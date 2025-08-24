Народного артиста Белорусской ССР проводили в последний путь под его легендарную песню
В Минске состоялась церемония прощания с народным артистом Белорусской ССР и заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым, который скончался 22 августа на 79-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Певца похоронили в почетном секторе кладбища «Лесное» под звуки его главного хита «Фантазёр».
Траурная церемония прошла 24 августа в ритуальном зале на улице Ольшевского в узком кругу родных, друзей и коллег артиста. Как сообщает портал Onliner, прощание было организовано скромно, но с глубоким уважением к наследию певца. Под звуки легендарного «Фантазёра» гости проводили Евдокимова в последний путь аплодисментами, вспоминая его вклад в советскую и постсоветскую эстраду.
Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР), но творческое становление артиста связано с Белоруссией, куда он переехал в 1970-х годах. Карьера певца взлетела после выхода цикла патриотических песен «Память» и хита «Фантазёр», который стал его визитной карточкой. В 1987 году он получил звание народного артиста Белорусской ССР, а в 2006-м — заслуженного артиста России.
В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной его смерти. Несмотря на противоречия, связанные с его высказываниями в 2014 году о политике России, Евдокимов остался в памяти поклонников как мастер лирической эстрадной песни.
Читайте также: