Признание в употреблении запрещённых веществ, роман с Бледанс и скандал на шоу «Звёзды в джунглях»: почему Аристарх Венес так и не женился?
Актёру Аристарху Венесу, известному зрителям по ярким ролям в сериалах «Кадетство», «Закон каменных джунглей» и «Водоворот», 4 октября исполняется 36 лет. Этот актёр прошёл долгий путь: от дебюта в 12 лет на съёмочной площадке он достиг статуса одного из самых узнаваемых лиц российских сериалов. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Аристарха ВенесаАристарх Викторович Венес родился 4 октября 1989 года в Москве в актёрской семье: его отец Виктор Венес — актёр и позже директор сына, мать Светлана Шибаева — актриса. Его уникальное имя и фамилия достались будущей звезде кино от деда по отцовской линии. По национальности он был греком. В годы Второй мировой войны он участвовал в боях на стороне антигитлеровской коалиции. После поражения Греции в 1949 году он эмигрировал в Советский Союз.
В детстве Аристарх учился в английской спецшколе, занимался футболом, плаванием, карате, танцами и даже игрой на скрипке. Сниматься в кино он начал в раннем возрасте — уже в 12 лет сыграл первую эпизодическую роль в фильме «Жизнь забавами полна», а дебютной главной ролью стал компьютерный гений Вадим в сериале «Операция "Цвет нации"» (2003).
Из-за плотного съёмочного графика Венес был вынужден перейти из обычной школы в экстернат, который окончил досрочно. В 15 лет он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, однако проучился там всего два месяца. «У меня сложились непростые семейные обстоятельства. В общем, мне нужно было находиться рядом с семьей. Надо было со слезами на глазах покинуть стены МХАТа», — вспоминал актёр. Позже, в 2010 году, он поступил во ВГИК на актёрско-режиссёрскую мастерскую Сергея Соловьёва и Валерия Рубинчика.
Настоящая слава пришла к Венесу в 2006 году после выхода сериала «Кадетство», где он сыграл интеллигентного и обаятельного суворовца Илью Сухомлина. Успех закрепили продолжения — «Кремлёвские курсанты» и «Кадеты». Затем последовали роли в молодёжном сериале «Закон каменных джунглей» (2015–2017), где он воплотил образ Тима, и в триллере «Водоворот» (2020). Всего фильмография актёра насчитывает более 40 работ.
Личная жизнь ВенесаЛичная жизнь Аристарха Венеса всегда вызывала интерес публики, но сам актёр предпочитает держать её в тени. Официально он не женат и детей не имеет. В разное время СМИ приписывали ему романы с певицей Анной Шурочкиной (Нюша) и актрисой Мирославой Карпович. В 2018 году появились слухи о романтических отношениях Венеса с коллегой Эвелиной Бледанс, с которой они вместе играли в спектакле. Однако актёр категорически опроверг эту информацию в интервью изданию «Мир новостей»:
«У нас нет романтических отношений, да и не было. Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо. Но мы действительно дружим, общаемся».В интервью Венес признавался, что за последние восемь лет у него не было серьёзных отношений и связывать себя узами брака он пока не планирует.
«Я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это всё не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом», — говорил актёр.Аристрах Венес отмечает, что его одиночество обусловлено сложным характером. По его словам, он ведет себя открыто и дружелюбно на публике, однако в реальной жизни он совершенно иной человек. Из-за этого ему сложно найти партнера для серьезных отношений.
Громкие скандалы и откровения артистаОдним из самых громких откровений Венеса стало признание в употреблении запрещённых веществ. В 2021 году журналистам Teleprogramma.pro. он рассказал:
«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего от слова "совсем". И это — моя принципиальная позиция».Это заявление вызвало широкий резонанс, но актёр подчёркивал, что полностью поборол зависимость.
Не менее скандальным стало участие Венеса во втором сезоне реалити «Звезды в джунглях. Карибский сезон» на ТНТ в 2025 году. На церемонии голосования между ним и блогером Ириной Пинчук произошла словесная перепалка, в ходе которой Ира назвала Аристарха «недомужиком», а он её — «дешевкой». Позже Венес объяснил свою реакцию:
«Я из хорошей семьи, я первым взял на руки свою сестру — это главная девочка в моей жизни, я никогда не поднимал руку на женщину, и я очень дорожу своей актёрской репутацией. И первым я никогда девушку не оскорблю. Ира Пинчук дерзанула в мою сторону, совершенно не понимая, что она кому говорит. Она позволила сказать "недомужик", и за это получила самый минимум из того, что на это можно ответить».В том же шоу Венес стал жертвой сговора. В 12-й серии несколько участников, включая Екатерину Шкуро и Ирину Пинчук, подговорили других голосовать против него, и он покинул проект.
Чем сейчас занимается Аристарх ВенесНа сегодняшний день Аристарх Венес продолжает активно сниматься и участвовать в театральных проектах. Он занят в спектакле «Нелётная погода, или Брачный сезон у пингвинов». В 2025 году актёр появился во втором сезоне сериала «Закрыть гештальт» и принял участие в драме «Учитель года».
В 2026 году уже состоялась премьера мелодрамы «Тебе звонит судьба» на телеканале «Россия», где Венес исполнил роль Кирилла Сомова, виновника аварии, погубившей мужа главной героини. Кроме того, на осень 2026 года запланирован выход фильма «Это всё она!» (изначально проект носил название «Мальвина»), где Венес вошёл в актёрский состав вместе с Мариной Васильевой, Никитой Ефремовым и Сауле Юсуповой. Премьера в прокате намечена на 8 октября 2026 года.