19 сентября 2026, 15:13

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певице Кате Лель, чьи хиты «Муси-пуси» и «Мой мармеладный» когда-то звучали из каждого утюга, 20 сентября исполняется 52 года. Казалось бы, классическая история артистки нулевых: провинциалка, продюсер-тиран, взлёт и забвение. Но Катя Лель — случай особый. Она умудрилась пережить второе рождение благодаря TikTok, получить звание заслуженной артистки России и параллельно с этим рассказать всей стране о похищении зубов инопланетянами и прошлой жизни в облике дочери фараона. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кати Лель На пути к славе Любовник и первый продюсер Муж и дочь Кати Лель Контакты с инопланетянами и дар целительства Творчество в последние годы



Биография Кати Лель

На пути к славе

Катя Лель (Фото: Telegram @klel2935)

Любовник и первый продюсер

Катя Лель (Фото: Telegram @klel2935)

«Началось уничтожение. Суды шли четыре года. Я отстаивала свое право на труд. На всех радиостанциях висели бумажки: "Катю Лель не ставить даже в "Столах заказов". Это было табу. Все очень боялись в мою сторону даже посмотреть, потому что Саша угрожал. То есть ты просыпаешься, а тебя больше нет. Он сказал: "Я сейчас закрою тебе всё, и ты приползешь на коленях просить жрать. И будешь моей"», — цитирует певицу KP.ru.

Муж и дочь Кати Лель

Катя Лель с дочкой Эмилией (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Контакты с инопланетянами и дар целительства

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Творчество в последние годы