Личная жизнь под грифом «секретно» и суд, изменивший всё: неизвестные факты из жизни звезды сериала «Лесник» Александра Терешко

Александра Терешко (Фото: Telegram @mbronnaya)

Александр Николаевич Терешко — российский актёр театра и кино, театральный педагог, знакомый зрителям по сериалам «Марш Турецкого» и «Кобра. Антитеррор». 3 декабря 2025 года ему могло бы исполниться 63 года, но он ушёл из жизни в марте 2024-го, не дожив до этой даты. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Творческая биография

Александр Терешко родился 3 декабря 1962 года в Москве. В 1985 году он окончил ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова) и начал службу в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. С 1989 года и до конца жизни был актёром Театра на Малой Бронной (ныне — на Бронной).

Его кинодебют состоялся в 1985 году в фильме «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Всего его фильмография насчитывает более 60 ролей, в том числе в картинах «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 2», «Охламон», «Знахарь», «Генеральская внучка», «Хозяйка тайги», «Доктор Тырса», «Ельцин. Три дня в августе», «Записки экспедитора Тайной канцелярии-2», «Лесник» и «Марьина роща». Хотя у него редко были главные роли, его персонажи в популярных сериалах запомнились миллионам зрителей.

Личная жизнь Терешко

Александр Терешко (Фото: скриншот т/с «Учитель в законе. Возвращение»)
За кадром творческой жизни актера оставалась крайне закрытая личная жизнь, детали которой редко становились достоянием общественности. Известно, что Александр был женат на Юлии Родак. Она родилась в Тбилиси, Грузия, и была младше мужа примерно на 15 лет. Как и Александр, Юлия связала свою жизнь со сценой. Она получила образование в Театральном училище имени Щукина и в разное время служила в московских театрах, включая Театр на Малой Бронной, где работал Терешко.

Их союз можно назвать типичным для актёрской среды: общие профессиональные интересы, работа в одном коллективе. Однако, в отличие от многих знаменитых пар, Терешко и Родак никогда не афишировали свои отношения. Они не появлялись вместе на светских мероприятиях, не давали совместных интервью и не публиковали семейные фотографии в открытом доступе. Эта нарочитая скрытность стала отличительной чертой их брака.

От этого союза у актеров родился сын Никита. Однако это не способствовало укреплению отношений, и брак Александра Терешко и Юлии Родак закончился разводом. Точная дата расставания, как и причины, которые к нему привели, парой не разглашались.

Суд с Театром на Малой Бронной

Александр Терешко (Фото: скриншот т/с «Ельцин. Три дня в августе»)
В середине 2010-х годов Терешко инициировал судебный процесс против Театра на Малой Бронной. Иск был связан с систематическими задержками зарплаты. Актёр утверждал, что администрация театра по нескольку месяцев не выплачивала ему жалованье, что ставило его в тяжёлое финансовое положение.

Судебные материалы, попавшие в прессу, показывали, что конфликт носил затяжной характер. Театр, переживавший в тот период организационные и финансовые сложности, не выполнял свои обязательства перед частью труппы. В рамках рассмотрения дела артист требовал взыскать задолженность по заработной плате в размере 29 601 рубля, а также 100 000 рублей в качестве морального вреда и затраты на сбор документов в размере 2000 рублей.

В итоге Пресненский суд частично удовлетворил иск Терешко, постановив взыскать зарплату в размере 26 тысяч 757 рублей 63 копеек. Судебные расходы суд оценил в 228 рублей 56 копеек, а моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Однако этот процесс, по мнению театральных обозревателей, серьёзно повлиял на дальнейшие отношения актёра с руководством и коллективом. После решения суда Терешко остался в труппе, но его положение изменилось не в лучшую сторону.

Последние годы и смерть

До конца жизни Александр Терешко продолжал работу в Театре на Бронной. В его репертуаре были спектакли «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лёва (Покровские ворота)».

25 марта 2024 года актёр скончался в Москве на 62-м году жизни. Официальная причина смерти не разглашалась. Театр на Бронной выпустил краткое сообщение:

«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко».

Церемония прощания прошла 28 марта 2024 года.


Елена Генералова

