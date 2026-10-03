Татьяна Буланова рассказала о своей мечте

03 октября 2026, 08:49

Татьяна Буланова призналась, что мечтает о квартире в небоскребе

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм/bulanovacom)Ъ

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, о чем мечтает. Ее слова приводит газета KP.RU.





Артистка призналась, что хотела бы жить в квартире на высоком этаже небоскреба. Она отметила, что жизнь за городом ее не привлекает, а вот вид на город очень нравится.

«У меня мечта жить на каком-нибудь там 35-м этаже или там 28-м, не знаю, 37-м, 41-м», — добавила исполнительница хита «Мой ненаглядный».