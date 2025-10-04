Любовник-альфонс носил ее чулки, муж изменял, а сама сыграла проститутку: как сложилась жизнь Марии Болтневой из «Глухаря»
Широкую известность в России Мария Болтнева получила в 2008 году после выхода сериала «Глухарь», где она блестяще сыграла роль влюбленной в милиционера проститутки Анастасии Клименко. Однако за кадром жизнь актрисы оказалась не менее драматичной, чем сюжет телевизионной истории: в ней нашлось место и обманутому доверию, и отношениям с альфонсом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Болтнева: биографияМария родилась в 1983 году в Новосибирске в семье, связанной с искусством. Ее мать, Наталия Мазец, служила в местном театре, а отец, Андрей Болтнев, был известным московским артистом театра и кино. Он мечтал перевезти семью в столицу, много работал и редко общался с дочерью.
Несмотря на то, что мать видела будущее дочери в балете и отдала ее в соответствующую школу, саму Марию в детстве больше увлекал спорт. Переломный момент наступил в подростковом возрасте, когда скоропостижно скончался ее отец. Эта трагедия побудила Марию продолжить его дело — стать актрисой и переехать в Москву.
Она успешно окончила Новосибирский театральный институт и, получив красный диплом, отправилась в столицу. Там ее приняли в Театр имени Маяковского, где когда-то служил отец. Коллеги лишь потом узнали в ней дочь Андрея Болтнева, что, безусловно, помогло ей закрепиться в труппе.
Личная жизнь звезды «Глухаря»Параллельно с театром Мария поступила в ГИТИС и начала активно ходить на кинопробы. Судьбоносным стало предложение сыграть в «Глухаре» — роль Насти Клименко принесла ей всероссийскую славу. В это же время в личной жизни актрисы произошли значительные перемены. На премьере своей режиссерской работы она познакомилась с актером Георгием Лежавой. Мария практически сразу ощутила, что он — отец ее будущих детей. Однако их быт вместе быстро стал напоминать клетку: Георгий хотел видеть ее домохозяйкой, а амбициозная Болтнева стремилась к карьере.
Отношения омрачали постоянные ссоры и контроль. Ситуация усложнилась, когда Мария узнала о беременности. Несмотря на предложение руки и сердца, она отказалась от брака, поняв, что компромисс невозможен. Врачи, обнаружив, что она ждет тройню, советовали избавиться от одного плода из-за рисков, но актриса была непреклонна. В результате на свет появились три здоровых сына — Андрей, Платон и Тимофей.
Развод и новый неудачный романПопытки жить вместе с Лежавой после рождения детей не увенчались успехом. Мария переехала в квартиру, которую ей оплачивал театр. Несмотря на расставание, Георгий всегда участвовал в жизни сыновей, и им удалось сохранить дружеские отношения. Предательства и разочарования Спустя годы Мария с радостью сообщила поклонникам о готовящейся свадьбе с администратором Иваном Смирновым. Она планировала продать недвижимость для постройки семейного гнезда, но ее ожидало жестокое разочарование. Выяснилось, что Смирнов, заняв у нее крупную сумму, обманывал ее и тратил деньги на другую женщину. Болтнева предпочла не обращаться в полицию, просто разорвав эти отношения.
Следующий роман с итальянцем по имени Луиджи также оказался неудачным. Иностранец, покоривший ее красивыми речами, на деле оказался ленивым иждивенцем с странными привычками. Например, он надевал ее чулки. Пандемия коронавируса помогла Марии осознать, что эти отношения себя изжили, и расстаться с ним.
Как сейчас живет Мария БолтневаНа сегодняшний день Мария Болтнева не состоит в отношениях и стала более осмотрительной в выборе партнеров. Главный смысл ее жизни — сыновья-тройняшки. Ребята увлекаются футболом, каратэ, играют на музыкальных инструментах. Чтобы избежать излишнего соперничества, мальчики учатся в разных классах. Они поддерживают теплые отношения с отцом, а маму часто сопровождают на премьерах.
Мария продолжает успешно строить карьеру в театре и кино. Она не жалеет о прошлом, считая себя счастливой матерью трех замечательных сыновей, и верит, что настоящая любовь ждет ее впереди, когда дети повзрослеют.