Кровь на стенах, пропавшие 50 тысяч и белая горячка: почему вдова «заслуженного бандита» Игоря Арташонова продает вещи актера?
Игорь Арташонов — человек, который пугал до дрожи и вызывал невольное уважение. Актёр, сделавший образ урки Митяя Сухого из «Зоны» эталоном уголовной романтики нулевых, бандит Паха из «Бумера-2» и десятки других киллеров, следователей и «авторитетов», чьи лица мы помним. 17 марта артисту мог бы исполниться 62 года, однако уже более десяти лет его нет с нами. Жизнь актёра оборвалась нелепо и страшно — после банального ограбления и многолетнего злоупотребления алкоголем. О том, как карагандинский парень покорил МХАТ, женился на молодой красавице и погиб под грузом собственных демонов, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаПуть Игоря Арташонова к славе — классическая история упрямого провинциала. Родившись в 1964 году в шахтерской Караганде, где ничто не предвещало творческого будущего, он сумел с первой попытки поступить в Школу-студию МХАТ. Это был не просто успех, а настоящий прорыв для парня из глубинки. В МХАТе он попал на курс Василия Маркова, а позже даже успел поучиться в Оксфорде — редкость для советского актера. В 90-х он органично влился в труппу МХТ имени Чехова, выходя на сцену с мэтрами — Ефремовым и Калягиным. Но настоящее признание пришло к нему не в театре, а в «лихие» нулевые в кино.
Фильмография Арташонова насчитывает более полусотни работ. Режиссеры обожали его фактуру, колоритное лицо, цепкий взгляд и внутренняя мощь превращали его в идеального исполнителя ролей людей при погонах или при криминале. Он был везде: «МУР есть МУР», «Ликвидация», «Охота на пиранью», «Учитель в законе». Зрители воспринимали его настолько органично, что шептались за спиной: «Да он и сам, наверное, сидел. Не может гражданский человек так правдиво «урку» играть». Игорь стал настоящим королём второго плана, тем самым «заслуженным бандитом российского кино».
Личная жизнь АрташоноваВ отличие от своих экранных героев, живущих по понятиям и беспределу, в личной жизни Арташонов был человеком тихим и закрытым. Пресса никогда не писала о его громких романах, дебошах в ресторанах или историях с внебрачными детьми. Он был счастлив в браке с коллегой, актрисой Кристиной Рубан, которая была младше него на 19 лет. Эта разница, кажущаяся критической для многих пар, их не смущала. Рубан подарила мужу дочь Ладу, и казалось, что в семье актера наступила долгожданная гармония. Однако идиллия была лишь фасадом, за которым уже разрасталась разрушительная буря.
Недельный запой и кровь на стенах
В начале января 2015 года Кристина с дочуркой уехала погостить к своим родителям. Именно это отсутствие стало началом конца. То, что произошло дальше, до сих пор обрастает противоречивыми слухами. Соседи актера в один голос твердили: как только жена уехала, Арташонов «запил». Не просыхал всю неделю. Однако, когда Рубан вернулась в Москву, картина, открывшаяся ей, не вписывалась в простую историю о мужском загуле.
«В квартиру явно пришли грабители. В шкафах всё перевернуто, все сумки открыты. Думали, что у него много денег. Еще и Игоря избили. Пропало 50 тысяч рублей», — рассказывала позже Кристина, защищая мужа.
Самого хозяина в квартире не было. Его нашли в реанимации. С многочисленными травмами и в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения актера доставили в больницу. Но и там история не стала проще. Придя в себя, Арташонов начал рассказывать о нападавших бандитах. Врачи лишь разводили руками: пациент явно страдал приступом белой горячки. Актер был настолько дезориентирован, что искренне считал, будто на дворе все еще 1992 год. Однако позже, благодаря усилиям врачей, рассудок вернулся к нему. Казалось, что семья пережила страшный сон и теперь все наладится. Но судьба распорядилась иначе.
Игорь Арташонов продержался несколько месяцев. Врачи пытались спасти организм, изношенный годами и сильнейшей интоксикацией. Последствия избиения и запоя дали о себе знать в самое неподходящее время. Вечером 18 июля 2015 года 51-летний актер почувствовал себя плохо. Скорая помощь приехать не успела — тромб мгновенно оборвал его жизнь.
Личные вещи как последняя надеждаПохоронили Игоря Арташонова на Троекуровском кладбище. Но могила звезды десятков фильмов долгие годы оставалась без достойного памятника. Деревянный крест, установленный сразу после похорон, за несколько московских зим сгнил и покосился. В 2020 году в сети появилось объявление о продаже личных вещей актера. Как выяснилось, на отчаянный шаг пошла его вдова.
«Я правда выставила вещи на продажу. Среди них есть личный дневник Игоря, кошелек, водительские права, дипломы, загранпаспорт… Конечно, жалко расставаться. Но у меня нет денег, чтобы поставить памятник супругу. А ведь прошло пять лет после его смерти! Уже стыдно! У нас стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя», — призналась Кристина Рубан журналистам StarHit.ru.
По словам женщины, это не прихоть и не желание избавиться от памяти, а жестокая необходимость. В кино ее приглашают редко, гонорары мизерные, а львиная доля средств уходит на аренду квартиры и воспитание дочери.
«Никаких статуй нам не надо. Хочу поставить прочный крест. Написать на нем, кому он принадлежит, повесить портрет мужа, обложить могилу галькой и посадить рядом сирень. Думаю, обойдется это примерно в 300 тысяч рублей. Но мне никогда не собрать этих денег», — говорила Кристина.
К слову, спустя шесть лет на могиле актера все же появился скромный памятник, но так и осталось загадкой, кто же на самом деле ворвался в квартиру Артамонова: реальные грабители, позарившиеся на 50 тысяч, или плод больного воображения, подогретый алкоголем.