Нервный срыв на «Сокровищах императора», слухи о романе с Жидковским и отказ от Gucci: с кем нашла счастье модель Мария Миногарова?
Модели, телеведущей, а ныне ещё и актрисе Марии Миногаровой 15 марта исполняется 37 лет. Эта дерзкая брюнетка из Краснодара получила известность благодаря участию в проекте «Топ-модель по-русски», в шоу не выиграла, но перебралась в Москву и стала суперпопулярной Instagram*-моделью и телеведущей. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Марии Миногаровой
Мария Миногарова появилась на свет 15 марта 1989 года в городе Краснодар. Её родители вовсе не из творческой семьи — папа архитектор и мама парикмахер. С ранних лет девочка грезила о модельной карьере. Однако одноклассники не находили ее привлекательной и часто дразнили из-за больших ушей. Переступив свои комплексы, Мария в старшей школе отправила заявку в модельное агентство, и, к ее удивлению, ее приняли. Уже в 17 лет она участвовала в показах коллекций одежды в торговых центрах и имела пусть небольшой, но свой доход.
После окончания школы Миногарова поступила на факультет управления и психологии Кубанского государственного университета. Будучи студенткой третьего курса, девушка начала подрабатывать внештатным корреспондентом местного телеканала. Закончив обучение, Мария продолжила работать в журналистике до известия о кастинге на проект «Топ-модель по-русски».
Модель попала на шоу среди многих прошедших отбор. Поговаривали, что ее взяли больше для массовки, но девушка смогла проявить себя и вошла в пятерку лучших участниц.
Модельная карьера
После шоу Миногарова начала путь в модельном мире. Она была настоящей звездой на подиумах Милана, Нью-Йорка и других модных столиц. Начав карьеру в модельном агентстве Point, Миногарова заключила свой первый контракт. В период с 2011 по 2013 год она жила и работала в Милане, где сотрудничала с известными дизайнерами на показах в Париже, Каннах, Ницце и Монте-Карло.
В 2015 году Мария стала лучшей моделью сезона на Russian Fashion Week в Москве. В ноябре 2017 года она стала официальным представителем Недели шопинга Glamour и регулярно появлялась на страницах модных журналов.
Телеведущая и актриса
В 2017 году Мария Миногарова приняла участие в шоу «Камеди Клаб» в качестве приглашённой звезды. Также в том же году она приняла участие в интеллектуальной игре «Где логика?», где её напарницей стала Ида Галич, не менее известная блогер и близкая подруга. В паре с Марией они соревновались с дуэтом «Сестры Зайцевы».
В октябре 2017 года Мария приняла участие в рекламной кампании МАС, посвящённой линейке помад Retro Matte Liquid Lipcolour. Вместе с ней в рекламе снялись также Анастасия Ивлеева и Дакота. Спустя год Мария Миногарова стала участницей известного телепроекта о путешествиях «Орёл и решка». А ещё в том же 2018 году она начала работать ведущей программы «Подиум», которая выходит на телеканале «Пятница!».
Вслед за телевидением Мария Миногарова решила покорять мир кинематографа и отправилась на актерские курсы к Юлии Ауг. Итогом занятий стали съемки в фильмах «Марафон желаний» и «Бег».
Личная жизнь
До проекта «Топ-модель по-русски» Мария Миногарова была в отношениях с Артуром, но после шоу пара распалась. Затем она познакомилась с владельцем ночного клуба Павлом Алексеевым и была с ним пять лет, но замуж за молодого человека модель не спешила, и пара тихо рассталась.
В интервью Мария говорила, что не стремится к замужеству и ей достаточно встреч с любимым. Модель долгое время не раскрывала имя нового избранника и опровергала слухи о романе с Алексеем Жидковским. Мария предпочитала быть «подругой на выходные», а не дружить постоянно. В 2023 году она рассказала, что у нее есть парень, с которым она встречалась восемь лет назад. Фанаты вычислили, что в начале отношений ей было 27 лет, но не смогли идентифицировать его. Позже Мария раскрыла его имя, возлюбленным оказался музыкант Никита Забелин.
В последнее время модель состояла в отношениях с актёром Александром Горчилиным, известным по сериалу «Папины дочки». Пара жила в гражданском браке, и поклонники уже привыкли видеть их вместе. Однако настоящей бомбой стала новость, прогремевшая 16 марта 2025 года. Ида Галич сообщила, что Горчилин сделал Марии предложение прямо на праздновании её дня рождения. Актер вышел к гостям с поздравлениями, признался в любви и преподнес кольцо. 3 сентября 2025 года Мария Миногарова вышла замуж. Пара сыграла свадебное торжество в родном городе девушки Краснодаре.
Как сейчас живет МиногароваПосле участия в громком реалити-шоу «Сокровища императора» в 2024 году, которое подарило ей победу, но и стоило немалых нервов (модель признавалась, что «прорыдала 90% испытаний» и столкнулась там с сильным эмоциональным выгоранием), она взяла паузу в участии в подобных телепроектах. Сама Мария с улыбкой заявляет, что больше никогда не согласится на подобные приключения, однако полученный опыт помог ей привести себя в форму и преодолеть внутренние комплексы.
Сейчас Мария сосредоточена на развитии собственных авторских проектов. Главным ее детищем остается YouTube-шоу «Позавчерашние новости», где она выступает не только ведущей, но и идейной вдохновительницей. Особенностью программы является сотрудничество с современными художниками, чьи работы служат уникальным фоном для выпусков. Проект получил признание в профессиональной среде, и летом 2026 года Миногарова планирует провести офлайн-выставку всех художественных работ, задействованных в шоу.
В мире моды позиции Марии также остаются прочными. Несмотря на вынужденную паузу в сотрудничестве с зарубежными домами Gucci и Bvlgari, она активно поддерживает российских дизайнеров. Ее главным фаворитом остается бренд Viva Vox, в нарядах которого модель появляется на всех светских мероприятиях, отмечая идеальный крой и возможность пошива вещей под ее высокий рост. Интересно, что в своем стиле Мария совершила эволюцию: от эпатажного деконструктивизма она постепенно переходит к более женственным и спокойным образам, признаваясь, что устала выглядеть «странно или вызывающе».