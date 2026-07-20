Любили друг друга 53 года, а похоронили их порознь: с какого пророчества началался брак Светланы и Александра Масляковых и что стало с их наследниками?

20 июля 2026, 17:32

Александр Масляков (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

17 июля из-за продолжительной болезни в возрасте 78 лет ушла из жизни Светлана Маслякова. Эта женщина не была ведущей и не стояла у микрофона, но именно её называли «мамой» игры, а коллеги — «танком». Верная спутница прожила с Александром Масляковым больше полувека и покинула этот мир спустя два года после него. Кто она — человек за спиной главного ведущего страны или сила, на которой держался КВН, и что осталось за кадром их истории, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему зрители решили, что Масляков женился на своей соведущей? Последние годы семьи Масляковых Прощание с легендой: как прошли похороны

Почему зрители решили, что Масляков женился на своей соведущей?



Светлана Жильцова и Александр Масляков (Фото: РИА Новости/Палатник)

«Ассистентом режиссёра была Светлана, не помню её девичью фамилию. Они с Сашей поженились, и супруга взяла фамилию мужа. А я в конце каждой передачи зачитывала имена тех, кто готовил эфир. Звучало: «Светлана Маслякова» — дальше, наверное, зрители уже и не слушали. Видят меня, я произношу: «Светлана Маслякова» — ну и сделали выводы. Полетели поздравительные письма. После первого посмеялись, дальше уже не обращали внимания, поскольку писем было очень много», — откровенничала Жильцова журналу «Караван историй».

Последние годы семьи Масляковых

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«В то время не было предположений, что всё это затянется на пятьдесят лет. Но выясняется, что это совсем неплохо. Потому что 50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся всё счастливее», — обратился к собравшимся юбиляр.

Прощание с легендой: как прошли похороны



Екатерина Мцитуридзе (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

«Снова вместе. Ушла Света Маслякова. Умная, яркая, ироничная, молодая душой, мотор всего, что двигало КВН вперёд. После ухода его сердца, с которым они прожили больше полвека вместе, она скучала. Иначе и быть не могло. Теперь они с Александром Васильевичем с того берега вместе посмотрят на нас здесь и вряд ли найдут повод посмеяться. Света, милая, любим и будем помнить. Саша, Ангелина, сил вам, дорогие. Любовь ваших друзей и соратников в помощь», — написала киновед в своём блоге.