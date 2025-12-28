Личная драма, о которой молчала «алкогольвица»: почему Полина Сибагатуллина ушла из Comedy Woman и как живет сейчас?
Она была «светской алкогольвицей» из петербургской богемы, чей образ в «Comedy Woman» стал настолько убедительным, что поклонники на улице всерьёз предлагали ей выпить. А в жизни Полина Сибагатуллина, известная всей стране как мадам Полина, оказалась талантливой поэтессой, мыслительницей и актрисой, вынужденной годами бороться с ярлыками, навешанными её же персонажем. 29 декабря артистке исполняется 49 лет. О том, куда пропала с экранов и чем сейчас занимается звезда, читайте в материале «Радио 1».
Экономист по образованию, а по призванию — актрисаПолина Сибагатуллина родилась 29 декабря 1976 года в Нижневартовске в семье учительницы русского языка и нефтяника. После школы Полина переехала в Санкт-Петербург, где поступила по настоянию родителей в Торгово-экономический институт. Девушка мечтала о театральном вузе, но родители считали карьеру актрисы не перспективной и малооплачиваемой, поэтому настаивали на ином выборе дочери.
За пределами театрального вуза актерский талант Сибагатуллиной проявился в составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» еще на первом курсе обучения. В клубе веселых и находчивых Полина познакомилась с Виктором Васильевым и Дмитрием Хрусталёвым. Впоследствии команда с их участием дошла до финала Высшей лиги КВН в 1999 году.
Карьера в Comedy WomanВ юмористической программе Полина участвовала по приглашению Натальи Еприкян — ведущей, режиссёра и продюсера шоу Comedy Woman. Именно она в 2008 году придумала образ, который стал визитной карточкой Полины — образ инфантильной поэтессы и светской алкогольвицы. Сибагатуллина стояла у истоков программы, когда та еще была никому не известна и не приносила прибыль. Работа в шоу долгое время практически не оплачивалась и держалась на энтузиазме и вере в успех шоу.
«До мадам Полины я не писала стихов. Но, приняв свой образ, сразу начала! Хорошо помню разговор с Наташей. Я тогда ехала в поезде и начала рифмовать строки. Сначала я писала сама, потом появились талантливые авторы», — цитируют слова Сигататуллиной RuNews24.ru.
Упорная работа команды Comedy Woman дала свои плоды и слава настигла участников проекта. Талант Полины был признан публикой и коллегами по цеху. Наталья Медведева, в частности, отмечала, что у Сибагатуллиной есть особое обаяние, которое заставляет всех зрителей смотреть только на неё.
Пелагея увела мужа у звезды Comedy WomanПевица Пелагея (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Личная жизнь Полины Сибагатуллиной никогда не была бурным сериалом для прессы. Единственным официальным мужем актрисы стал Дмитрий Ефимович — режиссёр, стоявший у истоков Comedy Woman. Они поженились, когда оба были молоды и поглощены созданием грандиозного проекта. Однако брак оказался недолгим и распался в 2010 году. Сама Полина позже с ироничной грустью называла этот союз «ошибкой молодости».
Настоящим публичным ударом, бросившим тень на Полину, стали последующие отношения её бывшего мужа. Вскоре после развода Дмитрий Ефимович женился на знаменитой певице Пелагее. Этот яркий и активно обсуждаемый в медиа союз породил в прессе и среди зрителей устойчивый, нарратив: «Пелагея увела мужа у актрисы из Comedy Woman».
Эта болезненная для имиджа история стала для Полины ещё одним грузом, который ей пришлось нести молча, в то время как публика видела лишь вершину айсберга.
Куда пропала светская алкогольвицаОсенью 2015 года после завершения 7 сезона шоу Comedy Woman Полина Сибагатуллина приняла решение покинуть программу из-за физической перегрузки. Она не убежала в запой, как могли думать некоторые поклонники её героини, а, напротив, обрела трезвость мысли и духа. Оставив за спиной телевидение, Полина Сибагатуллина вернулась к своим истокам — серьёзному театральному искусству. Театральные подмостки стали для неё и терапевтической практикой, и новой точкой опоры.
Сегодня она является актрисой театра «III РИМ», где исполняет сложные, преимущественно классические роли. Осенью 2023 года зрители могли видеть её в современной постановке «Дон Гуан. История любви», где Сибагатуллина сыграла Лауру в новой интерпретации пушкинских «Маленьких трагедий».
Важнейшим проектом в её жизни стал инклюзивный кино-театральный проект «ВзаимоДействие». Здесь она нашла своё истинное призвание, став педагогом и бесплатно обучая актёрскому мастерству детей и взрослых с синдромом Дауна, которых называют «солнечными». Результатом этого труда стал спектакль «История одной Золушки», который вошёл в лонг-лист престижной российской театральной премии «Золотая Маска».
Вне работы Полина ведёт тихую, сосредоточенную на личном комфорте жизнь. После ухода из шоу Полина смогла позволить себе путешествовать, профессионально заниматься художественной фотографией и садоводством.