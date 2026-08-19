«Мама, я всё решил»: что Янис Тимма рассказал матери об Анне Седоковой перед смертью? Голое тело в мешке и страшная находка в мобильном телефоне баскетболиста
История гибели Яниса Тиммы получает неожиданное юридическое продолжение. Семья латвийского баскетболиста инициировала процесс против его бывшей жены Анны Седоковой. В преддверии слушаний мать спортсмена Аусма заявила, что певица долго избегала общения с родственниками погибшего. По словам женщины, артистка обещала помочь с возвращением тела на родину, но не сдержала слово. Подробности исковых требований и позиции сторон — в материале «Радио 1».
Мешок вместо гроба: почему мать Тимма не может простить СедоковуПожалуй, самая болезненная деталь, которая стала известна спустя годы после трагедии, связана с тем, как именно родным передали тело Яниса.
«Я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке», — с болью сказала Аусма.Женщина подчеркнула: Седокова обещала, что похороны пройдут достойно: «Я его одену, обую, гроб куплю, не переживайте». Как утверждает мать, тело привезли на родину в неподобающем виде: без одежды, в мешке для мусора.
«Даже на опознание не соизволила прийти. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына», — добавила бывшая свекровь.Это заявление вызвало бурную реакцию Анны. Артистка категорически отвергла прозвучавшие обвинения, переложив ответственность на организаторов перевозки. По словам многодетной матери, в тот момент она сама находилась в больнице из-за сильнейшего стресса, а вопросами отправки тела занимался друг и бывший менеджер спортсмена.
«Люди были с их стороны. Именно они решали, как отправлять тело», — заявила певица в своём Telegram-канале.Артистка не ограничилась лишь эмоциональным отрицанием, а потребовала от семьи Тиммы предъявить хоть какие-то фактические подтверждения того, что она якобы отдавала какие-либо распоряжения.
Разрушенные отношения Яниса с близкимиКак утверждает Аусма, тяжёлые отношения в этой семье сложились задолго до трагического финала. О том, что Янис женился на известной певице, Аусма узнала лишь постфактум — только на следующий день после регистрации.
«Они просто прислали мне фотографию», — вспоминала она.Очень быстро поп-дива начала целенаправленно отдалять супруга от его семьи. Родители баскетболиста, Райтис и Аусма, постепенно оказались полностью вычеркнуты из жизни спортсмена.
«Мы из-за неё перессорились все. Сначала поссорились Райтис с Янисом, затем она устроила грандиозный скандал мне», — сообщила женщина.Отдельной и очень болезненной темой стало общение Яниса с сыном от первого брака, маленьким Кристианом, который жил в Латвии. По словам бывшей свекрови, Седокова откровенно ревновала мужа к его собственному ребёнку и даже запрещала держать в доме фотографии мальчика.
«При ней он не мог говорить, поэтому выходил рано утром или поздно вечером на пробежку и набирал сына. Поздравлял с днём рождения, с именинами, присылал голосовые», — рассказала мать.Как утверждает Аусма, любые попытки навестить мальчика постоянно срывались в самый последний момент. Анна якобы специально придумывала какие-то неотложные дела, лишь бы не отпускать мужа. В результате спортсмен оказался фактически отрезан от прежней жизни и полностью изолирован от своих близких.
Что сказал сын матери перед смертью и обвинения в адрес вдовы24 октября 2024 года мать видела сына живым в последний раз. Янис приехал на родину всего на неделю. Несмотря на ходившие позже разговоры о тяжелейшей депрессии баскетболиста, в те дни молодой мужчина был абсолютно собран и полон решимости.
«Он сказал: «Мама, я все решил. Я знаю, что делать дальше». Тренировался, был в нормальном тонусе. По вечерам бегал. Говорил: «Мама, я не могу терять спортивную форму, я должен быть готов, я буду играть», — вспоминала родительница.По словам убитой горем матери, именно во время той поездки наследник окончательно решил развестись. Янис уже готовил документы и всерьёз планировал начать новую карьеру, но этим надеждам не суждено было воплотиться. Спустя всего полтора месяца 32-летнего спортсмена обнаружили мёртвым в подъезде дома в Москве.
Следователи не усмотрели в произошедшем криминала и не стали возбуждать дело, официально признав причиной смерти самоубийство. Однако Аусма категорически отвергает эту версию. Женщина отказывается верить, что её сильный сын, который так ждал перемен, мог свести счёты с жизнью, и возлагает всю вину за случившееся лично на Седокову.
