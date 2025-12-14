Успех в Голливуде, жизнь на три страны и тайный брак с литовской актрисой: что скрывает звезда фильма «Воскресенский» Юрий Колокольников?
Одному из самых успешных российских актеров своего поколения Юрию Колокольникову 15 декабря исполняется 45 лет. Сегодня он — один из немногих российских актеров, чье лицо узнают по обе стороны океана. В голливудских блокбастерах его называют «плохим русским», при этом он является любимцем многих женщин и гражданином нескольких стран. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия КолокольниковаКолокольников с юности привык ломать стереотипы и жить на грани двух миров. Юрий родился 15 декабря 1980 года в Москве и был вторым ребенком в семье ученого и журналистки. Когда мальчику исполнилось пять лет, мама получила возможность переехать с сыновьями в Канаду. Однако неуправляемый нрав Колокольникова привел к тому, что мать отправила подростка обратно в Россию к отцу на перевоспитание.
Контраст между благополучной Канадой и непростой Москвой 90-х был шоком для подростка, но именно это закалило характер будущего актера. Чтобы заработать первые деньги, 14-летний Юрий срывал яблоки на «Мосфильме» и продавал их у Киевского вокзала.
Кинодебют Колокольникова случился почти случайно: отец привел его на пробы к режиссеру Савве Кулишу, и мальчика взяли на роль беспризорника в фильм «Железный занавес». Почувствовав вкус актерской профессии, он с поразительной решимостью экстерном сдал экзамены за два класса и в 15 лет поступил в Щукинское училище. Уже на третьем курсе ему досталась одна из главных ролей в военном фильме «В августе 44-го…» рядом с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным.
После этого актер с яркой внешностью и ростом почти в два метра стал весьма востребован в отечественном кинематографе. Сегодня его фильмография насчитывает более 110 работ, среди которых яркие картины «В июне 41-го», «Дети Арбата», «Ландыш серебристый», «Печорин. Герой нашего времени», «Поддубный», «Завтрак у папы», «ВМаяковский», «Беспринципные», «Воскресенский», «Конец света», «Мастер и Маргарита» и «Амура».
Личная жизнь артистаЛичная жизнь актера всегда была предметом бурных обсуждений и источником скандалов. Колокольников, который открыто говорит о своей склонности к риску и самоотверженности в любви, пережил несколько громких романов. Долгое время он жил с экономистом Надеждой Макляровской, от которой в 2006 году родилась дочь Таисия. Их расставание омрачилось слухами о том, что причиной стала новая интрижка актера.
Спустя время Колокольников ушел к актрисе Ксении Раппопорт, и в 2011 году у пары родилась дочь София. Этот союз двух ярких звезд распался в 2014 году, породив множество слухов о причинах разлада. Однако, как утверждают близкие к паре источники, им удалось сохранить дружеские и профессиональные отношения, и они вместе снимались в сериале «Конец света» после расставания. А в 2018 году стало известно, что Колокольников подарил бывшей возлюбленной дом в Италии.
Самой интригующей главой стала его связь с партнершей по сериалу «Воскресенский», литовской актрисой Вильмой Кутавичюте. Их отношения, начавшиеся, по слухам, на съемочной площадке в 2021 году, долгое время держались в строжайшей тайне. Пара шокировала поклонников, когда в 2024 году внезапно открыто появилась вместе, объявив о том, что они уже давно женаты.
Как Юрий Колокольников покорил ГолливудБилет в мир международного кино у Юрия Колокольникова был почти предопределён, но потребовал многолетней и упорной работы. После обучения в Московской международной киношколе и Щукинском училище он вернулся в Северную Америку, где работал официантом, грузчиком и курьером, параллельно рассылая резюме в голливудские агентства.
Первую серьёзную международную роль Колокольников получил в 2014 году в культовом сериале «Игра престолов». Его персонаж Стир — предводитель одичалых — хоть и был эпизодическим (появился в четырёх сериях), оказался настолько харизматичным и запоминающимся, что мгновенно принёс актёру всемирную известность. Эта роль стала для него своего рода «визитной карточкой» в западной индустрии и открыла двери для других проектов.
В последующие годы Колокольников закрепил успех, сыграв роли в картинах «Американцы», «Телохранитель киллера», «Хантер Киллер», «Призрачная шестёрка», «Крэйвен-охотник», «Белый лотос» и «Довод». Популярность актёра привела к его назначению на роль амбассадора международного форума Key Buyers Event, где он помогает продвигать российский киноконтент за рубежом.
Как сейчас живет артистСегодня Юрий Колокольников — успешный международный артист, чья жизнь разворачивается в трёх странах, а фильмография пополняется как голливудскими, так и российскими хитами. Вопреки распространённому мифу, артист не живёт в США, постоянно перемещаясь между Москвой, Канадой, Литвой.
Москва по-прежнему остается для актера профессиональным якорем. Именно здесь, по его словам, он чувствует «главные условия существования» — близких и работу, которые для него неразделимы. Здесь живут его дочери от предыдущих отношений — Таисия и София, с которыми Юрий поддерживает теплые отношения.
Канада же является второй родиной артиста. Он получил её гражданство ещё в детстве и сейчас использует страну для работы и как точку опоры в Северной Америке. Литва — новый личный фронт. Пара предпочитает не афишировать детали быта, но их совместные появления на светских мероприятиях подтверждают серьёзность отношений. На вопрос о том, как он находит его между континентами, работой и семьёй, Колокольников отвечает просто:
«Если любишь – успеешь. Если живешь – потянешь. Все остальное – отговорки».