28 ноября 2026, 16:17

Алла Духова (Фото: Instagram* /@alladukhovaofficial)

Легендарному хореографу, основательнице и бессменному художественному руководителю международного балета «Тодес» Алле Духовой 29 ноября исполняется 60 лет. Женщина, чьё имя уже почти сорок лет ассоциируется с самым масштабным танцевальным шоу на постсоветском пространстве, прошла путь от травмированной циркачки до руководителя империи с сотнями студий и собственным театром. Однако за глянцем сцены, миллионами поклонников и государственными наградами скрывается куда более жёсткая реальность: три разрушенных брака, добровольный отказ от личной жизни ради дела и громкие обвинения в непрозрачных схемах отбора, которые сама Духова называет не иначе как ложью. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аллы Духовой Личная жизнь Духовой Платные кастинги, завистники и «фантазёры» Жизнь легенды в 2026 году



Биография Аллы Духовой

Алла Духова (Фото: Instagram* /@alladukhovaofficial)

Личная жизнь Духовой

Алла Духова с сыном Константином (Фото: Instagram* /@alladukhovaofficial)

«Замуж ещё не пойду. У меня есть друзья… Можно сказать, что ради карьеры отказалась от личной жизни. Мне предлагали выйти замуж, но я должна была не работать с TODES», — делилась Духова в интервью Лауре Джугелии.

Платные кастинги, завистники и «фантазёры»

«Какой кастинг, с какими детьми? Это абсолютная ложь. Я не говорю, что Егор придумал, может, он слышал, кто-то ему сказал. Может, он фантазёр?» — заявила она в разговоре с Лаурой Джугелия.

Жизнь легенды в 2026 году