15 августа 2026, 15:28

Алла Довлатова (Фото: Instagram* /@alla_dovlatova)

Теле- и радиоведущей, актрисе, знакомой миллионам по голосу на «Русском радио» и ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Моя прекрасная няня», Алле Довлатовой 16 августа исполняется 52 года. Сегодня Довлатова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Помимо работы на радио, она играет в антрепризных спектаклях и снимается в кино, демонстрируя многогранность своего таланта. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аллы Довлатовой На пути к славе Личная жизнь Довлатовой Путь к «вечной молодости» Как сейчас живет Довлатова



Биография Аллы Довлатовой

На пути к славе

Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

Личная жизнь Довлатовой

Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

«Пришел после концерта и подарил корзину роз. Потом мы поужинали, и я призналась, что замужем. А он тоже оказался в состоянии развода. Это была любовь с первого взгляда», — делилась артистка в эфире телепередачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

«Женщина должна уважать и любить себя. И не растворяться в муже. Когда мужчина для тебя — икона, он этого не ценит. Поэтому нужно быть самодостаточной и иметь свои интересы».

Путь к «вечной молодости»

Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

«Я их обязательно буду делать, потому что не хочу превращаться в сморщенное яблочко. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг», – цитирует Довлатову издание passion.ru.

Как сейчас живет Довлатова