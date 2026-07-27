Тень великих родителей, четыре года разлуки с мужем и скандал после смерти отца: как сложилась судьба Юлии Меньшовой?
Актрисе, телеведущей и режиссеру, известной зрителям по ролям в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и «Между нами, девочками», а также как автор шоу «Я сама» и «Наедине со всеми», Юлии Меньшовой 28 июля исполняется 57 лет. Наследница легендарного оскароносного режиссера Владимира Меньшова и народной артистки Веры Алентовой, она с самого начала была обречена находиться под прицелом камер. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Юлии МеньшовойЮлия Меньшова появилась на свет 28 июля 1969 года в Москве. Её семья была поистине выдающейся в мире советского киноискусства. Режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова сознательно воспитывали в дочери скромность и трудолюбие. В детстве Юлия проявляла интерес к русской литературе и мечтала о карьере писательницы.
После окончания школы Меньшова решила продолжить обучение в Литературном институте. Однако у неё не было достаточного количества публикаций в периодических изданиях. К тому же, её отец был против такого выбора, считая, что в столь юном возрасте ещё рано делиться своими мыслями с читателями.
В результате Меньшова поступила в Школу-студию МХАТ и начала свой путь в актёрской профессии. Она выступала на разных театральных площадках — от театра Моссовета до независимых проектов, сыграв около пятнадцати ролей. Однако, несмотря на это, она не чувствовала удовлетворения от своей работы.
В кино ситуация повторилась: несмотря на заметные работы в картинах «Дело Сухово-Кобылина», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Большая любовь», «Преступление будет раскрыто», сравнения с матерью-звездой избежать не удавалось.
Перелом наступил в 1995 году, когда Меньшова неожиданно для всех раскрыла свой новый талант телеведущей. Ее программа «Я сама» стала откровением, а последовавшие проекты «Рядом с тобой», «Продолжение следует» и «Наедине со всеми» закрепили успех. В отличие от театра и кино, на телевидении Юлия создала абсолютно новый образ — интеллигентной, ироничной и при этом удивительно искренней ведущей.
Личная жизнь МеньшовойВ юности Юлия Меньшова, несмотря на строгое воспитание знаменитых родителей, пережила несколько ярких романов. В театральной среде ходили слухи о её отношениях с коллегами по сцене, но сама актриса предпочитает не вспоминать этот период. Первым серьёзным чувством стал роман с бизнесменом Алексеем, который чуть не закончился ранним браком, но родители настояли на том, чтобы дочь сначала получила образование.
Переломным моментом в личной жизни Юлии стала встреча с актёром Игорем Гординым в 1996 году. Молодые люди сразу почувствовали взаимную симпатию, и уже через год, в 1997-м, сыграли скромную свадьбу. Родители Меньшовой приняли зятя, хотя сначала сомневались в серьёзности его намерений.
На тот момент актёру был 31 год, а его избраннице — 27. Они были уже достаточно зрелыми людьми и осознавали важность брака. В 1998 году у супругов родился сын Андрей. А ещё через пять лет на свет появилась дочь Таисия.
После рождения детей в семье начались трудности. Успешная телевизионная карьера Юлии контрастировала с менее яркой карьерой мужа. Гордин и Меньшова официально разошлись в 2004 году. Разрыв отношений артистов не остался незамеченным для представителей прессы, которые начали активно искать причины конфликта в семье. Поговаривали, что ещё за год до расставания с Юлией, когда она была в положении, Игорь начал крутить роман с коллегой по цеху Ингой Оболдиной. Этот период Меньшова позже назовёт самым тяжёлым в жизни.
Несмотря на то, что они больше не были вместе, супруги поддерживали тёплые отношения ради детей и даже проводили совместные отпуска.
«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился Гордин с изданием sb.by.
В 2008 году звёздная пара снова воссоединилась. Супруги смогли переосмыслить отношения и начать всё заново. Юлия признаётся, что именно тогда они по-настоящему научились ценить друг друга. Дети актёров уже давно стали взрослыми. Андрей Гордин решил продолжить семейную традицию и пошёл по стопам родителей. Он окончил Щукинское училище, играет на театральной сцене и снимается в кино. В 2023 году он связал себя узами брака с актрисой Марией Кукушкиной.
Таисия решила посвятить себя другой сфере деятельности — стать театральным продюсером. Сначала она поступила в Высшую школу экономики, где изучала связи с общественностью. Однако впоследствии её интересы изменились, и она решила оставить учёбу в университете. Вместо этого Таисия поступила в Школу-студию МХАТ.
После воссоединения Юлия Меньшова и Игорь Гордин не стали устраивать новую церемонию бракосочетания. Хотя они и расходились на долгое время, их брак не был расторгнут, что сильно удивило поклонников.
«Мы прошли через разрыв — четыре года жили раздельно. Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», — делилась артистка в интервью с Владом Агановым.
Интервью, которые шокировали странуЗа годы работы на телевидении и в YouTube Юлия Меньшова стала участницей и героиней множества скандалов. Самый громкий эпизод связан с интервью с Анастасией Волочковой. Меньшова призналась, что ошиблась в балерине, приняв ее браваду за игру.
«Мне казалось, что она бронебойная. А оказалось, что она — очень уязвимая женщина. Я это тогда не поняла», — заявила она в выпуске YouTube-шоу «Макарена», отмечая, что после того эфира столкнулась с волной хейта и угрозами.Но «королевой токсичных интервью» Меньшова стала после разговора с Людмилой Максаковой в 2017 году. Эфир превратился в психологическую дуэль. Актриса перебивала ведущую, язвила и даже пригрозила, что выпуск не выйдет в эфир. Максакова говорила: «Здесь правила задаю я», на что Меньшова ответила: «Хорошо. Вопросы задаю я, а правила — вы». Многие сочли это крушением профессиональной этики, однако сама Меньшова назвала этот разговор «портретом» и не жалеет о нем: «Я ничего бы не поменяла. Потому что интервью — всегда портрет».
Отдельная глава — реакция Юлии на смерть отца в 2021 году. Публика возмутилась, когда Меньшова начала публиковать веселые видео до истечения 40 дней траура, а также выпустила фильм-интервью с отцом ровно на девятый день после его кончины.
«Мне уже пишут: "Как вам не стыдно смеяться?" Но вот так вот. Могу смеяться. У меня сегодня прекрасное настроение!» — парировала она на критику.
Меньшова сейчасСегодня Юлия Меньшова живет в Москве и продолжает активно работать. В 2020 году она запустила успешный YouTube-канал «Сама Меньшова», где продолжает брать интервью у знаменитостей, а также занялась просветительской рубрикой «Самопознание». Несмотря на уход с федеральных каналов, она остается одной из самых влиятельных медийных персон.
Недавно Юлия пережила новую трагедию — уход из жизни матери, Веры Алентовой, которая скончалась 25 декабря 2025 года. Меньшова нашла в себе силы выпустить новый эпизод шоу «Самопознание» уже через два дня после смерти матери. Она написала:
«Мама всегда с огромным удовольствием смотрела все мои программы, и я уверена, что мамочка была бы точно рада и этому выпуску».Юлия Меньшова, прошедшая через смерть родителей и общественное осуждение, продолжает доказывать, что стальной характер позволяет ей не просто выживать, а творить, оставаясь верной себе.