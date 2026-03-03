Любовный треугольник с коллегой, муж-итальянец и тихая жизнь за границей: куда пропала звезда сериала «Гранд» Александра Кузёнкина?
Актрисе, знакомой миллионам зрителей по образам дерзкой горничной Юлии в ситкомах «Отель «Элеон» и «Гранд», а также по ролям в фильмах «Нефутбол» и «Отель «Белград», Александре Кузёнкиной 4 марта исполняется 35 лет. Эта яркая рыжеволосая девушка, ученица самого Константина Райкина, прошла стремительный путь от зеленоградской самодеятельности до статуса одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. Но в тот момент, когда карьера пошла в гору, а гонорары выросли, Кузёнкина бросила всё и уехала на итальянский остров за мужчиной. Как сложилась её судьба на чужбине и планирует ли актриса возвращаться на родину, читайте в материале «Радио 1».
Биография Александры КузёнкинойАлександра Кузёнкина родилась 4 марта 1990 года в Зеленограде в самой обычной семье, далекой от богемы. Однако тяга к лицедейству проявилась у неё рано: маленькая Саша пропадала в театрально-оперной студии детско-юношеского центра «Ведогонь». В кино она попала почти случайно, в 13 лет её, симпатичную школьницу, прямо на уроке заметил кастинг-агент и пригласил в приключенческий сериал Елены Цыплаковой «Полосатое лето».
После школы Кузёнкина, горевшая желанием учиться только у мэтров, ушла из Щепкинского училища после второго курса, чтобы с чистого листа штурмовать Школу-студию МХАТ, и поступила на курс к Константину Райкину. Окончив театральный в 2013-м, она была принята сразу в два театра — «Сатирикон» и имени Моссовета, играла Софью в «Горе от ума» и Эмилию в «Опасных связях». В кино её прорывом стала роль неугомонной горничной Юли в «Отеле «Элеон». Фраза её героини «Твою мышь!» ушла в народ, а сама актриса стала заложницей амплуа дерзкой простушки.
Сегодня фильмография Кузёнкиной насчитывает более 20 работ в кино, среди которых числятся роли в картинах «Как я стал русским», «Анна Каренина», «Короче», «Лёд-2», «Корни» и «Нефутбол».
Любовь на осколках прошлогоЛичная жизнь актрисы долгое время была связана с коллегой по цеху — Дмитрием Власкиным, звездой сериала «Физрук». Они познакомились ещё студентами, сыграли свадьбу, но брак продлился около четырех лет и распался в 2018-м. Примечательно, что после развода Власкин женился на Анне Бегуновой, которая также снималась в «Отеле «Элеон» и «Гранд». Кузёнкина и Бегунова играли на площадке коллег, а в жизни стали участницами классического любовного треугольника, правда, без громких публичных скандалов.
«Мы смогли остаться друзьями», — сухо комментировала тот период актриса.
Но настоящий вихрь ворвался в её жизнь в конце 2019 года. На одном из московских светских мероприятий она встретила итальянца Бруно Корпино — статного шеф-повара, приехавшего покорять Россию. Роман закрутился стремительно. Уже в ноябре 2020-го, несмотря на пандемию и закрытые границы, Кузёнкина объявила поклонникам: «Я, как истинная жена декабриста, отправилась за своим мужчиной, только не в Сибирь, а на Сардинию». Актриса вышла замуж и практически в одночасье исчезла с радаров российских продюсеров.
Тихая жизнь за границейНа Сардинии у пары родилась дочь Николь в марте 2021 года. Казалось бы, вот он — хеппи-энд. Но в актерской тусовке поговаривали, что Кузёнкина совершила карьерное самоубийство. Пока её коллеги Мила Сивацкая и Диана Пожарская получали главные роли в новых проектах, Александра осваивала роль домохозяйки. Впрочем, сама актриса утверждает, что не тунеядствует.
«Муж — шеф-повар, так что каждый день я расту на итальянских щах», — шутила она в соцсетях.
Однако в 2023 году она нашла себе необычный заработок: Кузёнкина стала сертифицированным инструктором по кундалини-йоге. Теперь она проводит платные онлайн-марафоны для подписчиков, что вызвало волну насмешек. «Из актрис — в гуру? Раньше играла роли, теперь играет в духовность», — язвят хейтеры в Сети. Но саму Александру это, кажется, мало волнует. Судя по её редким постам, она счастлива в браке, а её дочь Николь — копия отца-итальянца.
Как сейчас живет актрисаСейчас Александра Кузёнкина живёт на Сардинии вместе с мужем-итальянцем, шеф-поваром Бруно Корпино, и их четырёхлетней дочерью Николь. Семья обосновалась в небольшом доме недалеко от города Сассари. В своих редких интервью актриса признаётся, что местная жизнь сильно отличается от московской.
«Я очень скучаю по своим родным, оставшимся в России, по друзьям и коллегам. Но зато у меня есть любимый муж, обожаемая дочь и уверенность в том, что я уникальна», — философски заключает она.
Однако, несмотря на гармонию в жизни, в октябре 2025 года актриса была замечена в Москве на закрытой премьере шпионского боевика «Дорогой Вилли». Выход Кузёнкиной дал поклонникам надежду на ее возвращение на экраны. К слову, долго ждать не пришлось, имя актрисы появилось в актерском составе российского комедийного сериала «Дорогие ученики!», премьера которого ожидается в конце 2026 — начале 2027 года.