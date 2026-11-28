Лживые обвинения Дружинина и Мигеля, несложившаяся личная жизнь и родственники в США: руководителю балета TODES Алле Духовой 60 лет
Легендарному хореографу, основательнице и бессменному художественному руководителю международного балета «Тодес» Алле Духовой 29 ноября исполняется 60 лет. Женщина, чьё имя уже почти сорок лет ассоциируется с самым масштабным танцевальным шоу на постсоветском пространстве, прошла путь от травмированной циркачки до руководителя империи с сотнями студий и собственным театром. Однако за глянцем сцены, миллионами поклонников и государственными наградами скрывается куда более жёсткая реальность: три разрушенных брака, добровольный отказ от личной жизни ради дела и громкие обвинения в непрозрачных схемах отбора, которые сама Духова называет не иначе как ложью. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Аллы ДуховойБудущая звезда родилась в селе Коса Коми-Пермяцкого округа, но настоящим домом для неё стала Рига, куда семья перебралась вскоре после рождения дочери. Именно там, в ансамбле народного танца «Ивушка», одиннадцатилетняя Алла впервые почувствовала вкус сцены, а после школы даже успела поработать в цирке — пока тяжёлая травма лодыжки не поставила крест на карьере артистки манежа.
Но вместо того чтобы сдаться, девушка, которой едва исполнилось шестнадцать, создала собственный коллектив современной хореографии «Эксперимент». Судьбоносная встреча произошла на фестивале в Паланге, где её танцовщицы познакомились с ленинградскими брейкерами из команды «Тодес». Объединение рижской пластики и уличной энергетики дало тот самый взрывной коктейль, который в 1987 году возглавила Духова, официально став художественным руководителем нового балета.
Уже к концу восьмидесятых «Тодес» гремел на весь Союз, выступая на разогреве у Софии Ротару и Валерия Леонтьева, а позже добрался и до мировых звёзд вроде Майкла Джексона и Мэрайи Кэри. Сегодня за плечами Духовой — звание заслуженного деятеля искусств, премия «Золотая маска» и знак «Почётный наставник» от Минкульта, вручённый в 2024 году.
Личная жизнь ДуховойЕсли сцена у Аллы Владимировны сложилась триумфально, то в личной жизни она сама признаёт полный крах. Первый брак с программистом Сергеем распался, когда муж настаивал на эмиграции в США, а беременная Духова выбрала Москву и «Тодес». В 1995 году она родила сына Владимира, который сегодня живёт в Америке, занимается IT и подарил хореографу двух внучек — Софию и Еву.
Второй союз, о котором известно до обидного мало, оказался недолговечным и, по слухам, даже не был официально зарегистрирован. Третий брак с звукорежиссёром и техническим директором «Тодеса» Антоном Кисем продлился дольше и подарил Алле сына Константина, который сегодня сам танцует в студии и ставит номера. Однако и этот союз закончился разводом, причём, по словам самой Духовой, без единого скандала.
Бывший муж не остался в стороне от «Тодеса»: в 2023 году он женился на артистке балета Алине Щегловой, и Духова с ними дружит семьями, называя бывших супругов «почти родственниками». Сама же она больше не стремится под венец, объясняя это предельно цинично и честно:
«Замуж ещё не пойду. У меня есть друзья… Можно сказать, что ради карьеры отказалась от личной жизни. Мне предлагали выйти замуж, но я должна была не работать с TODES», — делилась Духова в интервью Лауре Джугелии.Своим «третьим ребёнком» хореограф называет именно балет, который, судя по всему, и стал главным смыслом её существования.
Платные кастинги, завистники и «фантазёры»Несмотря на внешнее благополучие, вокруг имени Духовой периодически вспыхивают скандалы, которые она сама предпочитает называть происками конкурентов. Один из самых громких разгорелся после того, как известный хореограф Егор Дружинин публично заявил, что дети якобы платили деньги за участие в кастингах «Тодеса», но так и не попадали в состав. Реакция Аллы Владимировны была эмоциональной и жёсткой: она назвала это «абсолютной ложью» и предположила, что её коллега либо стал жертвой слухов, либо просто фантазирует.
«Какой кастинг, с какими детьми? Это абсолютная ложь. Я не говорю, что Егор придумал, может, он слышал, кто-то ему сказал. Может, он фантазёр?» — заявила она в разговоре с Лаурой Джугелия.Более того, Духова намекнула на банальную зависть и конкурентную борьбу, отметив, что «кто-то злится из-за того, что мы всё заполонили».
В том же интервью она прокомментировала и высказывания Мигеля, который, по её мнению, «лет пятнадцать» не видел их шоу, что даёт ему право говорить что угодно. Эта позиция — «собаки лают, караван идёт» — стала визитной карточкой Духовой в общении с прессой: она принципиально не читает новости о себе, предпочитая тратить время на репетиции, а не на оправдания.
Жизнь легенды в 2026 годуСегодня Алла Духова не сбавляет оборотов, и 2026 год обещает стать для неё по-настоящему ударным. В сентябре легендарный коллектив отправился в грандиозный тур, который охватит более пятидесяти городов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Беларуси. В планах руководителя охватить более 50 городов и завершить масштабные гастроли под самый Новый год — в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Кроме того, 21 и 22 ноября 2026 года в петербургском БКЗ «Октябрьский» театр танца Аллы Духовой TODES представил шоу «Превью». Тогда на одну сцену впервые вышли сразу 80 артистов балета — самый многочисленный состав коллектива за всю историю его выступлений в Петербурге.