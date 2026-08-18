Слив откровенных фото и рождение дочери от украинского боксера: почему на самом деле умерла экс-любовница Владимира Кличко Хайден Панеттьери

18 августа 2026, 18:49

Хейден Панеттьер (Фото: кадр из сериала «Нэшвилл»)

Актриса, известная по роли неуязвимой чирлидерши Клэр Беннет в сериале «Герои», ушла из жизни за четыре дня до своего 37-летия. На экране её героиня могла выжить в любой ситуации, но сама звезда не смогла справиться с жизненными демонами. Что на самом деле произошло в жизни артистки и почему её уход потряс миллионы поклонников, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что стало причиной смерти Хайден Панеттьери Жизненный путь будущей звезды Кинокарьера Хайден Панеттьери и её успехи на большом экране Почему после «Нэшвилла» Хайден Панеттьери почти исчезла с экранов? Хайден Панеттьери и Владимир Кличко: история необычного романа Кто и зачем слил в сеть интимные фото Хайден Панеттьери? Материнство, обернувшееся испытанием: что пережила Хайден после родов Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон: роман, обернувшийся насилием Исповедь после потери

Что стало причиной смерти Хайден Панеттьери

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была ярким светом и настоящей стихией, которая дарила любовь и радость всем, кто её знал, и миллионам людей с экрана», — сказал отец Хайден Панеттьери в эфире телеканала ABC.

Владимир Кличко (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Жизненный путь будущей звезды

Кинокарьера Хайден Панеттьери и её успехи на большом экране

Почему после «Нэшвилла» Хайден Панеттьери почти исчезла с экранов?



Хейден Панеттьер (Фото: кадр из фильма «Крик 4»)

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко: история необычного романа

«Люди будут бояться дышать»: сбудется ли пророчество Ванги перед смертью на 2026 год и что она предрекла Филиппу Киркорову

Кто и зачем слил в сеть интимные фото Хайден Панеттьери?



Хейден Панеттьер (Фото: кадр из сериала «Нэшвилл»)

Материнство, обернувшееся испытанием: что пережила Хайден после родов



Владимир Кличко (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Мысль о том, что кто-то мог подумать, будто я просто отдам своего ребёнка и смирюсь с этим, душераздирающа. Это совершенно не соответствует действительности. Это превратилось в ужасный замкнутый круг, длившийся годами, в борьбе с депрессией, тревожностью, алкоголизмом и наркотической зависимостью, и я просто пыталась найти свой путь обратно», — с горечью поделилась актриса.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон: роман, обернувшийся насилием



Хейден Панеттьер (Фото: кадр из сериала «Нэшвилл»)

«Когда я наконец выздоровела, я поняла, что было бы несправедливо и эгоистично с моей стороны пытаться вырвать её из этой жизни, которой она жила», — написала она.

Исповедь после потери