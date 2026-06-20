20 июня 2026, 11:18

Виктор Цой (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Виктор Цой — имя, от которого до сих пор замирает сердце у миллионов. За 28 лет он успел стать легендой русского рока. Но его смерть по-прежнему окутана тайнами. Споры не утихают даже спустя десятилетия. Музыкант родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. А в 1990 году ушёл из жизни — роковая автокатастрофа, вокруг которой до сих пор кипят споры. Как погиб один из самых талантливых рок-музыкантов СССР, почему незадолго до смерти он ушёл от жены, и можно ли было избежать трагедии, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Официальная жена до конца: любовный треугольник О чём рассказала законная жена Цоя Страшные подробности последней минуты Виктора Цоя Почему культ Цоя только растёт спустя десятилетия

Официальная жена до конца: любовный треугольник



Виктор Цой (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

О чём рассказала законная жена Цоя

«Я ушла из большого секса»: тайна неожиданного исчезновения 73-летней Ирины Аллегровой. Куда пропала певица и как она выглядит сейчас

Страшные подробности последней минуты Виктора Цоя

Почему культ Цоя только растёт спустя десятилетия