Любовный треугольник и роковая авария: тайны Виктора Цоя и признание родного отца об обстоятельствах смерти сына
Виктор Цой — имя, от которого до сих пор замирает сердце у миллионов. За 28 лет он успел стать легендой русского рока. Но его смерть по-прежнему окутана тайнами. Споры не утихают даже спустя десятилетия. Музыкант родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. А в 1990 году ушёл из жизни — роковая автокатастрофа, вокруг которой до сих пор кипят споры. Как погиб один из самых талантливых рок-музыкантов СССР, почему незадолго до смерти он ушёл от жены, и можно ли было избежать трагедии, читайте в материале «Радио 1».
Официальная жена до конца: любовный треугольникВиктор Цой родился в творческой семье. В детстве мальчик отлично рисовал и увлекался живописью, однако внутренний камертон быстро переключился на гитару. Виктор поступил в СХУ им. В. А. Серова на реставрационное отделение, но был отчислен за неуспеваемость. Чтобы заработать, Цой трудился на заводе и работал резчиком по дереву. Параллельно юноша осваивал восточные единоборства, стараясь во всём подражать своему кумиру Брюсу Ли. Музыка же стала для него настоящим смыслом жизни. Первые проекты обточили харизму и сценический образ, а в 1981 году появилась легендарная группа «Кино». Мама пережила сына на 19 лет. Она ушла из жизни в 2009 году в возрасте 72 лет. В середине 80-х годов группа «Кино» стала невероятно популярной в СССР. Их альбомы и хиты звучали повсюду. Съёмки в фильмах «Асса» и «Игла» сделали Виктора Цоя настоящей суперзвездой. Продюсером коллектива стал Юрий Айзеншпис. Именно он вывел группу с клубных сцен на огромные стадионы. Всенародная слава не изменила музыканта. Виктор оставался скромным человеком и непубличным человеком. Даже на пике популярности «звезда по имени Солнце» продолжал работать в бане и кочегарить в котельной, чтобы прокормить семью.
О чём рассказала законная жена ЦояВиктор Цой был женат на Марианне Родованской. Пара познакомилась в Ленинграде. В 1985 году у них родился сын Александр. Марианна стала надёжной опорой для мужа. Молодая супруга работала его помощницей и занималась организацией концертов. На пике славы, вовремя съёмок фильма «Асса», Виктор встретил кинокритика Наталью Разлогову. Девушка была интеллигентной и спокойной и этим сильно отличалась от супруги последнего героя советского рока. Вскоре музыкант переехал в Москву к Наталье.
Это и стало причиной их расставания с Марианной. В интервью «Экспресс-газете» Марианна Цой вспоминала, как музыкант сам сообщил жене о своих чувствах к другой женщине: «Однажды Витя пришёл домой и сказал: «Ты знаешь, я влюбился. «Ладно, — говорю, — тогда собирай чемоданы». Расставались мы тихо, без скандалов».
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Вдова также подчёркивала, что официального развода так и не было: «О нашем разводе речи не было, потому что существовал Саша». По её словам, они оба устали от «недосказанности и вранья», и она не считает нужным «делить» Виктора сейчас, когда его уже нет.
Родованская осталась официальной женой до самой смерти создателя «Перемен!».
Страшные подробности последней минуты Виктора Цоя15 августа 1990 года Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе под Ригой. «Москвич» лидера группы «Кино» на огромной скорости врезался в рейсовый автобус. Музыкант скончался мгновенно от полученных травм. Официальной версией стало переутомление. Считается, что Цой просто уснул за рулём.
Однако близкие и фанаты в это не верят. Маршрут был коротким, а авария произошла среди бела дня. Существует множество альтернативных теорий. Обсуждаются технические неисправности, умышленное убийство или подстроенное ДТП. Отец Виктора считал, что сын просто плохо водил машину. Водитель «Икаруса» Янис Фибик чудом остался жив и каждый год 15 августа приезжает на место трагедии, чтобы почтить память Цоя. Мужчина долгие годы отказывался давать интервью, но позже журналистам «Пятого канала» рассказывал, что до сих пор помнит тот день: «Как август подходит - я уже внутренне готовлюсь».