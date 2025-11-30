Лишение прав, обвинения в мошенничестве и использование ИИ в творчестве: Как сейчас живет Гарик Сукачев?
Гарик Сукачев — российский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, актёр и режиссёр. Основатель групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», он десятилетиями был голосом улиц и дворов, создав образ «хулигана-пролетария». Его творчество, находящееся на стыке блюз-рока, фолка и панк-рока, стало саундтреком для целого поколения. 1 декабря артисту исполняется 66 лет. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Взлёт Гарика Сукачева к славеИгорь Иванович Сукачёв родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области, которая сегодня является частью Москвы. Спустя год его семья переехала в рабочий посёлок Тушино, где он и вырос. Его отец, Иван Фёдорович, прошедший Великую Отечественную войну, настоял на том, чтобы сын учился музыке. Игоря отдали в одну из лучших музыкальных школ Москвы, где по 4–5 часов в день учился играть на баяне — инструменте, который позже станет его визитной карточкой.
Несмотря на явный музыкальный талант, будущее Сукачёва могло сложиться иначе. Он окончил Московский техникум железнодорожного транспорта и даже участвовал в проектировании станции «Тушино». Однако тяга к искусству победила, и он заочно получил диплом режиссёра театра в Липецком культпросветучилище.
Его путь на большую сцену начался в 1977 году с создания группы «Закат Солнца вручную». Затем были коллективы «Постскриптум» (который после его ухода превратился в знаменитую группу «Браво») и, наконец, культовая «Бригада С», основанная вместе с Сергеем Галаниным. Именно с «Бригадой С» к Сукачёву пришла всесоюзная слава, а песни «Бродяга», «Фантомас», «Наследник эпохи» и «Человек в шляпе» стали гимнами эпохи. В 1994 году он создал свою самую известную группу — «Неприкасаемые», подарившую миру хиты «Напои меня водой» и «Моя бабушка курит трубку».
Личная жизнь: Тихий остров в мире шоу-бизнесаНа фоне бурного творчества, личная жизнь Сукачёва выглядит на удивление спокойной. Он давно и счастливо женат на Ольге Сукачёвой (в девичестве — Королёвой). Вместе они воспитали двоих детей — Анастасию и Александра Королёвых. Семья для музыканта — это святыня, что он неоднократно демонстрировал, снимая супругу и детей в своих клипах и посвящая им тёплые слова в интервью. В ноябре 2021 года в клипе «А жизнь моя течёт и катится» на экране появилась вся его большая семья, включая друзей и их детей, что подтвердило образ человека, глубоко укоренённого в семейных ценностях.
Пьяное вождениеВ 2009 году Сукачёв оказался в неприятной ситуации, управляя своим мотоциклом Harley-Davidson. На Новосходненском шоссе в Москве, рядом с Химкинским кладбищем, он сбил пешехода. У музыканта была сломана левая лодыжка, и его срочно доставили в Центральный институт травматологии и ортопедии. Пешеход получил открытый перелом левой голени и перелом бедра, его увезли в Боткинскую больницу. Согласно предварительной версии, виновником ДТП стал пешеход, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Этот случай вызвал множество вопросов о состоянии Сукачёва в момент аварии, хотя в открытых источниках не было информации о его нетрезвом вождении.
Пятнадцать лет спустя, в марте 2024 года, Сукачёв вновь оказался в дорожном инциденте. Автомобиль артиста остановили на выезде с заправочной станции. Сотрудники попросили Сукачева пройти освидетельствование на алкоголь. Несмотря на нулевые показания алкотестера, музыканта направили на медосвидетельствование, от которого он отказался. В результате этого суд оштрафовал певца на 30 тыс. руб. Его признали виновным по ч. 1 ст. 12.26 Административного кодекса — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и лишили водительских прав на 1,5 года. Сукачев подал апелляцию, но изначальное постановление судьи оставили без изменения.
Скандалы с отменой концертовВ апреле-мае 2024 года Гарик Сукачев отменил концерты в шести городах России (Ижевске, Казани, Ульяновске, Уфе, Челябинске и Самаре), некоторые из которых неоднократно переносились с 2023 года. Официальной причиной был назван срыв обязательств со стороны организатора — ООО «Бэст Ивэнтс Раша», который не обеспечил технические условия и даже базовые услуги вроде бронирования билетов и гостиниц.
Команда Сукачева разорвала контракт с организатором и переадресовала зрителей к нему для возврата денег. Однако телефоны компании не отвечали, что сделало возврат средств практически невозможным. Возмущённые поклонники создали в соцсетях сообщество «Гарик Сукачев. Возврат билетов» для координации действий, включая оспаривание платежей через банки и обращения в полицию.
При этом команда музыканта полностью дистанцировалась от финансовых вопросов. Массовые обвинения в мошенничестве и неуважении к зрителям нанесли серьёзный удар по репутации артиста, чей образ всегда ассоциировался с честностью и прямотой.
Как сейчас живет артистГарик Сукачев продолжает активно заниматься творчеством. Совсем недавно, 6 ноября 2025 года, состоялся релиз его нового сингла «Боги». Песня была записана сразу после предыдущего сингла «Всё чересчур» и войдет в готовящуюся к выходу новую пластинку. Клип для этой композиции был создан с использованием искусственного интеллекта, который «омолодил» артиста, показав его путешествующим на мотоцикле.
Несмотря на то, что он мало появляется в медиа-пространстве, его профессиональная деятельность остается весьма успешной. Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что гонорар Сукачева за одно выступление составляет от 1,7 до 2,5 миллиона рублей. Артист много гастролирует по России, и его концертная деятельность является основой его востребованности.