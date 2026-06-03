«Роскошные формы не могут беспомощно холодеть»: роман с учителем и обожание Олега Табакова. Почему Светлану Колпакову считают незамужней после 20 лет брака
Московская школьница, мечтавшая о балете, получила суровый вердикт, но не сдалась, нашла свой путь и сегодня стала одной из самых ярких актрис МХТ им. Чехова. Однако за блестящей карьерой скрывается личная тайна, которую Светлана Колпакова тщательно оберегает. История артистки достойна отдельного фильма: бурный роман длиной в жизнь, разница в возрасте и шлейф пересудов о связи студентки с преподавателем. Почему звезда театра и кино так долго прятала свою любовь и что заставило её раскрыться, читайте в материале «Радио 1».
«Ты себя в зеркало видела?»: как Ахматова, пластика и случай решили судьбуМечтавшая о балете московская школьница Света столкнулась с суровым вердиктом хореографов: слишком высокий рост и «небалетный скелет». Но девушка не сдалась, она реализовала свою страсть к танцу в ансамбле Локтева и школе-студии хора Пятницкого. Настрой был настолько серьёзным, что Светлана уже в старших классах начала готовиться к отъезду на учёбу за границу. Однако по совету мамы дочь кардинально сменила вектор и решила стать актрисой. В Щуку будущая знаменитость пришла без малейшего опыта и сразу впечатлила комиссию. Правда, на решающем туре не обошлось без курьёза. По словам актрисы, во время экзаменов 16-летняя абитуриентка с невозмутимым видом декламировала Ахматову. На строке «Так беспомощно грудь похолодела…» жюри разразилось хохотом. Причина смеха открылась позже. Педагог Юрий Шлыков без церемоний объяснил девушке причину всеобщего веселья.
«Света, ну ты себя в зеркало-то видела? Твои роскошные формы чисто физически не могут беспомощно холодеть!» — цитирует слова артистки «Экспресс-газета».
Покровительство гениев или служебный романНародный артист СССР Олег Табаков мгновенно оценил яркую внешность и харизму студентки, не скрывая своего восхищения её талантом на репетициях. Поддержал воспитанницу и Александр Ширвиндт, отмечавший редкий дар и роскошную фактуру начинающей актрисы. Однако столь высокое внимание мэтров спровоцировало в студенческой среде зависть и породило домыслы о якобы вспыхнувшем романе педагога с молодой протеже. Слухи о романе с Олегом Табаковым актриса никогда публично не подтверждала, но о самом мастере отзывалась с неизменным уважением.
«Олег Павлович всегда с теплотой и нежностью ко мне относился. Я благодарна Господу Богу за эту встречу», — говорила она в интервью ТВЦ.
Что скрывала ряса отца ФеофанаПосле выпуска актрису наперебой звали в «Маяковку» и Театр имени Вахтангова, но после одного из дипломных спектаклей Олег Табаков пригласил Колпакову в свой кабинет и предложил перейти во МХТ имени Чехова. Позже актриса вспоминала, что, несмотря на сомнения, после того разговора у неё не осталось выбора — настолько убедительным и отечески настойчивым был мастер. Слово своё мэтр сдержал. Если на телевидении ей чаще доверяют образы простых провинциалок, то в театре она раскрывается как роковая хищница. Зрители замирают, глядя на её обольстительную Маньку в «Зойкиной квартире» или магнетическую Елену Андреевну в «Дяде Ване».Не обошлось и без смелых экспериментов. В нашумевшем спектакле «Ночь влюблённых» выпускница Щуки крутила на сцене страстный роман, а в богомоловских «Братьях Карамазовых» сыграла мужскую роль — отца Феофана. Позже актриса вспоминала, что сначала отказывалась от роли, а потом узнала о беременности, которая стала для неё «тормозом». Однако в итоге согласилась — и просторная монашеская ряса надёжно скрывала растущий живот: зрители так ни о чём и не догадались. Каждый вечер, срывая накладную бороду, исполнительница выдавала мощный рок-вокал, заставляя зал замирать от восторга.
Почему зрительницы видят в Колпаковой себяПосле почти десятилетия эпизодических появлений на экране переломным для Светланы стал сериал «Оттепель», где актриса сыграла жену героя Михаила Ефремова. Этот проект дал мощный импульс карьере Колпаковой, открыв дорогу к сложным и разноплановым кинематографическим работам. Сегодня в фильмографии артистки МХТ — впечатляющий диапазон: от жёсткого майора в «Тайне города "Эн"» и проницательного судмедэксперта в «Шифре» до трогательных, знакомых зрительницам женских судеб.
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Особенно тепло публика приняла её многодетную мать в «Мамочках» и таксистку, вынужденную выживать в суровом мужском мире в «Алла-такси». Впереди актрису ждут не менее амбициозные проекты — участие в перезапуске «Каменской» и масштабном фэнтези «Морозко».
Ради кого Светлана Колпакова годами хранила молчаниеНесмотря на природную красоту и настойчивое внимание коллег, Светлана неизменно отвечала им отказом. Никто и не догадывался, что сердце актрисы давно несвободно. Ещё студенткой Щукинского училища она без памяти влюбилась в собственного педагога по пластике. Их чувства выдержали испытание временем: солидная разница в возрасте не стала преградой, а только укрепила их тайный, но нерушимый союз. Посвятив годы карьере, к 34 годам Светлана всё же обрела счастье материнства: в 2019 году у них родился сын Андрей.
«Рада, что сынок у нас родился. Рождение ребёнка важнее любой профессии, любой роли. Конечно, другим человеком я не стала, но материнство, безусловно, меня изменило, сильно обогатило, я постоянно чему-то учусь… Родительство, хоть это и классно, но непросто, это постоянный труд, постоянная работа над собой. Я вот учусь терпению», — приводит слова знаменитости «kp.ru».Удивительно, но эту семейную идиллию актриса тщательно скрывает от публики. И причина не в излишней скромности, а в желании оградить личное пространство, ведь её избранник, Андрей Щукин, — фигура в театральном мире легендарная: профессор, заведующий кафедрой родного училища и международный эксперт, чей опыт включает работу даже в Гарварде.