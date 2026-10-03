Вынесли приговор по делу о гибели байкерши МотоТани в Турции
Суд в турецком городе Милас приговорил к 2 годам 11 месяцам лишения свободы Онура Обута, признанного виновным в гибели российской байкерши Татьяны Озолиной, известной в соцсетях как МотоТаня. Об этом РИА Новости сообщил адвокат семьи погибшей Али Шан.
ДТП произошло в июле 2024 года в провинции Мугла на трассе между городами Секе и Милас, недалеко от деревни Сарычай. Мотоцикл Обута столкнулся с мотоциклом Озолиной, в результате чего россиянка погибла.
Во время допроса Обут утверждал, что причиной аварии стала ошибка Озолиной при обгоне грузовика. После происшествия мужчину отпустили.
Суд признал Обута виновным в причинении смерти по неосторожности. Сторона обвинения запрашивала для него 3,5 года лишения свободы, однако суд учел отсутствие у подсудимого предыдущих судимостей.
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