02 ноября 2025, 10:11

Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Александр Градский — легендарная фигура, стоявшая у истоков русского рока, чьё творчество навсегда вписано в историю отечественной культуры. Выдающийся композитор, поэт и вокалист с уникальным голосом, он оставил богатейшее наследие, включающее рок-оперы, саундтреки к известным фильмам и сотни песен. Его карьера, длившаяся более полувека, оборвалась в 2021 году, после чего вокруг его имущества развернулись сложные судебные процессы, длящиеся до сих пор. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь и наследие Градского Поздний брак и история любви с Коташенко Наследство и судебные споры В имущественных спорах родственники забыли о могиле



Творческий путь и наследие Градского

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)



Поздний брак и история любви с Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)



Наследство и судебные споры

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)



В имущественных спорах родственники забыли о могиле