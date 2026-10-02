«Являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского»: что скрывает Аглая Шиловская и почему продюсеры просят ее показать тело

02 октября 2026, 21:26

Аглая Шиловская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В четыре года она вышла на сцену Большого театра, в 15 — поступила в Щукинское училище. Казалось бы, всё сложилось: роли, победа в шоу, брак со звездой «Ментовских войн». Но чем громче успех Аглаи Шиловской, тем чаще ей приходится оправдываться, и однажды дело дошло до того, что мужу пришлось публично вмешаться. Что заставило актрису из знаменитой династии защищаться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и сценический дебют Аглаи Шиловской Подростковый возраст и поступление в театральный вуз Начало карьеры и медийные слухи Участие в шоу «Голос» Первый брак и семейные трудности Три брака со звездой «Ментовских войн» и слёзы в ЗАГСе Слухи о беременности и влияние на карьеру

Ранние годы и сценический дебют Аглаи Шиловской



Аглая Шиловская (Фото: кадр из фильма «…в стиле JAZZ» )

Подростковый возраст и поступление в театральный вуз

«С тех пор у меня осталась любовь к вещам оверсайз», — цитирует звезду «КП».

Начало карьеры и медийные слухи



Станислав Говорухин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

«Сначала я не знала, как подступиться к Станиславу Сергеевичу. Он отрицательно отреагировал на то, что мне всего 15 лет. И тут я говорю, что умею играть на флейте, на фортепиано, петь умею. Он: «Ну, давай». Я, конечно, концерт-то устроила минут на сорок… И он меня утвердил. Теперь Станислав Сергеевич очень близкий мне человек по душе. Он первый, кто поверил в меня и дал мне такой шанс», — рассказывала актриса.

Участие в шоу «Голос»



Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

«Я что, там единственная с громкой фамилией была?! Или являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского и Трофимова, причём всех их одновременно? Конечно, это же несправедливо и предвзято. В конце концов, есть объективные критерии — голос, владение им. Ты либо умеешь петь, либо не умеешь, и это слышно. Но что бы я ни делала, клеймо громкой фамилии на меня давит», — приводит слова знаменитости «Рамблер».

Первый брак и семейные трудности

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«Состояние креветки, грыжа... Никто не мог помочь», — рассказала кинодива изданию «7 Дней». Позже ей удалось найти специалистов в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, которые смогли поставить диагноз и помочь.

Три брака со звездой «Ментовских войн» и слёзы в ЗАГСе



Александр Устюгов и Аглая Шиловская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Никогда не верила в дурацкие рассказы, как мне казалось, про любовь с первого взгляда, а тут убедилась, что бывает такое — купидоны находят», — публикует слова артистки «КП».

«Мы поженились 15 августа, в день свадьбы моих мамы с папой, а до этого — бабушки с дедушкой. Александр предложил продолжить традицию», — цитирует звезду издание.

«Началась церемония, зазвучало любимое произведение моего отца — Шуберт. У меня слёзы выступили, я поняла, что папа сейчас со мной, здесь, и подаёт мне знак. Это было потрясающе…» — говорила звезда.

«Мы устроили три свадьбы: в Питере, в Москве и у родственников Александра в Краснодаре. Собрать всех в одном месте было непросто, поэтому решили разделить торжество на несколько дней. И потом, три свадьбы — это лучше, чем одна», — передаёт слова дивы «СтарХит».

Слухи о беременности и влияние на карьеру



Александр Устюгов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

«Кто-то всё время пишет, что она ждёт пополнение. Это неправда, но можете поддерживать эту мысль. Просто Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам и показать, что у неё нет живота», — поделился актёр с «5tv.ru».