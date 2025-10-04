Мастурбация на камеру, онкобольной муж, скандалы с Юлей Волковой: как живет Лена Катина из «t.A.T.u.» и кто против возвращения группы
Лена Катина прошла путь от детского ансамбля «Непоседы» до международной славы в составе скандального поп-дуэта «Тату». После того как группа завершила деятельность, певица, начиная с 2009 года, сосредоточилась на сольных проектах. Однако летом 2025 года «татушки» объявили о воссоединении. Как жила Катина все эти годы и кто против возвращения на сцены легендарного дуэта, расскажет «Радио 1».
Лена Катина: начало карьерыПуть Лены Катиной к мировой славе начался в детстве. Она прошла через знаменитый ансамбль «Непоседы», где ее коллегами были будущие звезды Сергей Лазарев и Влад Топалов. Судьбоносным стал 1999 год, когда 15-летняя рыжеволосая Лена с яркой внешностью и сильным голосом попала на кастинг к продюсеру Ивану Шаповалову. Так родился дуэт «t.A.T.u.», в котором Катина нашла и партнершу, и будущую соперницу — Юлию Волкову.
Успех пришел мгновенно, но за него пришлось платить высокую цену. Ради образа Катина похудела на 10 кг, доводя себя до полуобморочного состояния. Мировые турне, Евровидение и бешеный график по 30 концертов в месяц стали серьезным испытанием для юных звезд. Сексуальная объективация стала ключевым элементом успеха группы «Тату». Как выяснилось в интервью с Ксенией Собчак, продюсер Иван Шаповалов часто реализовывал подобные концепции через Волкову, так как был уверен, что она не откажет ему, в отличие от Катиной. Именно Волкову он попросил выполнить мастурбацию перед камерой во время съемок клипа на песню «Простые движения». По словам Волковой, она успешно справилась с этой задачей.
Крах «t.A.T.u.»: причины распада и скандалы солистокГруппа, просуществовавшая 10 лет, распалась со скандалом. Причины были как финансовыми (гонорары в $100 при мировых гастролях), так и личными. По словам Катиной, своенравная Волкова неоднократно срывала концерты, что привело к окончательному разрыву с продюсерами. После распада Лена, получившая к тому времени диплом психолога, погрузилась в депрессию, но нашла в себе силы начать все заново.
Она переехала в США, где начала успешную сольную карьеру под именем Lena Katina, выпускала треки на английском и испанском, попадала в мировые чарты. Надежды фанатов на воссоединение «t.A.T.u.» окончательно рухнули после Олимпиады-2014. Катина обвинила Волкову в публичных оскорблениях и шантаже, заявив, что та потребовала лидерства в дуэте, угрожая «найти другую рыжую девочку».
Личная жизнь Лены КатинойВ личной жизни Катиной тоже было немало потрясений. Ее первый брак с музыкантом Сашо Кузмановичем, в котором родился сын Александр, распался из-за угасших чувств. Казалось, что счастье она обрела с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Но идиллию едва не разрушила онкология: у Дмитрия случился рецидив рака щитовидной железы. Пройдя это тяжелое испытание вместе, пара в 2022 году поженилась, а в 2023-м у них родился сын Демьян.
Воссоединение «t.A.T.u.» 2025Группа «Тату» (t.A.T.u.) провела свой первый концерт после объявления о воссоединении 19 июля в отеле «Мрия Резорт», расположенном недалеко от Ялты. Поклонники «Тату» из разных стран выразили радость по поводу возвращения дуэта, призывая их отправиться в международный тур. Особенно активно поддержали артисток фанаты из Латинской Америки, включая Мексику, Чили и Бразилию.
Однако российские чиновники обеспокоились влиянием группы на традиционные ценности и запросили проверку законности концерта на полуострове. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина написала письмо главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову, в котором отметила, что творчество «Тату» «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может нанести вред детям». Останину также встревожило возрастное ограничение на концерт — якобы организаторы планировали допустить зрителей старше четырех лет. Аксенов и Константинов пока не прокомментировали обращение.