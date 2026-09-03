Мать покончила с собой на его 30-летие, а он отказался от детей и умер в нищете: трагический путь Нестора Петровича из «Большой перемены»
Любимый зрителями Михаил Кононов — добрый Нестор Петрович из «Большой перемены», народный артист с более чем 60 ролями — пережил тяжёлую личную трагедию. После этого актёр замкнулся, отказался от детей и прожил остаток дней в одиночестве. Почему любимец страны закончил жизнь в нищете и забвении и что с ним произошло, читайте в материале «Радио 1».
Война характеров: властная мать и непокорный сынМихаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве в рабочей семье. Его отец, Иван Михайлович, работал швейцаром в гостинице «Пекин», а мать была поваром. Детство актёра пришлось на военные и послевоенные годы. В школьные годы Кононов увлёкся театром. Одним из его друзей и одноклассников был Андрей Смирнов, впоследствии ставший известным режиссёром фильма «Белорусский вокзал». Вместе они участвовали в школьной самодеятельности, ставили спектакли к праздникам.
Когда Михаил объявил о намерении идти в театральный институт, дома начался скандал. Мать настаивала, чтобы сын выбрал серьёзную, мужскую профессию с надёжным доходом, а кино и сцену считала пустой тратой времени. Но Миша стоял на своём. После окончания школы юноша тайно подал документы в Щепкинское училище и поступил с первой попытки. Его однокурсниками стали актёры Олег Даль, Виктор Павлов и Виталий Соломин. Окончив училище в 1963 году, он был принят в труппу Малого театра, где проработал до 1968 года.
Что скрывалось за улыбкой Нестора Петровича?После окончания Щепкинского училища в 1963 году Михаил был принят в труппу Малого театра, где прослужил пять лет. Однако театральная карьера не стала для него приоритетом: увлёкшись кинематографом ещё в студенческие годы (его дебют состоялся в 1961 году), служитель Мельпомены начал активно сниматься, что неизбежно вело к конфликтам. Руководство Малого театра было недовольно тем, что подающий надежды артист постоянно отпрашивался с репетиций ради киносъёмок. Именно в этот период, в 1966 году, на экраны вышла комедия Виталия Мельникова «Начальник Чукотки». Роль наивного комиссара Алёши Бычкова, сыгранная в условиях сурового климата, принесла Кононову всесоюзную известность и окончательно закрепила за ним статус востребованного киноактёра. Невозможность совмещать плотный график съёмок со службой в театре привела к тому, что в 1968 году выпускник «Щепки» покинул сцену и перешёл в штат Киностудии имени М. Горького.
В начале 70-х годов его кинематографический успех был закреплён ролью молодого учителя истории Нестора Петровича в четырёхсерийном телефильме Алексея Коренева «Большая перемена» (1972–1973). На эту роль также пробовались Константин Райкин и Евгений Карельских, но режиссёр остановил свой выбор именно на Кононове.
Прочитав сценарий, Михаил поначалу отказался от роли, назвав историю «глупой». Режиссёр всё же уговорил актёра принять участие в проекте. Съёмки сопровождались сложными моментами. В одной из сцен, где по сюжету Нестор Петрович лишь изображает тонущего, Кононов, который плохо плавал, действительно начал тонуть. Группа кинематографистов первоначально восприняла это как актёрскую игру. После выхода фильма на экраны в 1973 году этот образ принёс артисту всесоюзную известность.
Однако сам Михаил относился к этой роли неоднозначно. Мужчине казалось, что зрители воспринимают героя поверхностно — как комического персонажа, хотя внутри он играл настоящую человеческую трагедию. Несмотря на непростой нрав, Кононов снимался у признанных мастеров советского кино, которые ценили его за редкий талант и прощали тяжёлый характер. Среди них были Андрей Тарковский («Андрей Рублёв»), Глеб Панфилов («Начало») и Виталий Мельников («Начальник Чукотки»). В последние годы жизни актёр редко соглашался на съёмки. Одной из финальных работ мастера стала роль в сериале Глеба Панфилова «В круге первом» (2006), снятом по произведению Александра Солженицына. Знаменитость сыграл эпизодическую роль Спиридона Даниловича Егорова. Съёмки проходили, когда актёр уже был тяжело болен.
