Любовь к женатому, побои от сожителя и диагноз «шизофрения» неудобному приемному сыну: почему Евдокия Германова так и не нашла счастья?
Актриса Евдокия Германова, знакомая миллионам зрителей по роли в культовом фильме «Розыгрыш» и десяткам работ в кино и театре 8 ноября отмечает свой 67 день рождения. Заслуженная артистка России, педагог и дипломированный психолог, она прошла путь от всесоюзной славы до статуса одной из самых противоречивых фигур отечественной сцены. Её карьера изобиловала яркими работами, но личная жизнь и громкий скандал с приёмным ребёнком затмили профессиональные триумфы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Евдокии ГермановойЕвдокия Германова родилась 8 ноября 1959 года в Москве в семье учёных, далёких от мира искусства. Путь на сцену оказался тернистым: будущая звезда поступала в театральный вуз шесть раз, прежде чем Олег Табаков взял её на свой курс. В 1986 году она окончила ГИТИС, а затем была принята в «Табакерку», где Табаков доверил ей роль Жанны д’Арк.
За десятилетия работы Германова сыграла более семидесяти ролей в кино. Среди её работ — «Мусульманин», «Свадебный подарок», «Новые приключения янки при дворе короля Артура» и «Кикс», после которого Евдокия Алексеевна получила Гран-при «Хрустальный глобус» на МКФ в Карловых Варах в 1992 году. В 1995 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. Параллельно с актёрством она много лет преподаёт: руководила мастерскими в Школе-студии МХАТ, институте «Останкино» и университете «Синергия».
Запретная любовь и приёмный сынЛичная жизнь актрисы складывалась куда драматичнее, чем карьера. В юности на съёмках «Розыгрыша» она пережила всепоглощающую влюблённость в женатого мужчину, которого до сих пор называет единственной настоящей любовью. Эти отношения оставили глубокий след: доверие к мужчинам было утрачено навсегда, и актриса бессознательно бросала всех, кто мог её предать.
В 2010 году она познакомилась с актёром Сергеем Германом, ушедшим из профессии в водители. Совпадение фамилии и любви к театру показалось ей знаком судьбы, они стали жить вместе. Но, со слов самой актрисы в прессе, мужчина оказался ревнивым и агрессивным: скандалы переросли в рукоприкладство, Германова собрала вещи и ушла. Сам Герман версию побоев не подтверждал и в эфире жаловался, что она «бросила его в одночасье, как бросила и его, и предыдущих мужчин».
Скандал с усыновлениемДолгие годы Евдокия Германова жила одна. Сама актриса объясняла это просто и без драмы:
«Я не встретила мужчину, от которого мне было бы предназначено родить».До сорока лет её одиночество устраивало, но потом она отчаянно захотела семью и детей, но подходящего человека так и не нашла. Спасением от одиночества казалось материнство. Идея усыновления родилась после поездки в Турцию в храм Святого Николая Чудотворца. В 2001 году она взяла из детского дома полуторагодовалого Колю, дала ему свою фамилию и первое время была, по общим описаниям, хорошей матерью.
Однако идиллия длилась недолго: примерно с семи лет мальчик начал проявлять агрессию, случались истерики и кражи. Актриса утверждала, что врачи диагностировали у ребёнка серьёзное психическое заболевание, вызванное наркотической зависимостью биологической матери. После того как подросший Коля едва не напал на неё с ножом, Германова приняла решение отказаться от опеки и вернуть мальчика в специализированное учреждение.
Эта история получила огласку годы спустя, когда повзрослевший Николай Ерохин пришёл в студию программы «Пусть говорят». Он заявил, что никакой шизофрении у него не было — лишь синдром дефицита внимания и гиперактивности, а диагноз ему «впечатали» в психбольнице. Брат актрисы Алексей Германов отказался верить сестре, навещал мальчика в клинике и в итоге полностью разорвал отношения с Евдокией, оформив опекунство над Колей.
В 2025 году Николай вновь появился на телевидении с откровениями: он признался, что давно простил приёмную мать, но понять её не может, и предположил, что она сама психически нездорова. По его словам, Германова была довольно жестока, била его ремнём, запирала в туалете и после скандалов долго не могла успокоиться.
Как сейчас живет актрисаСегодня Евдокия Германова продолжает активно работать, хотя и ведёт довольно затворнический образ жизни. Она сотрудничает с Новым Театром под руководством Эдуарда Боякова, где играет в иммерсивном спектакле «Гримёр» и «Скупом» Мольера. В её фильмографии 2025 года значатся картины «Театральная зона», «Жар», «Чужой звонок» и «Море на двоих». На 2026 год заявлены премьеры исторического триллера «Югославия» и фантастической комедии «Горизонт событий».
Главное театральное событие ожидается 8 ноября 2026 года — в свой день рождения актриса выйдет на сцену Театра на Ордынке в премьере по пьесе Островского «Не всё коту масленица», где исполнит роль Феоны. Что касается личной жизни, то, по данным на 2025 год, Германова живёт одна. Николай Ерохин был женат, от брака осталось двое детей. С приёмной матерью он не общается. Актриса же предпочитает одиночество и работу с учениками, которых называет «германовцами».