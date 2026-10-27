Мать состояла в связи со Сталиным, дочь иноагент, а внуки отбирают квартиру: как 85-летняя Людмила Максакова оказалась втянута в баталию за 200 миллионов

27 октября 2026, 15:00

Людмила Максакова (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Весной 1967 года «Волга» с композитором Микаэлом Таривердиевым и актрисой Людмилой Максаковой насмерть сбивает 16-летнего подростка. Вину на себя берёт мужчина, но слухи о том, что за рулём была именно она, преследуют артистку десятилетиями. Спустя полвека — новая трагедия: дочь — иноагент в международном розыске, сын — мошенник с судимостью, а внуки судятся с бабушкой из-за квартиры за 200 миллионов. Как сложилась судьба женщины, которую называли дочерью Сталина, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тайна происхождения: дочь вождя или случайного человека? Смертельное ДТП и разрыв с Таривердиевым 60 лет на сцене и презрение к собственным героиням Сын-мошенник и тюремный срок Дочь-иноагент в международном розыске Битва за квартиру в 200 миллионов

Тайна происхождения: дочь вождя или случайного человека?

Смертельное ДТП и разрыв с Таривердиевым



Людмила Максакова (фото: кадр из фильма «Антрацит»)

60 лет на сцене и презрение к собственным героиням

«Заткнись! Ты мне не нравишься!»: как фанаты «Битвы экстрасенсов» требуют убрать Сотникову из жюри после скандала с участницей из-за бюста

Сын-мошенник и тюремный срок



Людмила Максакова (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Дочь-иноагент в международном розыске



Мария Максакова*(фото: РИА Новости/Стрингер)

Битва за квартиру в 200 миллионов

«Они выросли в этом доме, и лишать их будущего я не позволю», — цитирует актрису «tvcenter.ru».