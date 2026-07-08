Собирал стадионы в России, а в США мыл туалеты, пока дочь терпела травлю в школе: как выживает фронтмен «Ногу свело!» за океаном Максим Покровский**

08 июля 2026, 16:57

Максим Покровский** (Фото: Инстаграм* @max_pokrovskiy)

Группа «Ногу свело!» в 90-е собирала огромные стадионы и входила в число самых ярких рок-коллективов страны. Её фронтмен Максим Покровский** на сцене казался безумным музыкантом, готовым на всё ради шоу. Но за этим образом скрывался совсем другой человек: расчётливый, прагматичный, просчитывающий всё на шаг вперёд. Что заставило клавишника уехать за океан и почему с таким характером он потерял былую популярность, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало большого пути Вершина успеха «Короля альтернативы» Американская глава эпопеи «Главного рыжего страны» Глава ФПБК против иноагента Покровского**

Начало большого пути



Максим Покровский** (Фото: Инстаграм* @max_pokrovskiy)

Вершина успеха «Короля альтернативы»

Он «обчистил» родителей, а она боялась отношений: как вор и наркоман стал образцовым мужем Екатерины Вилковой и кем выросли их дети

Американская глава эпопеи «Главного рыжего страны»



Максим Покровский** (Фото: Инстаграм* @max_pokrovskiy)

Глава ФПБК против иноагента Покровского**

«Его действия, по моему мнению, подпадают под определение «измены родине» и заслуживают соответствующей правовой оценки», — написал он.