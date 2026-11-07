07 ноября 2026, 18:45

Евдокия Германова (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК «НТВ»)

Актриса Евдокия Германова, знакомая миллионам зрителей по роли в культовом фильме «Розыгрыш» и десяткам работ в кино и театре 8 ноября отмечает свой 67 день рождения. Заслуженная артистка России, педагог и дипломированный психолог, она прошла путь от всесоюзной славы до статуса одной из самых противоречивых фигур отечественной сцены. Её карьера изобиловала яркими работами, но личная жизнь и громкий скандал с приёмным ребёнком затмили профессиональные триумфы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евдокии Германовой Запретная любовь и приёмный сын Скандал с усыновлением Как сейчас живет актриса



Биография Евдокии Германовой

Евдокия Германова (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК «НТВ»)

Запретная любовь и приёмный сын

Сергей Герман и Евдокия Германова (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК «НТВ»)

Скандал с усыновлением

«Я не встретила мужчину, от которого мне было бы предназначено родить».

Евдокия Германова и Николай Ерохин (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК «НТВ»)

Как сейчас живет актриса