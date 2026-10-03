Вынесли приговор по делу о гибели байкерши МотоТани в Турции

03 октября 2026, 11:43

Обвиняемый в гибели байкерши МотоТани получил почти три года колонии

Татьяна Озолина (Фото: Instagram*/tanechkaozolina)

Суд в турецком городе Милас приговорил к 2 годам 11 месяцам лишения свободы Онура Обута, признанного виновным в гибели российской байкерши Татьяны Озолиной, известной в соцсетях как МотоТаня. Об этом РИА Новости сообщил адвокат семьи погибшей Али Шан.