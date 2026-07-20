Любили друг друга 53 года, а похоронили их порознь: с какого пророчества началался брак Светланы и Александра Масляковых и что стало с их наследниками?
17 июля из-за продолжительной болезни в возрасте 78 лет ушла из жизни Светлана Маслякова. Эта женщина не была ведущей и не стояла у микрофона, но именно её называли «мамой» игры, а коллеги — «танком». Верная спутница прожила с Александром Масляковым больше полувека и покинула этот мир спустя два года после него. Кто она — человек за спиной главного ведущего страны или сила, на которой держался КВН, и что осталось за кадром их истории, расскажет «Радио 1».
Почему зрители решили, что Масляков женился на своей соведущей?Светлана Маслякова (в девичестве Семёнова) родилась в Москве 11 октября 1947 года. Её детство прошло в трудные послевоенные годы — это повлияло на характер ребёнка. Девочка росла скромной, волевой и ответственной. После окончания школы она устроилась в молодёжную редакцию Центрального телевидения на должность ассистента режиссёра. В 1966 году будущая супруга встретила молодого свердловчанина Александра Маслякова. При знакомстве юноша пошутил: «Ещё одна невеста пришла». Эта фраза оказалась пророческой. Пять лет они просто дружили и вместе работали. Однажды во время прогулки по Ленинграду между коллегами произошла ссора.
Чтобы загладить свою вину, Александр сделал Светлане предложение. Девушка ответила коротко: «Когда идём в ЗАГС?». Масляков и Семёнова поженились 22 октября 1971 года. Пышная свадьба в гостинице «Украина» собрала около 80 гостей. Так начался их 53-летний семейный союз. После бракосочетания КВН неожиданно закрыли, и супруги оказались в разных редакциях. Светлана работала режиссёром в Главной редакции Центрального телевидения и заочно окончила юридический институт. Когда в 1986 году КВН возродился, она вернулась в проект уже не робкой ассистенткой, а опытным постановщиком. В 1993 году Маслякова стала бессменным шефом площадки творческого объединения «АМИК». Её работа оставалась за кадром, что иногда приводило к неожиданным и смешным ситуациям. Один из таких случаев произошёл после росписи молодожёнов. Жена взяла фамилию мужа, и в титрах «ассистент режиссёра Светлана Семёнова» превратилась в Светлану Маслякову.
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«Ассистентом режиссёра была Светлана, не помню её девичью фамилию. Они с Сашей поженились, и супруга взяла фамилию мужа. А я в конце каждой передачи зачитывала имена тех, кто готовил эфир. Звучало: «Светлана Маслякова» — дальше, наверное, зрители уже и не слушали. Видят меня, я произношу: «Светлана Маслякова» — ну и сделали выводы. Полетели поздравительные письма. После первого посмеялись, дальше уже не обращали внимания, поскольку писем было очень много», — откровенничала Жильцова журналу «Караван историй».
Последние годы семьи Масляковых«Главный КВНэнщик страны» оставался верен жене всю жизнь. Несмотря на популярность, деньги и славу, он никогда не поддавался соблазнам. Всё время ведущего было посвящено работе и семье. В 1980 году у пары родился сын Александр. Наследник окончил МГИМО, но выбрал телевидение вместо дипломатии.
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Сегодня сын возглавляет компанию «АМиК», продолжая дело отца. Внучка Таисия также связала жизнь с КВН. Главным семейным событием стала золотая свадьба в 2021 году. На торжестве Александр Васильевич произнёс трогательный тост.
«В то время не было предположений, что всё это затянется на пятьдесят лет. Но выясняется, что это совсем неплохо. Потому что 50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся всё счастливее», — обратился к собравшимся юбиляр.Однако уже через несколько месяцев в семью пришло горе. В начале 2022 года у Маслякова обнаружили рак лёгкого. Два года Александр Васильевич боролся с болезнью, а родные скрывали правду от посторонних. Когда Масляков не мог ответить на звонки, трубку брала супруга легендарного мэтра и, ссылаясь на простуду или недомогание, охраняла таким образом покой мужа от лишних вопросов и назойливых журналистов. Восьмого сентября 2024 года Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
Прощание с легендой: как прошли похороныС уходом верной соратницы создателя «АМиК» завершилась целая эпоха в истории легендарного шоу. Вдова Александра Маслякова до последних дней оставалась главным редактором телеканала «КВН ТВ», продолжая беречь ту уникальную вселенную, которую они с мужем создавали десятилетиями. 53 года рядом, за кулисами и в центре событий — коллеги называли Светлану Анатольевну «настоящим танком», человеком, который вместе с Александром Васильевичем создал и хранил главную игру страны.Первой уход Светланы прокомментировала Екатерина Мцитуридзе.
«Снова вместе. Ушла Света Маслякова. Умная, яркая, ироничная, молодая душой, мотор всего, что двигало КВН вперёд. После ухода его сердца, с которым они прожили больше полвека вместе, она скучала. Иначе и быть не могло. Теперь они с Александром Васильевичем с того берега вместе посмотрят на нас здесь и вряд ли найдут повод посмеяться. Света, милая, любим и будем помнить. Саша, Ангелина, сил вам, дорогие. Любовь ваших друзей и соратников в помощь», — написала киновед в своём блоге.Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой её матери. Её супруг Александр Масляков-старший похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.