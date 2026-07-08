Собирал стадионы в России, а в США мыл туалеты, пока дочь терпела травлю в школе: как выживает фронтмен «Ногу свело!» за океаном Максим Покровский**
Группа «Ногу свело!» в 90-е собирала огромные стадионы и входила в число самых ярких рок-коллективов страны. Её фронтмен Максим Покровский** на сцене казался безумным музыкантом, готовым на всё ради шоу. Но за этим образом скрывался совсем другой человек: расчётливый, прагматичный, просчитывающий всё на шаг вперёд. Что заставило клавишника уехать за океан и почему с таким характером он потерял былую популярность, читайте в материале «Радио 1».
Начало большого путиДетство лидера группы «Ногу свело!» прошло в Москве. Отец — спортивный журналист — ушёл из семьи, когда Максиму** было семь лет. Мать воспитывала сына одна и давала ему максимум свободы. Такой подход приучил ребёнка к самостоятельности. Мальчик мог пошалить, но всегда чётко чувствовал грань дозволенного и серьёзных проблем никогда не создавал. В подростковом возрасте Покровский** заинтересовался музыкой. Учёба в музыкальной школе Максиму** быстро наскучила.
Молодой человек бросил занятия и стал осваивать гитару сам. Вскоре парень уже подбирал любимые мелодии на слух и играл для друзей, но серьёзно о карьере артиста не задумывался. Настоящей мечтой было небо — юноша грезил профессией лётчика. Однако медицинская комиссия выявила проблемы с сердцем, и о карьере пилота пришлось отказаться. Покровский** поступил в авиационный вуз, но выбрал другую специальность. На втором курсе института жизнь круто изменилась. Он нашёл единомышленников и с головой ушёл в творчество. Вскоре Максим** вступил в «Рок-лабораторию» — объединение московских андеграундных групп, которые в то время считались «подпольными». Ещё через пару лет музыкант познакомился с барабанщиком Антоном Якомульским — так родилась группа «Ногу свело!». Первые репетиции проходили на автобазе, где и появились будущие хиты.
Вершина успеха «Короля альтернативы»Настоящим хитом стала «Хару Мамбуру» — песня, которую Покровский** сочинил на бессмысленном, но запоминающемся языке. В 1996 году «Ногу свело!» признали лучшей альтернативной группой, и их треки плотно вошли в ротацию радиостанций. Не обошлось и без телевидения: клипы коллектива регулярно попадали в списки номинантов на престижные награды. Со временем фронтмен начал менять направление группы, и это привлекло более широкую публику.
К росту популярности привело и участие лидера в телевизионных проектах. Особенно зрителям запомнился Максим** в реалити «Последний герой». Настолько удачным оказался этот опыт, что певец решился на повторное участие. Параллельно автор «Лилипутской любви» пробовал запустить сольный проект, но быстро понял, что без коллектива прежнего успеха не добиться, и вернулся в родную группу.
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Звезда 90-х открыто говорил о желании покорить мировую сцену и найти англоязычного слушателя, поэтому «Ногу свело!» стали чаще работать в нью-йоркских студиях. А в 2019 году Покровский** сделал решительный шаг. Король альтернативы перевёз жену и дочь за океан, приняв решение остаться в США навсегда.
Американская глава эпопеи «Главного рыжего страны»Эмиграция в США не принесла группе «Ногу свело!» международной популярности. Из-за слабой концертной активности доходы музыканта заметно упали. Ситуацию усугубил статус иноагента и неудачные попытки петь на украинском языке — местная публика их проигнорировала. Несмотря на профессиональные трудности, главной поддержкой для Максима** остаётся его крепкая семья: жена Татьяна, с которой Покровский** познакомился ещё в 90-х на одном из концертов. Девушка увлекалась роком, и их роман закрутился стремительно. Вскоре после свадьбы родился сын Илья, а затем и дочь Таисия. Повзрослевший наследник взял на себя обязанности менеджера «Ногу свело!». Юноша долгое время жил в Москве, но позже перебрался в Европу. Остальные члены семьи сейчас живут вместе с отцом в США.
Эмиграция в США оказалась тяжёлым испытанием для семьи Покровского**: дочь Таисия столкнулась с травлей в школе, а самому музыканту из-за нехватки денег пришлось сдавать комнаты и самостоятельно отмывать помещения после отъезда постояльцев, включая туалеты. Сейчас бытовые и финансовые трудности постепенно остаются в прошлом, уступая место активным путешествиям: Максим** и Татьяна радуют подписчиков снимками из Америки, а юная Таисия — из Испании. При этом вокалист не исключает возвращения в Россию ради работы, если появится такая возможность.
Глава ФПБК против иноагента Покровского**Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своём блоге призвал запретить Максу Покровскому**, который внесён в реестр иноагентов, въезд в Россию и включить его в списки террористов и экстремистов. По словам инициатора проверок российских звёзд, музыкант выступает в американских барах и собирает деньги для ВСУ.
«Его действия, по моему мнению, подпадают под определение «измены родине» и заслуживают соответствующей правовой оценки», — написал он.Глава ФБК уточнил, что уже обратился в соответствующие структуры с просьбой проверить действия Покровского**, и призвал общественность не оставаться безучастной к таким «проявлениям предательства».