04 августа 2025, 14:48

Глеб Самойлов (Фото: Instagram*@ samoylovagata)

4 августа свой 55-летний юбилей отмечает российский певец, композитор, в прошлом — один из фронтменов группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Творческий путь легенды рока начался в далеком 1988 году, и во многом благодаря песням артиста коллектив получил большую популярность у аудитории. Композиции «Как на войне», «Тоска без конца», «Сказочная тайга» и «Ковер-вертолет» по сей день являются любимыми у поклонников. О творческой жизни и пагубных привычках звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Глеба Самойлова Группа «Агата Кристи» Наркотическая зависимость Самойлова Алкоголь и скандалы солиста «Агаты Кристи»



Ранние годы Глеба Самойлова

Группа «Агата Кристи»

Глеб Самойлов (Фото: скриншот д/ф Агата Кристи – «Эпилог»)



Наркотическая зависимость Самойлова

Глеб Самойлов (Фото: Instagram*@ samoylovagata)



Алкоголь и скандалы солиста «Агаты Кристи»

Глеб Самойлов (Фото: Instagram*@ samoylovagata)



«Я просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть», — цитирует артиста издание NEWS.ru.