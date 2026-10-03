Мастурбация перед камерой, похудение до полуобмороков и брак с бизнесменом: как сложилась судьба Лены Катиной после распада «t.A.T.u.»?
Лена Катина — та самая «рыженькая» из дуэта t.A.T.u., который в нулевые взорвал мировые чарты, 4 октября отмечает свой 42-й день рождения. Она прошла путь от девочки из музыкальной семьи до иконы скандального поп-дуэта, пережила депрессию, развод, послеродовой кризис и обрела счастье с бизнесменом, который победил рак. Сегодня Катина воспитывает двоих сыновей, готовит новый сольный проект и снова выходит на сцену с бывшей соперницей. Подробности — в материале «Радио 1».
Лена Катина: начало карьерыПуть Лены Катиной к мировой славе начался в детстве. Она прошла через знаменитый ансамбль «Непоседы», где ее коллегами были будущие звезды Сергей Лазарев и Влад Топалов. Судьбоносным стал 1999 год, когда 15-летняя рыжеволосая Лена с яркой внешностью и сильным голосом попала на кастинг к продюсеру Ивану Шаповалову. Так родился дуэт «t.A.T.u.», в котором Катина нашла и партнершу, и будущую соперницу — Юлию Волкову.
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Успех пришел мгновенно, но за него пришлось платить высокую цену. Ради образа Катина похудела на 10 кг, доводя себя до полуобморочного состояния. Мировые турне, Евровидение и бешеный график по 30 концертов в месяц стали серьезным испытанием для юных звезд. Сексуальная объективация стала ключевым элементом успеха группы «Тату». Как выяснилось в интервью с Ксенией Собчак, продюсер Иван Шаповалов часто реализовывал подобные концепции через Волкову, так как был уверен, что она не откажет ему, в отличие от Катиной. Именно Волкову он попросил выполнить мастурбацию перед камерой во время съемок клипа на песню «Простые движения». По словам Волковой, она успешно справилась с этой задачей.
Крах «t.A.T.u.»: причины распада и скандалы солистокГруппа, просуществовавшая 10 лет, распалась со скандалом. Причины были как финансовыми (гонорары в $100 при мировых гастролях), так и личными. По словам Катиной, своенравная Волкова неоднократно срывала концерты, что привело к окончательному разрыву с продюсерами. После распада Лена, получившая к тому времени диплом психолога, погрузилась в депрессию, но нашла в себе силы начать все заново.
Она переехала в США, где начала успешную сольную карьеру под именем Lena Katina, выпускала треки на английском и испанском, попадала в мировые чарты. Надежды фанатов на воссоединение «t.A.T.u.» окончательно рухнули после Олимпиады-2014. Катина обвинила Волкову в публичных оскорблениях и шантаже, заявив, что та потребовала лидерства в дуэте, угрожая «найти другую рыжую девочку».
Личная жизнь Лены КатинойПервый брак Катиной многие считали образцовым — по крайней мере, внешне. В 2013 году она вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича, бывшего солиста американской группы A New Vise . Через два года родился сын Александр. Однако счастье оказалось недолгим: в 2019 году пара развелась.
«У нас очень сильно разошлись мнения на будущее. Инициатором развода была я, потому что мы уже всё перепробовали, но ничего не складывалось», — рассказывала Катина в интервью HiFi-стримингу Звук.Самым тяжёлым было объяснять происходящее сыну.
«Саша очень тяжело это всё переживал. Были слёзы, спрашивал: „А почему папочки нету?“ На разрыв сердца, как будто ножом режет», — вспоминала певица.Сегодня она поддерживает с бывшим мужем ровные отношения, а Саша летом гостит у отца в Словении.
Второй брак оказался историей совсем другого рода. С бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, сооснователем платёжного сервиса CloudPayments, Катина познакомилась на корпоративе, где выступала как приглашённая артистка . Но было одно обстоятельство, о котором певица узнала позже: на момент знакомства Дмитрий боролся с онкологическим заболеванием.
«Мы только-только познакомились. Это было непростое для Димки время. Я почему-то была уверена в том, что всё будет хорошо», — делилась Катина.Она описывает мужа как человека «ужасно эмоционального», с реакциями «выше крыши». Их семейная жизнь — это постоянный поиск компромиссов.
«Он мыслит так — сумки, бриллианты, крутые тачки, понты, бренды. Балует меня. И хочет, чтобы я научилась радоваться этому баловству. Потому что меня передергивает», — признавалась певица журналистам телеканала Muz-tv.ru.В июне 2022 года пара сыграла скромную свадьбу, а через год родился сын Демьян. Сам Дмитрий в соцсетях не скрывал эмоций:
«За это время было всё: романтика и жесть, взлёты и падения. У нас с Леной каждый год как минимум за пять. Любовь — это партнёрство, дружба, юмор и иногда тихое „ну всё, пока“, после которого почему-то ещё сильнее хочется быть рядом».
Воссоединение «t.A.T.u.» 2025Группа «Тату» (t.A.T.u.) провела свой первый концерт после объявления о воссоединении 19 июля в отеле «Мрия Резорт», расположенном недалеко от Ялты. Поклонники «Тату» из разных стран выразили радость по поводу возвращения дуэта, призывая их отправиться в международный тур. Особенно активно поддержали артисток фанаты из Латинской Америки, включая Мексику, Чили и Бразилию.
Депутат Госдумы Нина Останина призывала отменить выступление, напоминая о «скандальном имидже» группы, но концерт состоялся. Продюсер Павел Рудченко высказал версию: «Волкова и Катина поодиночке не так востребованы, как "чёрненькая" и "рыженькая" вместе». Но воссоединение было лишь временным.
В настоящее время Катина перезапускает сольную карьеру. В феврале 2026 года она объявила о возвращении проекта «Lena Katina» с новым треком «Стали целым».
«Сегодня я — Лена Катина. Артистка, которая выбрала не формат, а честность. Я возвращаюсь не новой, а настоящей», — заявила она.Новое поколение открывает её заново и называет «мамой» — тренд на ностальгию по нулевым сделал своё дело.