«Мама, я всё решил»: что Янис Тимма рассказал матери об Анне Седоковой перед смертью? Голое тело в мешке и страшная находка в мобильном телефоне баскетболиста

19 августа 2026, 12:46

Янис Тимма (Фото: Инстаграм* @janis.timma)

История гибели Яниса Тиммы получает неожиданное юридическое продолжение. Семья латвийского баскетболиста инициировала процесс против его бывшей жены Анны Седоковой. В преддверии слушаний мать спортсмена Аусма заявила, что певица долго избегала общения с родственниками погибшего. По словам женщины, артистка обещала помочь с возвращением тела на родину, но не сдержала слово. Подробности исковых требований и позиции сторон — в материале «Радио 1».





Содержание Мешок вместо гроба: почему мать Тимма не может простить Седокову Разрушенные отношения Яниса с близкими Что сказал сын матери перед смертью и обвинения в адрес вдовы Мать Тимма против обвинений Анны Седоковой в насилии Битва за наследство и судебные тяжбы Цифровые следы, ставшие основой обвинений

Мешок вместо гроба: почему мать Тимма не может простить Седокову

«Я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке», — с болью сказала Аусма.



Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

«Даже на опознание не соизволила прийти. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына», — добавила бывшая свекровь.

«Люди были с их стороны. Именно они решали, как отправлять тело», — заявила певица в своём Telegram-канале.

Разрушенные отношения Яниса с близкими

«Они просто прислали мне фотографию», — вспоминала она.



Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

«Мы из-за неё перессорились все. Сначала поссорились Райтис с Янисом, затем она устроила грандиозный скандал мне», — сообщила женщина.

«При ней он не мог говорить, поэтому выходил рано утром или поздно вечером на пробежку и набирал сына. Поздравлял с днём рождения, с именинами, присылал голосовые», — рассказала мать.

Что сказал сын матери перед смертью и обвинения в адрес вдовы



Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

«Он сказал: «Мама, я все решил. Я знаю, что делать дальше». Тренировался, был в нормальном тонусе. По вечерам бегал. Говорил: «Мама, я не могу терять спортивную форму, я должен быть готов, я буду играть», — вспоминала родительница.

Мать Тимма против обвинений Анны Седоковой в насилии

«Я никогда в жизни не поверю, что Янис поднял руку на женщину. За всю жизнь он участвовал в драке ровно один раз — в детском саду, когда ему было три года», — сообщила мать баскетболиста.

«Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушёл из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым — над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть!» — написала она в блоге.

Битва за наследство и судебные тяжбы

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«Сейчас она, видимо, в шоке. Вероятно, думала — пройдет месяц-второй, все поплачут да и забудут Яниса, а все имущество и деньги, которые он заработал честным трудом, останутся у неё. Но так не вышло. Общество встало стеной за Яниса», — рассказывала Аусма в интервью.

Цифровые следы, ставшие основой обвинений