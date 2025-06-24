Легендарные советские актеры-эмигранты: Почему променяли успех в СССР на США и какие беды ждали их за пределами Родины
В настоящее время СМИ пестрят заголовками об уехавших актерах современного российского кинематографа. Однако в советское время, несмотря на более жесткие условия выезда за рубеж, артисты тоже, бывало, покидали Родину. О кинозвездах СССР, отправившихся строить карьеру за рубежом, читайте в материале «Радио 1».
Савелий КрамаровСавелий Крамаров — легендарный советский комедийный актёр, чьи яркие роли сделали его всенародным любимцем. Он прославился как мастер эпизодических образов в картинах «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Неуловимые мстители» и «Афоня». Его харизма, выразительная мимика и умение создавать неповторимые комические типажи сделали его одним из самых узнаваемых актёров советского кино.
Однако в конце 1970-х Крамаров столкнулся с преследованиями со стороны властей. Причиной стали его увлечение иудаизмом (он посещал синагогу и отказывался работать в шаббат), а также эмиграция дяди в Израиль, что в те годы считалось неблагонадёжностью. Актёра перестали приглашать в кино, и после трёх лет вынужденного простоя он решил уехать. В 1981 году он написал письмо президенту США Рональду Рейгану с просьбой о помощи, и 31 октября того же года покинул СССР, отправившись сначала в Израиль, а затем в США.
В Америке Крамаров сумел продолжить актёрскую карьеру, хотя и в ином амплуа — теперь он чаще играл советских персонажей. Наиболее заметные его роли за рубежом — агент КГБ в «Москве на Гудзоне» и эпизод в «Красной жаре» со Шварценеггером. Он стал членом Гильдии киноактёров США, но, несмотря на успех, вёл довольно скромный образ жизни, увлекался йогой и вегетарианством.
В 1995 году у Крамарова обнаружили рак прямой кишки, а после операции случился инсульт, от которого он скончался 6 июня 1995 года в Сан-Франциско в возрасте 60 лет. Его похоронили на еврейском кладбище в Калифорнии.
Олег Видов
Еще один заметный герой картины «Джентльмены удачи» также предпочел жизнь российского эмигранта. Этот легендарный советский актёр в СССР прославился как романтический герой и секс-символ 1960–1980-х годов. Его самые известные роли — Морис Джеральд во «Всаднике без головы», князь Гвидон в «Сказке о царе Салтане», прапорщик Владимир Николаевич в «Метели» и старший лейтенант Славин в «Джентльменах удачи». Благородная внешность и харизма сделали его одним из самых узнаваемых актёров своего времени.
Однако личная жизнь Видова во многом повлияла на его судьбу. Его брак с Натальей Федотовой, дочерью высокопоставленного сотрудника КГБ, поначалу открывал двери в зарубежные проекты, но после развода ситуация резко изменилась. Бывшая жена использовала свои связи, чтобы ограничить его карьеру в СССР. Видову перестали давать роли, а во ВГИКе чинили препятствия при получении режиссёрского диплома. Когда ему отказали в сотрудничестве с голливудским продюсером Дино Де Лаурентисом, актёр принял решение об эмиграции. В 1983 году, во время съёмок в Югославии, он не вернулся в СССР и получил политическое убежище в Австрии, а затем перебрался в Италию и США.
За границей Видову пришлось начинать с нуля. В Голливуде он поначалу снимался в эпизодах и даже подрабатывал на стройке. Со временем ему удалось получить заметные роли, например, советского милиционера в «Красной жаре» со Шварценеггером и в «Дикой орхидее» с Микки Рурком. Во время съёмок последнего фильма у Видова случился инсульт из-за опухоли мозга, но в США ему провели успешную операцию, вернув к жизни.
Помимо актёрской карьеры, Видов за океаном занялся бизнесом и основал компанию Films by Jove, которая занималась реставрацией и продвижением советских мультфильмов на Западе. Также он открыл клинику для реабилитации людей с зависимостями в Калифорнии. Актёр скончался в 2017 году от рака и похоронен на кладбище «Hollywood Forever» в Голливуде.
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Елена Соловей
Эта выдающаяся советская актриса своей славой обязана прежде всего плодотворному сотрудничеству с Никитой Михалковым, создавшему ей образ Ольги Вознесенской в «Рабе любви», где она с потрясающей глубиной воплотила образ экзальтированной актрисы немого кино. За свою карьеру Соловей снялась в таких известных картинах, как «Ищите женщину», «Вам и не снилось...», «Дети Ванюшина», а также в сказке «Король-олень».
Её называли «советской Одри Хепберн» за изысканную внешность и удивительную способность передавать сложные душевные переживания. Однако в 1970 году актриса сделала неожиданный шаг — отказалась от перспективной карьеры в Малом театре и переехала в Ленинград к мужу, художнику Юрию Пугачу. Позже она сознательно пожертвовала и ролью Миледи в «Трёх мушкетёрах», предпочтя воспитание детей.
Решающим поворотом в судьбе актрисы стал 1991 год. Тяжёлая болезнь мужа, отсутствие в России необходимых возможностей для его лечения, а также общий кризис в стране заставили семью принять непростое решение об эмиграции в США. Первые годы в Америке стали для актрисы временем непростых испытаний: скромный быт и необходимость начинать всё заново.
Со временем её муж устроился дизайнером в ювелирную мастерскую, а сама актриса полностью посвятила себя семье. Однако творческая натура брала своё: она вела передачу на русскоязычном радио в Нью-Джерси, участвовала в постановках театра «Блуждающие звёзды», играла эпизодические роли в Голливуде (в том числе в культовом сериале «Клан Сопрано» в 2002 году). Особой гордостью Соловей стало создание студии «Этюд» для детей эмигрантов, где она передавала свой актёрский опыт подрастающему поколению.
После смерти мужа в 2019 году (Юрий Пугач скончался после сложной операции по пересадке почки) актриса осталась жить в США, где обосновались её дети и внуки. Хотя она периодически посещает Россию, возвращаться насовсем не планирует.
Илья Баскин
Этот удивительный актёр сумел превратить скромные эпизоды в советском кино в приличную по меркам эмигрантов голливудскую карьеру. Баскин родился в 1950 в Риге. На экранах он впервые мелькнул в легендарном сериале «Большая перемена» — несмотря на маленькую роль, зрителям запомнился образ взъерошенного школьника.
После окончания Московского эстрадно-циркового училища в 1971 году Баскин пробовал себя в разных ипостасях: играл в оркестре Утёсова, блистал на сцене Театра миниатюр, где даже получил признание как лучший молодой актёр. Но отечественный кинематограф дал ему сыграть лишь эпизодические роли в картинах «Телеграмма», «Ни слова о футболе» и «Три дня в Москве».
1976 год стал для артиста переломным. Баскин решается на эмиграцию. После артист скажет, что просто боялся упустить шанс на лучшую жизнь. Американская мечта началась с суровых испытаний: без языка и связей в Лос-Анджелесе Баскину пришлось мыть посуду, продавать страховки и даже издавать газету для русскоязычных.
Его первая голливудская роль шейха в «Величайшем любовнике мира» открыла двери в актёрский профсоюз. Настоящий успех пришёл в 1984 году с «Москвой на Гудзоне». Этот фильм не только сделал его знаменитым, но и подарил дружбу с Робином Уильямсом. Впоследствии актёр нашёл свою нишу, мастерски играя иностранцев — его фирменный акцент стал настоящей визитной карточкой. Зрители запомнили его в «Человеке-пауке», «Трансформерах» и других блокбастерах. Всего в активе Баскина — 75 ролей в голливудских фильмах.