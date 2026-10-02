«Являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского»: что скрывает Аглая Шиловская и почему продюсеры просят ее показать тело
В четыре года она вышла на сцену Большого театра, в 15 — поступила в Щукинское училище. Казалось бы, всё сложилось: роли, победа в шоу, брак со звездой «Ментовских войн». Но чем громче успех Аглаи Шиловской, тем чаще ей приходится оправдываться, и однажды дело дошло до того, что мужу пришлось публично вмешаться. Что заставило актрису из знаменитой династии защищаться, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и сценический дебют Аглаи ШиловскойАглая Шиловская родилась 2 января 1993 года в Москве в семье кинорежиссёра и сценариста Ильи Шиловского и филолога Светланы Шиловской. Актриса является представительницей известной творческой династии, её дед — народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Свой первый сценический опыт Аглая получила в раннем детстве. В возрасте четырёх лет девочка впервые вышла на подмостки Большого театра, приняв участие в оперной постановке «Прекрасная мельничиха». Она исполнила эпизодическую роль дочери барона Каллоандро, партию которого пел знаменитый оперный певец Зураб Соткилава. Позже Шиловская развивала свои вокальные данные, занимаясь в известном детском музыкальном театре «Домисолька». Окончив школу экстерном в 15 лет, Аглая поступила в училище имени Б. В. Щукина, которое успешно окончила в 2013 году.
Подростковый возраст и поступление в театральный вузВ подростковом возрасте у Аглаи Шиловской был лишний вес. Она сама говорила в интервью, что отчасти это связано со здоровьем. В мире, где внешность нередко становится первым пропуском в профессию, это было почти приговором. Папа мне сказал, что надо худеть, — мол, «ты же не Крачковская». Понимая всю сложность ситуации, девушка решила радикально заняться собой. Перед поступлением в театральный вуз Шиловская сбросила около 15–20 килограммов.
«С тех пор у меня осталась любовь к вещам оверсайз», — цитирует звезду «КП».Окончив школу экстерном в 15 лет, она успешно прошла конкурсные испытания и была зачислена в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Впоследствии актриса неоднократно отмечала в прессе, что контроль веса и поддержание физической формы остаются важной частью её профессиональной рутины, поскольку в отечественном кинематографе внешним данным уделяется пристальное внимание.
Начало карьеры и медийные слухиИмя Аглая она получила в честь героини романа Фёдора Достоевского «Идиот». В 2010 году, ещё будучи студенткой Театрального училища имени Б.В. Щукина, Шиловская дебютировала в кино, снявшись в фильме Станислава Говорухина «…В стиле jazz».
«Сначала я не знала, как подступиться к Станиславу Сергеевичу. Он отрицательно отреагировал на то, что мне всего 15 лет. И тут я говорю, что умею играть на флейте, на фортепиано, петь умею. Он: «Ну, давай». Я, конечно, концерт-то устроила минут на сорок… И он меня утвердил. Теперь Станислав Сергеевич очень близкий мне человек по душе. Он первый, кто поверил в меня и дал мне такой шанс», — рассказывала актриса.Эта роль привлекла внимание прессы и стала отправной точкой её кинокарьеры. Спустя время в медийном пространстве появлялись неподтверждённые слухи о личных отношениях актрисы с режиссёром, однако доказательств этому представлено не было.
Участие в шоу «Голос»Аглая принимала участие в слепых прослушиваниях третьего сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале. Участница проекта исполнила композицию «House of the Rising Sun». Однако к ней не повернулся ни один из наставников, что стало для неё профессиональным разочарованием. Позже Шиловская вернулась на проект в качестве соведущей шоу «Голос. Дети». В 2025 году актриса стала победительницей шоу «Три аккорда» — и тут же столкнулась с волной критики. Аглаю обвинили в нечестной победе из-за якобы имевшего место романа с Розенбаумом, чью песню она исполняла в финале. Шиловская опровергла связь с артистом.
«Я что, там единственная с громкой фамилией была?! Или являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского и Трофимова, причём всех их одновременно? Конечно, это же несправедливо и предвзято. В конце концов, есть объективные критерии — голос, владение им. Ты либо умеешь петь, либо не умеешь, и это слышно. Но что бы я ни делала, клеймо громкой фамилии на меня давит», — приводит слова знаменитости «Рамблер».