Праздник и смерть: что произошло в тот роковой день?Звезда «Начальника Чукотки» познакомился со своей будущей женой Натальей Павловной в 1969 году. Избранница была на девять лет моложе актёра, работала моделью и занималась лыжным спортом. Вскоре пара поженилась, и супруга оставила карьеру ради семьи. Брак осложнялся конфликтом между Натальей и родительницей актёра, Марией Владимировной, которая тяжело приняла женитьбу сына. Трагедия произошла 25 апреля 1970 года — в день 30-летия её наследника.
Во время празднования мать покончила с собой в соседней комнате, не оставив записки. Эта потеря стала тяжёлым ударом для Кононова. По словам близкого окружения артиста, после этого Михаил заявил жене, что не хочет иметь детей. Брак, продлившийся почти 40 лет, остался бездетным.
Любовь, за которую пришлось платить слишком дорогоВ конце 90-х годов Михаил с женой жил в деревне Бутырки. С карьерой было всё непросто, и актёр ощущал одиночество. Именно тогда в его жизни появилась 18-летняя Рита, приехавшая в Москву с мечтой стать актрисой. Кононов искренне привязался к девушке: помогал, поддерживал, брал с собой на фестивали и творческие встречи.
Рита быстро стала близким человеком в их доме и помогала по хозяйству. Супруга Наталья относилась к ней спокойно и не препятствовала общению. Желая помочь подопечной, мужчина прописал её в московскую квартиру. Для этого она оформила опеку над актёром, заключив с ним официальный договор. Так прошло семь лет.
Позже Михаил с болью вспоминал этот период в беседе с «КП». В интервью Кононов заявлял, что его отъезд в деревню был отчасти вынужденным, так как находиться в Москве стало «небезопасно». Рассказывал, что на него было совершено покушение. Инцидент в квартире мужчина описывал как спланированное нападение: по словам кинозвезды, зайдя в помещение, он почувствовал резкий запах и потерял сознание, предположительно от платка с дурманящим веществом.В результате произошедшего пострадавший был госпитализирован и провёл в больнице несколько месяцев. Позже актёр упоминал о ещё одном налёте и утверждал, что знает его заказчиков, обещая обратиться в правоохранительные органы, однако официального заявления не поступало. Отсутствие обращения не позволило установить объективную картину случившегося. Пережитый стресс и проблемы со здоровьем серьёзно подорвали силы Михаила Ивановича: он перенёс инфаркт и получил инвалидность.
«Я для неё старался, всё думал, ей искусство нужно, а ей-то, оказывается, моя квартира была нужна», — вдыхал мастер.Кононов был уверен, что подписывает бумаги об опеке. На деле же оказалось, что мужчина заключил договор ренты, по которому право распоряжаться квартирой переходило к попечительнице.
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«Я об этом узнала самой последней и стала бороться. Ведь у нас не осталось никаких накоплений, одна пенсия», — рассказывала Наталья Павловна в беседе с «КП».
В течение полугода женщина ежедневно ездила в столицу и требовала аннулировать подписанное соглашение. В итоге жильё вернулось семье, а девушка была выписана.
Грустный финал человека, который когда-то был на видуЗдоровье Михаила Кононова продолжало ухудшаться: он перенёс инфаркт, страдал от тромбофлебита и трофических язв на ногах. Наталья стала его основной сиделкой, так как других помощников у пары не было. Летом 2007 года народный артист РФ был госпитализирован с пневмонией. 16 июля этого же года актёр скончался в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Тело было кремировано, прах захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища в Москве. На церемонии прощания присутствовали только Людмила Зайцева и Борис Галкин. «Киношных» чиновников тоже не наблюдалось. Союз кинематографистов ограничился скромным букетом.
Наталья Павловна пережила мужа на четыре года. После смерти супруга вдова осталась одна — детей у пары не было, а близкие родственники не поддерживали с ней связь. О смерти женщины сообщений в прессе не было, и даже друзья «космического пирата» узнали об этом лишь спустя несколько лет. На момент смерти Кононовой было около 60 лет.