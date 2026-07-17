Отказался от отца и рос с отчимом из Украины: как живет 19-летний сын Николая Баскова от Светланы Шпигель? Связь с криминалом и тайны семейства

17 июля 2026, 12:49

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Его дед — «фармацевтический король», отец — главный тенор страны, а сам он долгие годы остаётся в тени. Сын Николая Баскова и Светланы Шпигель родился под двойной фамилией, был вычеркнут из жизни отца и вырос в Израиле под контролем влиятельных родственников. Сегодня Бронислав живёт в Москве, но по-прежнему не появляется на публике и не общается с отцом. Почему наследник Баскова так упорно избегает камер и что на самом деле происходит в их семье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Представитель династии Шпигель в новом поколении Что заставило Светлану Шпигель спустя годы вернуться в Москву Что стало известно о наследнике Баскова

Представитель династии Шпигель в новом поколении



Николай Басков с супругой Светланой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Что заставило Светлану Шпигель спустя годы вернуться в Москву

«Я не видел сына много лет. Это решение его матери и деда. Я уважаю их выбор, хоть мне и очень больно. Но я верю, что когда-нибудь он сам захочет со мной встретиться», — признался Николай Басков в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

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Что стало известно о наследнике Баскова