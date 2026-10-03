Предательство жениха, роман с итальянцем, надевавшим её чулки, и тройня вопреки советам врачей: как Мария Болтнева пережила личные драмы?
Широкую известность в России Мария Болтнева получила в 2008 году после выхода сериала «Глухарь», где она блестяще сыграла роль влюбленной в милиционера проститутки Анастасии Клименко. Однако за кадром жизнь актрисы оказалась не менее драматичной, чем сюжет телевизионной истории: в ней нашлось место и обманутому доверию, и отношениям с альфонсом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Болтнева: биографияМария родилась в 1983 году в Новосибирске в семье, связанной с искусством. Ее мать, Наталия Мазец, служила в местном театре, а отец, Андрей Болтнев, был известным московским артистом театра и кино. Он мечтал перевезти семью в столицу, много работал и редко общался с дочерью.
Несмотря на то, что мать видела будущее дочери в балете и отдала ее в соответствующую школу, саму Марию в детстве больше увлекал спорт. Переломный момент наступил в подростковом возрасте, когда скоропостижно скончался ее отец. Эта трагедия побудила Марию продолжить его дело — стать актрисой и переехать в Москву.
Она успешно окончила Новосибирский театральный институт и, получив красный диплом, отправилась в столицу. Там ее приняли в Театр имени Маяковского, где когда-то служил отец. Коллеги лишь потом узнали в ней дочь Андрея Болтнева, что, безусловно, помогло ей закрепиться в труппе.
Личная жизнь звезды «Глухаря»Параллельно с театром Мария поступила в ГИТИС и начала активно ходить на кинопробы. Судьбоносным стало предложение сыграть в «Глухаре» — роль Насти Клименко принесла ей всероссийскую славу. В это же время в личной жизни актрисы произошли значительные перемены. На премьере своей режиссерской работы «Маниакальные проявления мисс Изольды К.» она познакомилась с актером Георгием Лежавой. Мария практически сразу ощутила, что он — отец ее будущих детей. Однако их быт вместе быстро стал напоминать клетку: Георгий хотел видеть ее домохозяйкой, а амбициозная Болтнева стремилась к карьере.
Отношения омрачали постоянные ссоры и контроль. Ситуация усложнилась, когда Мария узнала о беременности. Несмотря на предложение руки и сердца, она отказалась от брака, поняв, что компромисс невозможен. Врачи, обнаружив, что она ждет тройню, советовали избавиться от одного плода из-за рисков, но актриса была непреклонна. В результате на свет появились три здоровых сына — Андрей, Платон и Тимофей.
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Развод и новый неудачный романПопытки жить вместе с Лежавой после рождения детей не увенчались успехом. Мария переехала в квартиру, которую ей оплачивал театр. Несмотря на расставание, Георгий всегда участвовал в жизни сыновей, и им удалось сохранить дружеские отношения. Предательства и разочарования. Спустя годы Мария с радостью сообщила поклонникам о готовящейся свадьбе с администратором Иваном Смирновым. Она планировала продать недвижимость для постройки семейного гнезда, но ее ожидало жестокое разочарование. Выяснилось, что Смирнов, заняв у нее крупную сумму, обманывал ее и тратил деньги на другую женщину. Болтнева предпочла не обращаться в полицию, просто разорвав эти отношения.
Следующий роман с итальянцем по имени Луиджи также оказался неудачным. Иностранец, покоривший ее красивыми речами, на деле оказался ленивым иждивенцем с странными привычками. Например, он надевал ее чулки. Пандемия коронавируса помогла Марии осознать, что эти отношения себя изжили, и расстаться с ним.
Как сейчас живет Мария БолтневаНесмотря на все неудачи, в 2025 году в личной жизни актрисы произошли большие перемены.
«В личной жизни у меня всё хорошо, но я не хочу публично раскрывать. Но я счастлива, есть человек, который стал для меня опорой», — призналась она изданию Woman.ru, добавив, что имя избранника скрывает, чтобы не сглазили.Сегодня Мария Болтнева продолжает активно работать и удивлять поклонников новыми гранями своего таланта. В 2026 году она одержала неожиданную победу в суде, оспорив пять штрафов за неправильную парковку на общую сумму 25 тысяч рублей. Актриса вела дело самостоятельно, без помощи юристов, и добилась отмены постановлений, аргументируя это своим статусом многодетной матери.
«Я так счастлива. Надо было мне подумать о юридической специальности в своё время. Жила бы гораздо богаче», — с иронией прокомментировала она свою победу.В театральной жизни Болтнева продолжает служить в Московском академическом театре имени Маяковского, а также гастролирует по стране с антрепризными спектаклями. Среди её актуальных постановок — «Моя безумная свадьба», «Бердичев» и «Декалог на Сретенке». В кино актриса также не сбавляет оборотов: в 2025 году она появилась в ленте «Судьи и судьбы», а в январе 2026 года состоялся выход сериала «Лимитчицы-2», где Болтнева исполнила роль судьи.