнь Меньшовой

Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился Гордин с изданием sb.by.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

«Мы прошли через разрыв — четыре года жили раздельно. Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», — делилась артистка в интервью с Владом Агановым.

Интервью, которые шокировали страну

Юлия Меньшова (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

«Мне казалось, что она бронебойная. А оказалось, что она — очень уязвимая женщина. Я это тогда не поняла», — заявила она в выпуске YouTube-шоу «Макарена», отмечая, что после того эфира столкнулась с волной хейта и угрозами.

«Мне уже пишут: "Как вам не стыдно смеяться?" Но вот так вот. Могу смеяться. У меня сегодня прекрасное настроение!» — парировала она на критику.

Меньшова сейчас

Юлия Меньшова (Фото: Instagram*@ juliavmenshova)

«Мама всегда с огромным удовольствием смотрела все мои программы, и я уверена, что мамочка была бы точно рада и этому выпуску».