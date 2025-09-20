Любовник умер от рака, а бывший муж пропал без вести: Каким даром наградили инопланетяне певицу Катю Лель?
Сегодня, 20 сентября, свой 51-й день рождения отмечает одна из самых узнаваемых поп-звезд нулевых — певица и автор песен Катя Лель. Ее хиты «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» вот уже более двух десятилетий остаются символами эпохи и продолжают звучать на всех радиостанциях страны. В последние годы певица известна не только творчеством, но и своими удивительными откровениями о контактах с инопланетным разумом и высшими силами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография
Екатерина Николаевна Чупринина (таково настоящее имя певицы) родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике (Кабардино-Балкарская АССР). В семь лет родители отдали девочку в музыкальную школу, где она проявила недюжинные способности и училась одновременно на двух отделениях: фортепиано и хорового дирижирования. Оба отделения Катя окончила с отличием, после чего успешно поступила в музыкальное училище, а затем и в Северо-Кавказский институт искусств.
Однако амбициозная девушка понимала, что в родном городе перспективы для развития ее таланта ограничены. Приняв смелое решение покорить Москву, Катя отправилась в столицу, где поступила в знаменитую Российскую академию музыки имени Гнесиных. Важным моментом в ее карьере стало участие в конкурсе «Музыкальный старт — 94», где она стала лауреатом. Эта победа открыла ей дорогу в театр Льва Лещенко, где на протяжении трех лет она работала на бэк-вокале.
Именно в этот период Екатерина Чупринина выбрала себе звучный псевдоним — Катя Лель. Фамилия была позаимствована у персонажа оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» — пастушка Леля, олицетворяющего весну и любовь. С 2000 года псевдоним стал официальной фамилией певицы.
На пути к славе
Сольная карьера Кати Лель началась в 1998 году с выхода дебютного альбома «Елисейские поля». Тогда же были выпущены клипы на песни «Огни», «Елисейские поля» и «Я по тебе скучаю». В 2004 году вышел альбом «Джага-джага», ставший платиновым и принесший певице множество наград, включая премии «Песня года» и «Серебряный диск». Катя Лель была номинирована на «Премию Муз-ТВ» в категории «Лучшая певица года», а ее фото начали появляться на обложках глянцевых журналов страны.
Любовник и первый продюсер
Мужчины сыграли значительную роль в жизни и карьере Кати Лель. Одним из важнейших партнеров в ее судьбе стал успешный ресторатор и продюсер Александр Волков. Он появился в жизни певицы в конце 1990-х годов, когда она начинала свой творческий путь в Москве. Их знакомство произошло в одном из московских ресторанов. Услышав выступление Кати, он был поражен ее вокальными данными и артистизмом. Как отмечали современники, Волков обладал острым чутьем на таланты и сразу разглядел в молодой певице потенциал будущей звезды.
Отношения Кати Лель и Александра Волкова были сложными и многогранными. На момент знакомства Волков был старше Кати на 22 года (ей было 20, ему — 42) и состоял в браке, имел детей. Несмотря на это, между ними вспыхнул роман, который продолжался восемь лет. По словам самой Кати Лель, их отношения были непростыми. Волков, будучи человеком с непростым характером и связями в криминальных кругах, оказывал значительное влияние не только на ее карьеру, но и на личную жизнь.
Под руководством Волкова Катя Лель достигла определенных успехов, но настоящий прорыв в ее карьере произошел после знакомства с Максом Фадеевым в 2002 году. Именно сотрудничество с Фадеевым принесло певице всероссийскую известность и хиты «Муси-пуси», «Долетай» и «Мой мармеладный». Переход к другому продюсеру стал серьезным ударом для Волкова, который вложил много сил и средств в раскрутку Кати. Он воспринял это как предательство и не мог смириться с тем, что плодами успеха певицы будет пользоваться другой человек.
После расставания Волков не мог смириться с уходом Кати и пытался всеми силами вернуть ее. Он объявил ей «войну» и даже пытался запретить ей выступать под псевдонимом «Катя Лель», который к тому времени уже стал широко известным.
«Началось уничтожение. Суды шли четыре года. Я отстаивала свое право на труд. На всех радиостанциях висели бумажки: "Катю Лель не ставить даже в "Столах заказов". Это было табу. Все очень боялись в мою сторону даже посмотреть, потому что Саша угрожал. То есть ты просыпаешься, а тебя больше нет. Он сказал: "Я сейчас закрою тебе всё, и ты приползешь на коленях просить жрать. И будешь моей"», — цитирует певицу kp.ru.
Однако история Александра Волкова завершилась трагически. В 2008 году он скончался в Берлине от рака, и певица спокойно смогла продолжить свою творческую деятельность.
Муж и дочь Кати Лель
В 2008 году Катя вышла замуж за предпринимателя Игоря Кузнецова. На момент официальной регистрации певица уже была беременна и через полгода родила дочку, получившую имя Эмилия. По словам Лель, девочка мечтает быть, как и ее мама, артисткой.
К сожалению, и этот брак оказался непростым и просуществовал только 15 лет. Дело в том, что муж сильно пил и постоянно изменял супруге. Она давала ему шансы исправиться, но в какой-то момент поняла, что больше так жить не может. В мае 2025 года артистка подтвердила, что Кузнецов пропал без вести во Франции. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля.
Контакты с инопланетянами и дар целительства
В последние годы Катя Лель стала известна не только своим творчеством, но и рассказами о неординарных способностях и контактах с инопланетянами и высшими силами. Певица утверждает, что в возрасте 16 лет ее похищали инопланетяне из созвездия Орион, которые проводили над ней эксперименты и даже забрали ее зубы. После этого удивительного опыта, по словам Лель, она занялась музыкой и обрела дар целительства.
Катя рассказывает, что может исцелять различные болезни с помощью энергии рук. Известен случай, когда она помогла костюмеру избежать серьезной хирургической операции после падения с велосипеда. Она также утверждает, что этот дар получила благодаря контакту с инопланетянами и что может исцелять не только других людей, но и себя саму. О своих способностях певица около 30 лет не рассказывала публично, пока окружающим не потребовалась ее помощь.
Творчество в последние годы
В 2020 году она представила юбилейный альбом «Сияние». Во время пандемии певица обратилась к созданию музыки и даже выпустила ремикс на свой хит «Горошины» совместно с DJ Цветкофф. Новый виток популярности Кати Лель случился осенью 2023 года, когда в зарубежном сегменте TikTok появился тренд танцев в ушанках и шубах под песню Кати Лель «Мой мармеладный». Певица восприняла этот интерес к своей композиции 2004 года как символ «победы России» и сообщила, что получила предложения о сотрудничестве от крупных международных лейблов.
Кроме эстрадной музыки, Лель увлеклась духовными практиками. После поездки на Бали, где брахман сообщил ей, что ее истинное предназначение — лечить человеческие души, певица сотрудничала с композитором Джозефом Майклом Леври. Вместе они выпустили «Альбом волшебных мантр "Вибрации любви"», который увидел свет в 2022 году.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.