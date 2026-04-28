Бегство мужа за границу, угрозы бандитов и фиктивный брак с Панкратовым: почему Лариса Удовиченко осталась в одиночестве?
Народная артистка России Лариса Удовиченко, чье имя неразрывно связано с образами роковых красавиц и комических девчонок из «Места встречи изменить нельзя», «Зимней вишни» и «Самая обаятельная и привлекательная», 29 апреля отмечает свой 71-й день рождения. За внешней легкостью и обаянием экранных героинь скрывается биография, полная крутых поворотов: фиктивный брак ради московской прописки и борьба с криминалом из-за игровой зависимости мужа. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография
Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Её отец, Иван Никонович, был военным врачом, а мать, Муза Алексеевна, — актрисой. После того как отец завершил службу, семья переехала из Вены в Одессу, где прошло детство и юность Ларисы.
С ранних лет Лариса проявляла интерес к литературе, посещала театральную студию и посвящала много времени занятиям художественной гимнастикой.
Ещё будучи ученицей девятого класса, Удовиченко начала свою актёрскую карьеру. Она снималась в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин» режиссёра Александра Павловского, параллельно занимаясь в актёрской студии при Одесской киностудии. В 1974 году она впервые предстала перед зрителями в образе главной героини, исполнив роль в фильме «Дочки-матери» режиссёра С. Герасимова.
Лариса Удовиченко
В 1976 году актриса окончила ВГИК, успев за время учебы сняться в лентах «Горожане», «Всегда со мною...», «Красное и чёрное» и «Трын-трава». Большую популярность актрисе принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя».
С тех пор Лариса Удовиченко сыграла еще во множестве фильмов и сериалов. Сейчас ее фильмография насчитывает более 160 работ, среди которых «Вальс золотых тельцов», «Тартюф», «Любить по-русски», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Мир! Дружба! Жвачка!-2».
Личная жизнь
В первый раз Лариса Удовиченко стала женой актёра Александра Панкратова. Предложение о замужестве исходило от самой Ларисы, так как ей была необходима прописка в столице. Александр же отнёсся к браку серьёзно, надеясь, что после свадьбы Лариса проникнется к нему чувствами. Однако этого не произошло, и после получения от «Мосфильма» собственного жилья Лариса подала на развод.
Вторым мужем актрисы стал режиссёр Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли ей радости. Муж сильно ревновал Ларису к коллегам и поклонникам. Из этого брака Удовиченко ушла сама.
В третий раз актриса вышла замуж за Геннадия Болгарина (Фридмана), который был пианистом и предпринимателем. В этом браке Удовиченко впервые стала матерью — у неё родилась дочь Мария. Однако семейная идиллия была разрушена из-за пагубного пристрастия мужа к азартным играм. Он задолжал кредиторам, и ему пришлось уехать, оставив жену с долгами. Муж не явился даже на развод. Он скрывался за границей, а её и дочь начали преследовать бандиты с требованием вернуть деньги.
«Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу», — делилась актриса в интервью изданию «ТН звёзды».
Дочь актрисы ищет себя на просторах Европы
После того как родители Маши развелись, её воспитанием занималась только мама. Лариса была занята работой и, чтобы компенсировать своё отсутствие, баловала дочь дорогими подарками. В результате Маша стала капризной и избалованной.
После окончания школы Мария пробовала себя в различных сферах деятельности. Она с лёгкостью поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что актёрское мастерство не вызывает у неё энтузиазма. Девушка обучалась в экономическом университете, но так и не завершила своё образование. Затем были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но и они не принесли ей удовлетворения.
Лариса Удовиченко всегда оказывала ей финансовую поддержку, оплачивая обучение и проживание за границей. Мария, оказавшись вдали от родного дома, решила отказаться от фамилии своей матери и взяла себе необычный псевдоним — Милуша. Уже на протяжении длительного времени она живет в Италии и не имеет намерения возвращаться.
Удовиченко сейчасВ начале 2023 года Лариса Удовиченко получила травму позвоночника, поклонники тогда сильно переживали за актрису, но всё обошлось. К началу осени того же года Лариса оправилась от болезни и вновь приступила к работе. В настоящее время она активно участвует в театральных постановках и кинопроектах.
В 2024 году с участием артистки вышло продолжение популярного детективного сериала «Спасская» (4-й и 5-й сезоны). В том же 2025 году состоялся релиз триллера «Монохром». Что касается 2026 года, то зрителям уже анонсирован выход 6-го сезона «Спасской». В апреле 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил народную артистку России Ларису Удовиченко высокой награды — ордена «За заслуги в культуре и искусстве».