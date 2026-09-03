Мать покончила с собой на его 30-летие, а он отказался от детей и умер в нищете: трагический путь Нестора Петровича из «Большой перемены»

03 сентября 2026, 15:54

Михаил Кононов (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)

Любимый зрителями Михаил Кононов — добрый Нестор Петрович из «Большой перемены», народный артист с более чем 60 ролями — пережил тяжёлую личную трагедию. После этого актёр замкнулся, отказался от детей и прожил остаток дней в одиночестве. Почему любимец страны закончил жизнь в нищете и забвении и что с ним произошло, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Война характеров: властная мать и непокорный сын Что скрывалось за улыбкой Нестора Петровича? Праздник и смерть: что произошло в тот роковой день? Любовь, за которую пришлось платить слишком дорого Грустный финал человека, который когда-то был на виду

Война характеров: властная мать и непокорный сын

Что скрывалось за улыбкой Нестора Петровича?



Михаил Кононов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)



Михаил Кононов (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)

Праздник и смерть: что произошло в тот роковой день?

Любовь, за которую пришлось платить слишком дорого



Михаил Кононов (Фото: кадр из фильма «В круге первом»)

«Я для неё старался, всё думал, ей искусство нужно, а ей-то, оказывается, моя квартира была нужна», — вдыхал мастер.

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«Я об этом узнала самой последней и стала бороться. Ведь у нас не осталось никаких накоплений, одна пенсия», — рассказывала Наталья Павловна в беседе с «КП».

В течение полугода женщина ежедневно ездила в столицу и требовала аннулировать подписанное соглашение. В итоге жильё вернулось семье, а девушка была выписана.

Грустный финал человека, который когда-то был на виду