Мать Тимма против обвинений Анны Седоковой в насилииОтдельной и очень болезненной темой стали публичные заявления Анны, обвинившей супруга в насилии. Певица публиковала снимки с ножом, рассказывала о побоях и охватывавшем её страхе. Аусма Тимма категорически отвергает эту версию событий.
«Я никогда в жизни не поверю, что Янис поднял руку на женщину. За всю жизнь он участвовал в драке ровно один раз — в детском саду, когда ему было три года», — сообщила мать баскетболиста.Аусма убеждена: все эти посмертные обвинения в жестокости — не что иное, как целенаправленная попытка уничтожить репутацию её сына, который теперь уже никогда не сможет себя защитить. Более того, мать расценивает подобные заявления как грязный инструмент информационной войны, развязанной накануне грядущих судебных разбирательств.
«Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушёл из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым — над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть!» — написала она в блоге.
Битва за наследство и судебные тяжбыЭто противостояние длится уже два года. Родные баскетболиста ведут с Седоковой судебные тяжбы за имущество, которое, как уверены родственники погибшего, певица удерживает у себя. При этом мама спортсмена подчёркивает: возможно, она и смогла бы смириться с финансовыми потерями и простить их бывшей невестке. Но простить то унижение, через которое семье пришлось пройти в истории с возвращением тела сына, она не в силах.
Слив откровенных фото и рождение дочери от украинского боксера: почему на самом деле умерла экс-любовница Владимира Кличко Хайден Панеттьери
«Сейчас она, видимо, в шоке. Вероятно, думала — пройдет месяц-второй, все поплачут да и забудут Яниса, а все имущество и деньги, которые он заработал честным трудом, останутся у неё. Но так не вышло. Общество встало стеной за Яниса», — рассказывала Аусма в интервью.В свою очередь, Седокова парирует эти нападки, обвиняя родственников в алчности и желании попиариться. Певица прямо называет их «грязными манипуляторами», подчёркивая, что у них нет ни единого скриншота или иного доказательства её вины. Отдельную волну обсуждений вызвала история с мобильными телефонами покойного.
Седокова забрала их себе, мотивируя это тем, что спортсмен якобы украл у неё два из них. Этот поступок спровоцировал в обществе неоднозначную реакцию, однако Аусма остаётся непреклонной и продолжает отстаивать свою правоту.
Цифровые следы, ставшие основой обвиненийГромкие обвинения со стороны бывшей свекрови не остались без ответа. Вдова баскетболиста отреагировала на них практически сразу, опубликовав в своём Telegram-канале скриншоты переписок с матерью и сестрой покойного спортсмена. Певица подчеркнула: всеми вопросами транспортировки тела занимались именно люди из близкого окружения Яниса, так как сама она в тот момент физически не могла участвовать в этом процессе.
Артистка также обращает внимание на весьма показательную закономерность: волна негатива в её адрес не утихает уже почти два года, причём пики этой травли неизменно приходятся на канун очередных судебных заседаний. Мать троих детей убеждена, что родственники Яниса намеренно раскачивают ситуацию в медиапространстве, пытаясь манипулировать общественным мнением ради достижения своих финансовых целей. Ведь главным яблоком раздора в этом затяжном конфликте остаётся элитная московская недвижимость. Как уточняет адвокат потерпевшей стороны Маргарита Гаврилова, в период незадолго до трагедии и сразу после неё Анна Седокова продала квартиру в престижном жилом комплексе «Алые паруса», выручив за неё 103 миллиона рублей. Родственники безвременно ушедшего молодого спортсмена уверены в незаконности этой сделки и добиваются того, чтобы эта недвижимость была признана совместно нажитым имуществом. Отвечая на обвинения, Седокова апеллирует к брачному контракту, подписанному супругами в США. Однако представители семьи баскетболиста настаивают, что этот документ юридически ничтожен, поскольку при его заверении были допущены нарушения.
Об этом сторона четы Тимма заявляла в комментариях российским СМИ, освещавшим наследственный спор. Защита семьи обращает внимание и на другой важный факт. По словам адвокатов, всё имущество, которое Янис приобретал в годы брака, было заблаговременно переоформлено на супругу ещё при его жизни. В результате законным наследникам не досталось ровным счётом ничего. Эта информация была озвучена адвокатами семьи Тимма; она носила характер утверждений стороны спора и не была подтверждена официальным судебным решением.