«Я ушла из большого секса»: тайна неожиданного исчезновения 73-летней Ирины Аллегровой. Куда пропала певица и как она выглядит сейчас
Королева шансона Ирина Аллегрова уже давно не появляется на публике — её последнее выступление состоялось в конце 2022 года на фестивале «Песня года». Тогда певица исполнила патриотическую композицию «Возвращайтесь, мальчики», посвящённую российским военным. Чем сегодня занимается певица и почему перестала радовать поклонников новыми выступлениями, расскажет «Радио 1».
Императрица вне игры: ради кого певица сделала шаг обратноДолгие годы Ирину Аллегрову называли «императрицей» эстрады. Но в 2020 году звезда 90-х годов неожиданно ушла на покой. Певица просто отменила концерты и вернула деньги за билеты. Это случилось во время пандемии. После карантина на сцену она так и не вернулась. Своё решение народная артистка России не изменила и сейчас.
«Сделала это не только потому, что боюсь за себя, но и за людей, которые, в принципе, ведут себя очень неразумно на сегодняшний день, посещая большие мероприятия, а потом врачи не знают, что делать, когда койки все заполнены», — рассказала Ирина «Рамблеру».Ещё одной причиной стал современный шоу-бизнес. Новые тренды и поведение коллег просто шокируют легенду сцены.
«О том, что происходит сейчас в моем цеху, могу сказать только цитатой великого Градского: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд», — высказалась Аллегрова.Певица воспользовалась удобным случаем и покинула индустрию. Уход Аллегровой был связан с отказом от активной гастрольной деятельности, а не от сцены как таковой.
В интервью 2026 года «Угонщица» пояснила: «Заметьте, я ведь не говорила, что совсем ухожу со сцены, я говорила именно об уходе от активной гастрольной деятельности. Просто каждый слышит то, что он хочет услышать».
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Выступление на «Новой волне» экс-солистка «Электроклуба» называет «очередным возвращением в мир музыки Игоря Крутого» и объясняет, что ради старого друга делает исключение. 73-летняя звезда спела на фестивале в дуэте с Игорем Крутым. Поклонники были в восторге от выступления и восхищались артисткой, которая по-прежнему выглядит и поёт бесподобно.
Загородное царство «Угонщицы»Несмотря на уход со сцены, Ирина Аллегрова не бросила творчество. В 2021 году она выпустила альбом «В городе серых облаков». «Императрица» иногда посещает творческие вечера коллег. Сейчас знаменитость живёт размеренной жизнью за городом. Партнёр по сцене Шура отмечал, что его подруга ни в чём не нуждается, и с теплом отзывался о загородных владениях и гостеприимстве хозяйки.
«Свой у неё домик, не один, а там три. Но когда мне надо, я звоню и говорю: «Ира, я приеду?» Она очень вкусно готовит», — поделился коллега певицы в интервью «Пятому каналу».
Королевство для своих: с кем делит будни АллегроваИрина Аллегрова всегда избегала шумных тусовок. Её больше по душе домашний уют. Сейчас звезда 90-х годов ведёт спокойный образ жизни. В ближний круг королевы российской эстрады попадают только самые избранные.
«Пеку хлеба, смотрю сериалы, читаю книги, общаюсь с близкими — в общем, делаю всё то, чего была лишена многие годы своей карьеры», — рассказала о своей жизни Ирина Аллегрова «7Дней.ru».На пенсии звезда полюбила отдыхать с родными на Алтае. При этом она не исключает возвращения к работе. О планах на будущее артистка говорит интригующе: «Да, у меня есть ещё цели. Даже творческие». Рядом с исполнительницей всегда находится её единственная дочь Лала. Долгие годы наследница была продюсером матери. Сейчас Ирина души не чает во взрослом внуке. А вот о своей личной жизни звезда предпочитает не распространяться.