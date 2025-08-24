Народного артиста Белорусской ССР проводили в последний путь под его легендарную песню

24 августа 2025, 23:27

Минск простился с Евдокимовым: «Фантазёра» похоронили под аплодисменты

Фото: iStock/jorgeantonio

В Минске состоялась церемония прощания с народным артистом Белорусской ССР и заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым, который скончался 22 августа на 79-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Певца похоронили в почетном секторе кладбища «Лесное» под звуки его главного хита «Фантазёр».