«Роскошные формы не могут беспомощно холодеть»: роман с учителем и обожание Олега Табакова. Почему Светлану Колпакову считают незамужней после 20 лет брака

03 июня 2026, 18:39

Светлана Колпакова (Фото: Инстаграм* @kolpakovasvetas)

Московская школьница, мечтавшая о балете, получила суровый вердикт, но не сдалась, нашла свой путь и сегодня стала одной из самых ярких актрис МХТ им. Чехова. Однако за блестящей карьерой скрывается личная тайна, которую Светлана Колпакова тщательно оберегает. История артистки достойна отдельного фильма: бурный роман длиной в жизнь, разница в возрасте и шлейф пересудов о связи студентки с преподавателем. Почему звезда театра и кино так долго прятала свою любовь и что заставило её раскрыться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Ты себя в зеркало видела?»: как Ахматова, пластика и случай решили судьбу Покровительство гениев или служебный роман Что скрывала ряса отца Феофана Почему зрительницы видят в Колпаковой себя Ради кого Светлана Колпакова годами хранила молчание

«Ты себя в зеркало видела?»: как Ахматова, пластика и случай решили судьбу



Светлана Колпакова (Фото: Инстаграм*@kolpakovasvetas)

«Света, ну ты себя в зеркало-то видела? Твои роскошные формы чисто физически не могут беспомощно холодеть!» — цитирует слова артистки «Экспресс-газета».

Покровительство гениев или служебный роман

«Олег Павлович всегда с теплотой и нежностью ко мне относился. Я благодарна Господу Богу за эту встречу», — говорила она в интервью ТВЦ.

Что скрывала ряса отца Феофана



Светлана Колпакова (Фото: Инстаграм*@kolpakovasvetas)

Почему зрительницы видят в Колпаковой себя

Развелась в тайне от мужа и уехала в Турцию работать аниматором: почему дочь Владимира Винокура ушла из семьи и морила себя голодом

Ради кого Светлана Колпакова годами хранила молчание



Светлана Колпакова с сыном (Фото: Инстаграм*@kolpakovasvetas)

«Рада, что сынок у нас родился. Рождение ребёнка важнее любой профессии, любой роли. Конечно, другим человеком я не стала, но материнство, безусловно, меня изменило, сильно обогатило, я постоянно чему-то учусь… Родительство, хоть это и классно, но непросто, это постоянный труд, постоянная работа над собой. Я вот учусь терпению», — приводит слова знаменитости «kp.ru».