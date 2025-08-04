«Он не мой ребенок»: пьяные концерты, семейные скандалы и наркозависимость. Как живет Глеб Самойлов из группы «Агата Кристи»
4 августа свой 55-летний юбилей отмечает российский певец, композитор, в прошлом — один из фронтменов группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Творческий путь легенды рока начался в далеком 1988 году, и во многом благодаря песням артиста коллектив получил большую популярность у аудитории. Композиции «Как на войне», «Тоска без конца», «Сказочная тайга» и «Ковер-вертолет» по сей день являются любимыми у поклонников. О творческой жизни и пагубных привычках звезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Глеба Самойлова
Глеб Рудольфович Самойлов, будущая легенда русского рока, родился 4 августа 1970 года в небольшом уральском городе Асбест. Его отец Рудольф Петрович, горный инженер, и мать Ирина Владимировна, врач-хирург, создали атмосферу, в которой музыка стала неотъемлемой частью жизни. Особое влияние на будущего музыканта оказал старший брат Вадим, который впоследствии станет создателем группы «Агата Кристи».
Старший брат привил Самойлову-младшему любовь к року, включая Pink Floyd, Владимира Высоцкого и Альфреда Шнитке. Уже к 8 годам Глеб самостоятельно освоил сначала фортепиано, а затем и гитару. Родители пытались отдать его в музыкальную школу, но юный музыкант избегал формального обучения, предпочитая собственный путь постижения искусства.
Группа «Агата Кристи»
В 1987 году Самойлов пытался поступить в местный университет на исторический факультет, но не набрал нужного количества баллов. После этого Глеб получил неожиданное предложение от брата Вадима — стать бас-гитаристом в группе «РТФ-УПИ», где уже играли Петр Май и Александр Козлов.
Через год коллектив получит легендарное название «Агата Кристи» и начнет активно набирать популярность. Интересно, что первые выступления Глеб играл сидя, и лишь к 1995 году он смог побороть страх сцены. Со временем именно он стал главным автором группы, создав культовые хиты, которые определили звучание русского рока 1990-х.
В 2010 году из-за разных взглядов на жизнь у братьев коллектив «Агата Кристи» распался. После этого Глеб основал новый проект The Matrixx, где продолжил реализовать свои самые смелые музыкальные идеи.
Наркотическая зависимость Самойлова
Глеб никогда не скрывал, что в его жизни были периоды тяжелой наркотической зависимости. По его словам, знакомство с наркотиками началось в 2000-х, на пике славы «Агаты Кристи». Как и многие рок-музыканты той эпохи, Самойлов воспринимал героин как неотъемлемую часть творческого существования. Темные переулки зависимости завели его так далеко, что коллегам не раз приходилось буквально вытаскивать его с передозировок.
Особую остроту этой борьбе придавало то, что тема наркотиков стала лейтмотивом его творчества. Легендарный «Опиум для никого», который власти неоднократно пытались запретить, «Моряк» с его откровенными строчками — эти песни стали одновременно и исповедью, и криком о помощи. В проекте The Matrixx тема зависимости зазвучала с новой силой, например, как в кавер-треке «Палата наркоманов» исполнителя Глеба Самойлова на песню Высоцкого.
Перелом наступил, когда зависимость начала разрушать не только здоровье, но и творчество. Распад «Агаты Кристи» стал для Самойлова тревожным звонком. Долгий путь к выздоровлению включал несколько реабилитационных программ, поддержку немногих оставшихся друзей и главное — возвращение к музыке как к терапии.
Сегодня, оглядываясь назад, Глеб не любит говорить о подробностях того периода. Но в текстах своих песен, особенно в проекте The Matrixx, он продолжает возвращаться к тем темным годам, превращая личную трагедию в искусство.
Алкоголь и скандалы солиста «Агаты Кристи»Кроме зависимости от запрещенных веществ, верным спутником артиста давно уже выступает алкоголь. «Меня тянет ко всему нездоровому» — эта фраза музыканта стала ключом к пониманию его многолетней дружбы с бутылкой. По сей день в райдере артиста присутствуют крепкий алкоголь. Причем нередко спиртное выпивается Самойловым перед началом концерта, иногда в большом количестве, что мешает проведению выступления.
2021 год. Корпоратив фармкомпании в Вольгинском. Самойлов едва держится на ногах, его усаживают на стул — сцена, больше похожая на интервенцию, чем на концерт. 2023-й. Магнитогорск. Публика в шоке: вместо хитов — невнятное бормотание, будто сосед затянул в караоке после пятой рюмки. 2024-й. Красноярский «Небофест». Артист передает микрофон гитаристу — допеть не может. Позже вскроется райдер: 10 литров пива, виски и пять пачек сигарет на один вечер.
Были попытки лечения. В 2014 году Валерия Гай Германика вложила миллион в реабилитацию. Бесполезно. Брат Вадим, сам прошедший через зависимость, развел руками: «Он не мой ребенок». Мать-врач, вырастившая двух музыкантов, научилась не задавать вопросов. Сегодня Самойлову 55. The Matrixx, его нынешний проект, собирает вдвое меньше людей, чем «Агата Кристи» в свои лучшие годы. Но он продолжает выходить на сцену, продолжая странный ритуал: сначала бутылка, потом микрофон.
«Я просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть», — цитирует артиста издание NEWS.ru.