03 октября 2026, 13:23

Аристарх Венес (Фото: Instagram*@ venes_aris)

Актёру Аристарху Венесу, известному зрителям по ярким ролям в сериалах «Кадетство», «Закон каменных джунглей» и «Водоворот», 4 октября исполняется 36 лет. Этот актёр прошёл долгий путь: от дебюта в 12 лет на съёмочной площадке он достиг статуса одного из самых узнаваемых лиц российских сериалов. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аристарха Венеса Личная жизнь Венеса Громкие скандалы и откровения артиста Чем сейчас занимается Аристарх Венес



Биография Аристарха Венеса

Борис Корчевников, Александр Головин, Павел Бессонов и Аристарх Венес (Фото: Instagram*@ venes_aris)

Личная жизнь Венеса

«У нас нет романтических отношений, да и не было. Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо. Но мы действительно дружим, общаемся».

Аристарх Венес (Фото: Instagram*@ venes_aris)

«Я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это всё не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом», — говорил актёр.

Громкие скандалы и откровения артиста

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего от слова "совсем". И это — моя принципиальная позиция».

Аристарх Венес (Фото: Instagram*@ venes_aris)

«Я из хорошей семьи, я первым взял на руки свою сестру — это главная девочка в моей жизни, я никогда не поднимал руку на женщину, и я очень дорожу своей актёрской репутацией. И первым я никогда девушку не оскорблю. Ира Пинчук дерзанула в мою сторону, совершенно не понимая, что она кому говорит. Она позволила сказать "недомужик", и за это получила самый минимум из того, что на это можно ответить».

Чем сейчас занимается Аристарх Венес