Первый брак и семейные трудностиПервым супругом Шиловской стал актёр Театра имени Евгения Вахтангова Фёдор Воронцов, его отец — заслуженный артист Михаил Воронцов. От предыдущих отношений у возлюбленного есть сын Матвей. Пара тайно поженилась в 2017 году. По инициативе жениха после официальной росписи в ЗАГСе также состоялось церковное венчание.
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В 2020 году Фёдор столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: мужчина испытывал сильные боли, причину которых врачи долгое время не могли установить. Аглая публично рассказывала о болезни супруга и поисках подходящих специалистов.
«Состояние креветки, грыжа... Никто не мог помочь», — рассказала кинодива изданию «7 Дней». Позже ей удалось найти специалистов в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, которые смогли поставить диагноз и помочь.В феврале 2021 года семью постигла тяжёлая утрата: скоропостижно скончался отец актрисы, режиссёр и сценарист Илья Шиловский, которому на момент смерти был 51 год. В 2024 году в средствах массовой информации появилась новость о том, что Шиловская и Воронцов приняли решение расстаться.
Три брака со звездой «Ментовских войн» и слёзы в ЗАГСеАктёр и певец Александр Устюгов стал вторым супругом Аглаи Шиловской. Их первое знакомство состоялось на церемонии вручения премии «Шансон года» в Кремлёвском дворце, где Шиловская выступала в роли ведущей, а Устюгов получал награду за свою песню. Впоследствии актёры работали вместе на съёмочной площадке сериала «Столичная штучка», где исполнили главные роли.
«Никогда не верила в дурацкие рассказы, как мне казалось, про любовь с первого взгляда, а тут убедилась, что бывает такое — купидоны находят», — публикует слова артистки «КП».В 2025 году Шиловская и Устюгов официально оформили свои отношения. Церемония бракосочетания состоялась летом, и дата была выбрана не случайно.
«Мы поженились 15 августа, в день свадьбы моих мамы с папой, а до этого — бабушки с дедушкой. Александр предложил продолжить традицию», — цитирует звезду издание.По словам актрисы, во время регистрации она с трудом сдерживала слёзы.
«Началась церемония, зазвучало любимое произведение моего отца — Шуберт. У меня слёзы выступили, я поняла, что папа сейчас со мной, здесь, и подаёт мне знак. Это было потрясающе…» — говорила звезда.В марте 2026 года Аглая Шиловская рассказала журналистам, что вместо одного торжества у них получилось сразу несколько.
«Мы устроили три свадьбы: в Питере, в Москве и у родственников Александра в Краснодаре. Собрать всех в одном месте было непросто, поэтому решили разделить торжество на несколько дней. И потом, три свадьбы — это лучше, чем одна», — передаёт слова дивы «СтарХит».
Слухи о беременности и влияние на карьеруПосле свадьбы в СМИ начали активно распространяться слухи о беременности Аглаи. Подобные догадки неоднократно появлялись в прессе и социальных сетях на протяжении 2025–2026 годов. Эти кривотолки оказали негативное влияние на профессиональную деятельность актрисы. По словам Шиловской, продюсеры, поверив в её беременность, перестали предлагать новые роли из-за рисков, связанных с возможным уходом в декретный отпуск. Актриса открыто заявляла, что ей пришлось лично обращаться к представителям кинокомпаний, чтобы развеять домыслы о своём положении. В мае 2025 года на церемонии вручения премии АПКиТ Шиловская вместе с супругом Александром Устюговым опровергла слухи о беременности.
«Кто-то всё время пишет, что она ждёт пополнение. Это неправда, но можете поддерживать эту мысль. Просто Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам и показать, что у неё нет живота», — поделился актёр с «5tv.ru».В марте 2026 года в интервью изданию WomanHit актриса вновь обратилась к этой теме, объяснив изменения во внешности обычным набором веса, а не ожиданием ребёнка.
«Вообще, в данный момент я сосредоточена на здоровье. А то вон поправилась, и все решили, что беременна. Сейчас обретаю нужную форму», — откровенничала Шиловская.