«Она его усмотрела и вцепилась»: почему звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева обвинила невестку в смерти единственного сына
15 августа 2026 года Людмиле Хитяевой исполнилось 96 лет. Легенда «Тихого Дона» и «Поднятой целины» пережила развод, который сама называла ошибкой, и потерю единственного сына. Павел умер 5 июля 2023 года — и с тех пор, по её словам, у неё пропал смысл жизни. «Я превратилась в тень», — признаётся актриса. Но ещё тяжелее оказалось другое: народная артистка возложила часть вины за случившееся на вторую жену сына. Почему знаменитая «Солоха» считает невестку виновной и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Случайность или судьба? Как она стала актрисойБудущая актриса Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Горьком — так в те годы именовался Нижний Новгород. Она появилась в семье инженера Ивана Яковлевича и военного врача Веры Ивановны. Отец происходил из обедневшего дворянского рода — он был сыном офицера царской армии.
Мать прошла Великую Отечественную: служила в эвакуационных бригадах, которые вывозили раненых солдат из-под Сталинграда. Жили они небогато, но очень дружно. Родители трудились не покладая рук, чтобы дать дочери всё необходимое, и, невзирая на тяжёлые времена, Людмила росла живой и весёлой девочкой.
Она обожала угощать друзей и всегда была заводилой в любой компании. После девятого класса Хитяева продолжила учёбу в вечерней школе рабочей молодёжи, а затем поступила в Горьковское театральное училище. Студенткой она стала совершенно неожиданно для себя: подруга позвала её на экзамены просто составить компанию.
Но комиссию покорила именно Людмила — своей живостью и умением шутить. Училище будущая звезда окончила в 1952 году и отправилась в самостоятельный творческий путь.
Первый брак, рождение наследника, возвращение и смертьЛюдмила Хитяева познакомилась со своим первым мужем Александром Белокринкиным во время учёбы в Горьковском театральном училище. На третьем курсе она вышла за него замуж. Александр был талантливым актёром, занимался спортом и помогал по хозяйству. В браке родился сын Павел. Однако семейная жизнь не сложилась. Свой первый развод Хитяева считала ошибкой. Среди актёров начали судачить об изменах Александра. Супруга терпеть этого не стала и разорвала отношения с Белокринкиным.
«С первым мужем я рассталась из-за сплетен. Я наслушалась всякого, разум затуманился… Лишь через некоторое время я поняла, что он был не виноват. Помню: когда мы разводились, он пришёл в ЗАГС ужасно похудевший. У меня был ком в горле», — цитирует звезду «КП».
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Сын не пошёл по стопам родителей в актёрскую профессию. Он окончил Институт восточных языков, знал тайский, английский и французский языки, а позже получил экономическое образование. Павел работал экономистом во Внешторге, а затем много лет трудился в Бангкоке — сначала в торговом представительстве России, а позже стал заниматься бизнесом.
Конфликт со второй невесткой и плохое предчувствиеОтношения Людмилы Хитяевой с первой женой сына Валентиной были тёплыми, мать уговаривала его не разводиться, однако ослеплённый чувствами мужчина и слышать ничего не желал. А вот второй брак Павла вызвал у актрисы резкое неприятие. По словам Хитяевой, она внутренне ощущала предстоящую трагедию: незадолго до несчастья в её доме упала икона, что она восприняла как дурной знак.
«У меня было плохое предчувствие. Когда его дама вошла к нам в дом, я сказала, что пришла беда. Но это был выбор моего сына. Она киевлянка, манекенщица. Мне не сделала ничего плохого, но на него очень плохо влияла. Увела его из семьи. Хотя он был женат. Павел был в Таиланде на выставке, она там его усмотрела и вцепилась в него», — цитирует Хитяеву Voice.Кроме того, актриса рассказывала, что священник, видевший новую возлюбленную Павла, посоветовал ей не общаться с этой женщиной. Несмотря на предостережения матери, Павел продолжил отношения. В поздних интервью Хитяева обвиняла невестку в негативном воздействии на сына.
«Она на него очень плохо влияла. Она никогда не работала. Она умела брать, но ничего не давать», — говорила кинодива в программе «Жизнь и судьба».Павел Белокринкин скончался 5 июля 2023 года от сердечной недостаточности. Хитяева с содроганием утверждала, что о смерти сына ей по телефону сообщила его супруга, причём сделала это обыденно и без эмоций.
«Невестка сказала, причём сказала очень буднично: «Люда, приезжайте. Павел умер». Не плакала», — вспоминала звезда «Тихого Дона» в шоу «Малахов».В эфире программы Бориса Корчевникова Людмила Хитяева прокомментировала смерть сына: «У меня пропал смысл жизни... Я превратилась в тень». У знаменитой «Солохи» от единственного наследника остались внучка Маша, которая стала экономистом, и внук Паша — художник-дизайнер.
15 августа 2026 года актриса отметила 96-летний юбилей. Народная артистка живёт одна. От съёмок в современных проектах она отказывается, называя их «халтурой», и не участвует в ток-шоу.