03 октября 2026, 15:10

Мария Болтнева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Широкую известность в России Мария Болтнева получила в 2008 году после выхода сериала «Глухарь», где она блестяще сыграла роль влюбленной в милиционера проститутки Анастасии Клименко. Однако за кадром жизнь актрисы оказалась не менее драматичной, чем сюжет телевизионной истории: в ней нашлось место и обманутому доверию, и отношениям с альфонсом. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мария Болтнева: биография Личная жизнь звезды «Глухаря» Развод и новый неудачный роман Как сейчас живет Мария Болтнева



Мария Болтнева: биография

Личная жизнь звезды «Глухаря»

Мария Болтнева (Фото: кадр из к/с «Глухарь»)

Признание в употреблении запрещённых веществ, роман с Бледанс и скандал на шоу «Звёзды в джунглях»: почему Аристарх Венес так и не женился?

Развод и новый неудачный роман

Мария Болтнева (Фото: Instagram*@ boltushka_mary)

Как сейчас живет Мария Болтнева

Мария Болтнева с детьми (Фото: Instagram*@ boltushka_mary)

«В личной жизни у меня всё хорошо, но я не хочу публично раскрывать. Но я счастлива, есть человек, который стал для меня опорой», — призналась она изданию Woman.ru, добавив, что имя избранника скрывает, чтобы не сглазили.

«Я так счастлива. Надо было мне подумать о юридической специальности в своё время. Жила бы гораздо богаче», — с иронией прокомментировала она свою победу.