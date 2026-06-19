«Я ушла из большого секса»: тайна неожиданного исчезновения 73-летней Ирины Аллегровой. Куда пропала певица и как она выглядит сейчас

19 июня 2026, 17:47

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Королева шансона Ирина Аллегрова уже давно не появляется на публике — её последнее выступление состоялось в конце 2022 года на фестивале «Песня года». Тогда певица исполнила патриотическую композицию «Возвращайтесь, мальчики», посвящённую российским военным. Чем сегодня занимается певица и почему перестала радовать поклонников новыми выступлениями, расскажет «Радио 1».





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Императрица вне игры: ради кого певица сделала шаг обратно

«Сделала это не только потому, что боюсь за себя, но и за людей, которые, в принципе, ведут себя очень неразумно на сегодняшний день, посещая большие мероприятия, а потом врачи не знают, что делать, когда койки все заполнены», — рассказала Ирина «Рамблеру».

«О том, что происходит сейчас в моем цеху, могу сказать только цитатой великого Градского: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд», — высказалась Аллегрова.



Игорь Крутой и Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

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«Свой у неё домик, не один, а там три. Но когда мне надо, я звоню и говорю: «Ира, я приеду?» Она очень вкусно готовит», — поделился коллега певицы в интервью «Пятому каналу».

Королевство для своих: с кем делит будни Аллегрова



Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

«Пеку хлеба, смотрю сериалы, читаю книги, общаюсь с близкими — в общем, делаю всё то, чего была лишена многие годы своей карьеры», — рассказала о своей жизни Ирина Аллегрова «7Дней.ru».