16 марта 2026, 13:40

Игорь Арташонов — человек, который пугал до дрожи и вызывал невольное уважение. Актёр, сделавший образ урки Митяя Сухого из «Зоны» эталоном уголовной романтики нулевых, бандит Паха из «Бумера-2» и десятки других киллеров, следователей и «авторитетов», чьи лица мы помним. 17 марта артисту мог бы исполниться 62 года, однако уже более десяти лет его нет с нами. Жизнь актёра оборвалась нелепо и страшно — после банального ограбления и многолетнего злоупотребления алкоголем. О том, как карагандинский парень покорил МХАТ, женился на молодой красавице и погиб под грузом собственных демонов, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Арташонова Недельный запой и кровь на стенах Личные вещи как последняя надежда



«В квартиру явно пришли грабители. В шкафах всё перевернуто, все сумки открыты. Думали, что у него много денег. Еще и Игоря избили. Пропало 50 тысяч рублей», — рассказывала позже Кристина, защищая мужа.

«Я правда выставила вещи на продажу. Среди них есть личный дневник Игоря, кошелек, водительские права, дипломы, загранпаспорт… Конечно, жалко расставаться. Но у меня нет денег, чтобы поставить памятник супругу. А ведь прошло пять лет после его смерти! Уже стыдно! У нас стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя», — призналась Кристина Рубан журналистам StarHit.ru.

«Никаких статуй нам не надо. Хочу поставить прочный крест. Написать на нем, кому он принадлежит, повесить портрет мужа, обложить могилу галькой и посадить рядом сирень. Думаю, обойдется это примерно в 300 тысяч рублей. Но мне никогда не собрать этих денег», — говорила Кристина.