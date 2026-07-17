Отказался от отца и рос с отчимом из Украины: как живет 19-летний сын Николая Баскова от Светланы Шпигель? Связь с криминалом и тайны семейства
Его дед — «фармацевтический король», отец — главный тенор страны, а сам он долгие годы остаётся в тени. Сын Николая Баскова и Светланы Шпигель родился под двойной фамилией, был вычеркнут из жизни отца и вырос в Израиле под контролем влиятельных родственников. Сегодня Бронислав живёт в Москве, но по-прежнему не появляется на публике и не общается с отцом. Почему наследник Баскова так упорно избегает камер и что на самом деле происходит в их семье, читайте в материале «Радио 1».
Представитель династии Шпигель в новом поколенииБорис Шпигель, продюсер Николая Баскова и глава концерна «Биотэк», лично выбрал имя для новорожденного внука. «Фармацевтический король» также настоял на использовании двойной фамилии. В 2006 году Басков стал отцом Бронислава Баскова-Шпигеля. Тестю категорически не хотелось терять родовую фамилию, ведь других наследников, кроме дочери и внука, у мужчины не было. После развода Николая и Светланы влиятельный бизнесмен потребовал, чтобы двухлетний мальчик стал носить фамилию Шпигель. По неофициальным данным, условия расторжения продюсерского договора были жёсткими. Басков сохранил все творческие права, но взамен якобы отказался от права на общение с собственным сыном и согласился на изменения в графе родословной. До девяти лет мальчик воспитывался отчимом, украинским предпринимателем Вячеславом Соболевым. Этот брак мать ребёнка заключила по настоянию своего влиятельного отца. Позже, когда Светлана снова осталась одна, молодая женщина вместе с двумя детьми эмигрировала в Израиль.
Что заставило Светлану Шпигель спустя годы вернуться в МосквуПо словам Николая Баскова, бывшая супруга полностью блокировала общение бывшего супруга с сыном. Отцу не разрешали звонить мальчику даже по телефону. Певец неоднократно пытался наладить контакт и исправно присылал подарки на дни рождения. Не имела ни малейшего представления о жизни ребёнка и пресса. Светлана жёстко пресекала любые попытки журналистов вторгнуться в жизнь её наследника.
«Я не видел сына много лет. Это решение его матери и деда. Я уважаю их выбор, хоть мне и очень больно. Но я верю, что когда-нибудь он сам захочет со мной встретиться», — признался Николай Басков в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».Ситуация кардинально изменилась на фоне семейных трагедий Шпигелей. Сначала деда осудили за дачу взятки. Затем под следствием оказалась и бабушка. Вскоре семейный бизнес магнатов обанкротился. Огромные долги концерна «Биотэк» ударили и по материальному благополучию младшего поколения.
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Светлане пришлось вернуться с детьми в Москву. Женщина обосновалась в закрытом элитном посёлке Подмосковья. Однако сохранить инкогнито при переезде не удалось. Повзрослевшему Брониславу нужно было подавать документы в университет, и этот факт мгновенно привлек внимание СМИ. Репортёры тут же бросились собирать любые доступные сведения о таинственном наследнике.
Что стало известно о наследнике БасковаСын Николая Баскова и Светланы Шпигель давно живёт в Москве. Продолжатель рода поступил в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», выбрав специализацию в области ассириологии. Одногруппники говорят о нём как об умном, глубоком человеке с собственной манерой речи. В нём чувствуется закрытость и резкость, но при этом он остаётся приятным собеседником. Бронислав ведёт настолько закрытый образ жизни, что даже папарацци редко удаётся его заснять.
С годами ситуация не изменилась. Потомок народного артиста РФ не появляется на публичных мероприятиях и не даёт интервью. В 2023 году появились слухи, что Бронислав пошёл по стопам отца и начал петь. Из-за этого юношу в соцсетях не раз путали с молодым артистом, похожим на Баскова, — впоследствии выяснилось, что тот парень оказался сиротой и использовал псевдоним для привлечения внимания. Реальные снимки, добытые охотниками за знаменитостями, рисуют другой образ наследника. По утверждениям поклонников «натурального блондина», парень оказался жгучим брюнетом крепкого сложения с материнскими чертами лица и ямочкой на подбородке — фамильной, басковской. По словам Николая Викторовича, он даже на расстоянии внимательно следит за успехами наследника. В интервью «СтарХиту» народный артист РФ с теплотой говорил о сыне: «Я знаю, что Бронислав хорошо учится. Он умный парень. Я горжусь им, даже не имея возможности быть рядом».
Поклонники до сих пор гадают, состоится ли встреча отца и сына. Пока же, судя по всему, Бронислав не намерен идти на контакт: проживая в одном городе, мужчины ни разу не пересеклись. Сам «Золотой голос России», по его собственным словам, продолжает надеяться и ждать.