Личная жизнь под грифом «секретно» и суд, изменивший всё: неизвестные факты из жизни звезды сериала «Лесник» Александра Терешко
Александр Николаевич Терешко — российский актёр театра и кино, театральный педагог, знакомый зрителям по сериалам «Марш Турецкого» и «Кобра. Антитеррор». 3 декабря 2025 года ему могло бы исполниться 63 года, но он ушёл из жизни в марте 2024-го, не дожив до этой даты. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Творческая биографияАлександр Терешко родился 3 декабря 1962 года в Москве. В 1985 году он окончил ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова) и начал службу в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. С 1989 года и до конца жизни был актёром Театра на Малой Бронной (ныне — на Бронной).
Его кинодебют состоялся в 1985 году в фильме «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Всего его фильмография насчитывает более 60 ролей, в том числе в картинах «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 2», «Охламон», «Знахарь», «Генеральская внучка», «Хозяйка тайги», «Доктор Тырса», «Ельцин. Три дня в августе», «Записки экспедитора Тайной канцелярии-2», «Лесник» и «Марьина роща». Хотя у него редко были главные роли, его персонажи в популярных сериалах запомнились миллионам зрителей.
Личная жизнь ТерешкоЗа кадром творческой жизни актера оставалась крайне закрытая личная жизнь, детали которой редко становились достоянием общественности. Известно, что Александр был женат на Юлии Родак. Она родилась в Тбилиси, Грузия, и была младше мужа примерно на 15 лет. Как и Александр, Юлия связала свою жизнь со сценой. Она получила образование в Театральном училище имени Щукина и в разное время служила в московских театрах, включая Театр на Малой Бронной, где работал Терешко.
Их союз можно назвать типичным для актёрской среды: общие профессиональные интересы, работа в одном коллективе. Однако, в отличие от многих знаменитых пар, Терешко и Родак никогда не афишировали свои отношения. Они не появлялись вместе на светских мероприятиях, не давали совместных интервью и не публиковали семейные фотографии в открытом доступе. Эта нарочитая скрытность стала отличительной чертой их брака.
От этого союза у актеров родился сын Никита. Однако это не способствовало укреплению отношений, и брак Александра Терешко и Юлии Родак закончился разводом. Точная дата расставания, как и причины, которые к нему привели, парой не разглашались.
Суд с Театром на Малой БроннойВ середине 2010-х годов Терешко инициировал судебный процесс против Театра на Малой Бронной. Иск был связан с систематическими задержками зарплаты. Актёр утверждал, что администрация театра по нескольку месяцев не выплачивала ему жалованье, что ставило его в тяжёлое финансовое положение.
Судебные материалы, попавшие в прессу, показывали, что конфликт носил затяжной характер. Театр, переживавший в тот период организационные и финансовые сложности, не выполнял свои обязательства перед частью труппы. В рамках рассмотрения дела артист требовал взыскать задолженность по заработной плате в размере 29 601 рубля, а также 100 000 рублей в качестве морального вреда и затраты на сбор документов в размере 2000 рублей.
В итоге Пресненский суд частично удовлетворил иск Терешко, постановив взыскать зарплату в размере 26 тысяч 757 рублей 63 копеек. Судебные расходы суд оценил в 228 рублей 56 копеек, а моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Однако этот процесс, по мнению театральных обозревателей, серьёзно повлиял на дальнейшие отношения актёра с руководством и коллективом. После решения суда Терешко остался в труппе, но его положение изменилось не в лучшую сторону.
Последние годы и смертьДо конца жизни Александр Терешко продолжал работу в Театре на Бронной. В его репертуаре были спектакли «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лёва (Покровские ворота)».
25 марта 2024 года актёр скончался в Москве на 62-м году жизни. Официальная причина смерти не разглашалась. Театр на Бронной выпустил краткое сообщение:
«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко».
Церемония прощания прошла 28 марта 2024 года.