Любовь, испытание миллиардом и забытая могила. Почему вдове Александра Градского пришлось одной устанавливать памятник маэстро?
Александр Градский — легендарная фигура, стоявшая у истоков русского рока, чьё творчество навсегда вписано в историю отечественной культуры. Выдающийся композитор, поэт и вокалист с уникальным голосом, он оставил богатейшее наследие, включающее рок-оперы, саундтреки к известным фильмам и сотни песен. Его карьера, длившаяся более полувека, оборвалась в 2021 году, после чего вокруг его имущества развернулись сложные судебные процессы, длящиеся до сих пор. Подробности — в материале «Радио 1».
Творческий путь и наследие ГрадскогоАлександр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области и скончался 28 ноября 2021 года в Москве на 73-м году жизни. Его смерть наступила в результате ишемического инсульта, который случился после перенесенной в сентябре того же года коронавирусной инфекции.
Градский по праву считается одним из основоположников русского рока. Его карьера была невероятно многогранной. Он был основателем и участником легендарных групп «Скоморохи», «Славяне» и «Скифы». Его выступление с польской группой «Тараканы» в 1963 году считается одним из первых публичных исполнений рок-н-ролла в СССР.
Александр Борисович написал музыку более чем к 20 художественным и анимационным фильмам, а первой кинокартиной с его музыкальным сопровождением стала мелодрама Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Как вокальному исполнителю Градскому принесла известность песня «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой. Она на долгие годы стала его визитной карточкой. Артист также создал масштабные произведения, включая рок-оперу «Стадион» и оперу по роману «Мастер и Маргарита» Булгакова. Обладая голосом тенора с диапазоном в три с половиной октавы, он с успехом выступал как на рок-сцене, так и на сцене Большого театра, где исполнил партию Звездочета в опере «Золотой петушок».
С 2012 года он стал одним из самых узнаваемых наставников популярного телешоу «Голос», где его подопечные четыре раза одерживали победу. Он также преподавал в Гнесинском училище и основал собственный театр «Градский Холл». За свой вклад в искусство он был удостоен званий Заслуженного артиста РФ (1997) и Народного артиста России (1999), а также Государственной премии РФ.
Поздний брак и история любви с КоташенкоЛичная жизнь музыканта всегда привлекала внимание. Он был женат четыре раза, и его последний брак с Мариной Коташенко оказался в центре внимания СМИ. Их знакомство произошло в 2003 году. 54-летний Градский, увидев на улице 19-летнюю Марину, не побоялся подойти и познакомиться. По словам музыканта, он пошутил: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории» — и оставил ей свой номер телефона. Интересно, что студентка ВГИКа и модель Марина тогда не знала, кто он такой.
Несмотря на значительную разницу в возрасте и недоверие со стороны окружения, их отношения переросли в крепкий союз, продлившийся почти 20 лет. В этом браке на свет появились двое сыновей — Александр (2014) и Иван (2018). Примечательно, что официально свои отношения пара зарегистрировала лишь в 2021 году, незадолго до смерти музыканта. Церемония бракосочетания состоялась в больнице, где Градский находился из-за тяжелой болезни.
Наследство и судебные спорыПосле смерти Александра Градского его вдова Марина Коташенко оказалась в центре скандалов, связанных с наследством музыканта, которое, по данным СМИ, включает недвижимость в Москве и Подмосковье, счета и автомобили общей стоимостью около миллиарда рублей.
На наследство претендуют вдова Марина Коташенко и двое их несовершеннолетних сыновей, а также старшие дети Градского от третьего брака с Ольгой Фартышевой — Даниил (род. 1981) и Мария (род. 1986). Бывшая жена Ольга Фартышева решила не оставаться в стороне от значительного капитала артиста и подала в суд с требованием признать часть имущества, приобретенного в годы их брака, общим и подлежащим разделу.
Старшие дети и бывшая жена высказывали публичные обвинения в адрес Марины Коташенко, предполагая, что ее брак с Градским был корыстным. Ситуацию обострило громкое ограбление, в ходе которого у Коташенко похитили 100 миллионов рублей, что породило слухи о возможной инсценировке. По данным на конец 2023 года, суд произвел предварительный раздел имущества, однако судебные тяжбы между наследниками продолжаются.
Московский городской суд назначил на 10 ноября рассмотрение апелляционных жалоб по делу о наследстве народного артиста России Александра Градского. Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, стороны оспаривают решение Тверского районного суда столицы, вынесенное ранее по спорному наследственному имуществу известного композитора и певца.
В имущественных спорах родственники забыли о могилеПамятник на могиле Александра Градского был установлен спустя почти три года после смерти артиста и то после скандальных публикаций в СМИ. Причиной задержки стали затяжные судебные разбирательства между наследниками.
Еще в 2023 году старшие дети заявляли, что нашли скульптора и разработали концепцию, но их инициатива не была поддержана вдовой, которая, по их словам, ничего не делала сама. Марина Коташенко, в свою очередь, утверждала, что старшие дети, получив свои доли наследства, не захотели участвовать в финансировании памятника. В итоге монумент был создан на личные средства вдовы и при поддержке театра «Градский Холл».
По итогу памятник на могиле артиста появился лишь в октябре 2024 года. Он выполнен в лаконичном стиле. Постамент представляет собой форму крышки рояля, в центре расположен портрет музыканта. Это решение вдова объяснила желанием отразить сценический образ Градского, который был строг и избегал лишних деталей. Однако этот монумент вызвал критику со стороны старшего сына артиста, Даниила Градского, который считает, что выбранный стиль не соответствует масштабу личности отца.