«Она его усмотрела и вцепилась»: почему звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева обвинила невестку в смерти единственного сына

14 октября 2026, 15:19

Людмила Хитяева (Фото: кадр из передачи «Жизнь и судьба»)

15 августа 2026 года Людмиле Хитяевой исполнилось 96 лет. Легенда «Тихого Дона» и «Поднятой целины» пережила развод, который сама называла ошибкой, и потерю единственного сына. Павел умер 5 июля 2023 года — и с тех пор, по её словам, у неё пропал смысл жизни. «Я превратилась в тень», — признаётся актриса. Но ещё тяжелее оказалось другое: народная артистка возложила часть вины за случившееся на вторую жену сына. Почему знаменитая «Солоха» считает невестку виновной и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Случайность или судьба? Как она стала актрисой Первый брак, рождение наследника, возвращение и смерть Конфликт со второй невесткой и плохое предчувствие

Случайность или судьба? Как она стала актрисой

Первый брак, рождение наследника, возвращение и смерть



Людмила Хитяева с сыном (Фото: кадр из передачи «Жизнь и судьба»)

«С первым мужем я рассталась из-за сплетен. Я наслушалась всякого, разум затуманился… Лишь через некоторое время я поняла, что он был не виноват. Помню: когда мы разводились, он пришёл в ЗАГС ужасно похудевший. У меня был ком в горле», — цитирует звезду «КП».

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Конфликт со второй невесткой и плохое предчувствие

«У меня было плохое предчувствие. Когда его дама вошла к нам в дом, я сказала, что пришла беда. Но это был выбор моего сына. Она киевлянка, манекенщица. Мне не сделала ничего плохого, но на него очень плохо влияла. Увела его из семьи. Хотя он был женат. Павел был в Таиланде на выставке, она там его усмотрела и вцепилась в него», — цитирует Хитяеву Voice.



Павел Белокринкин (Фото: кадр из передачи «Жизнь и судьба»)

«Она на него очень плохо влияла. Она никогда не работала. Она умела брать, но ничего не давать», — говорила кинодива в программе «Жизнь и судьба».

«Невестка сказала, причём сказала очень буднично: «Люда, приезжайте. Павел умер». Не плакала», — вспоминала звезда «Тихого Дона» в шоу «Малахов».