03 октября 2026, 12:20

Лена Катина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лена Катина — та самая «рыженькая» из дуэта t.A.T.u., который в нулевые взорвал мировые чарты, 4 октября отмечает свой 42-й день рождения. Она прошла путь от девочки из музыкальной семьи до иконы скандального поп-дуэта, пережила депрессию, развод, послеродовой кризис и обрела счастье с бизнесменом, который победил рак. Сегодня Катина воспитывает двоих сыновей, готовит новый сольный проект и снова выходит на сцену с бывшей соперницей. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Лена Катина: начало карьеры Крах «t.A.T.u.»: причины распада и скандалы солисток Личная жизнь Лены Катиной Воссоединение «t.A.T.u.» 2025



Лена Катина: начало карьеры

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Крах «t.A.T.u.»: причины распада и скандалы солисток

Лена Катина (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Личная жизнь Лены Катиной

«У нас очень сильно разошлись мнения на будущее. Инициатором развода была я, потому что мы уже всё перепробовали, но ничего не складывалось», — рассказывала Катина в интервью HiFi-стримингу Звук.

«Саша очень тяжело это всё переживал. Были слёзы, спрашивал: „А почему папочки нету?“ На разрыв сердца, как будто ножом режет», — вспоминала певица.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов с детьми (Фото: Instagram*@ lenakatina)

«Мы только-только познакомились. Это было непростое для Димки время. Я почему-то была уверена в том, что всё будет хорошо», — делилась Катина.

«Он мыслит так — сумки, бриллианты, крутые тачки, понты, бренды. Балует меня. И хочет, чтобы я научилась радоваться этому баловству. Потому что меня передергивает», — признавалась певица журналистам телеканала Muz-tv.ru.

«За это время было всё: романтика и жесть, взлёты и падения. У нас с Леной каждый год как минимум за пять. Любовь — это партнёрство, дружба, юмор и иногда тихое „ну всё, пока“, после которого почему-то ещё сильнее хочется быть рядом».

Воссоединение «t.A.T.u.» 2025

Лена Катина и Юлия Волкова (Фото: Instagram*@ lenakatina)

«Сегодня я — Лена Катина. Артистка, которая выбрала не формат, а честность. Я возвращаюсь не новой, а настоящей», — заявила она.