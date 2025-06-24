24 июня 2025, 19:57

Савелий Крамаров и Олег Видов (Фото: скриншот к/ф «Джентльмены удачи»)

В настоящее время СМИ пестрят заголовками об уехавших актерах современного российского кинематографа. Однако в советское время, несмотря на более жесткие условия выезда за рубеж, артисты тоже, бывало, покидали Родину. О кинозвездах СССР, отправившихся строить карьеру за рубежом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание

Савелий Крамаров Олег Видов Елена Соловей Илья Баскин





Савелий Крамаров

Савелий Крамаров (Фото: скриншот к/ф «Джентльмены удачи»)





Олег Видов

Олег Видов (Фото: скриншот к/ф «Джентльмены удачи»)



Усыновили и вернули обратно: Садальский, Русланова, Губенко и другие артисты, которые росли в детском доме

Елена Соловей

Елена Соловей (Фото: скриншот к/ф «Деревенская история»)





Илья Баскин