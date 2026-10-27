Мать состояла в связи со Сталиным, дочь иноагент, а внуки отбирают квартиру: как 85-летняя Людмила Максакова оказалась втянута в баталию за 200 миллионов
Весной 1967 года «Волга» с композитором Микаэлом Таривердиевым и актрисой Людмилой Максаковой насмерть сбивает 16-летнего подростка. Вину на себя берёт мужчина, но слухи о том, что за рулём была именно она, преследуют артистку десятилетиями. Спустя полвека — новая трагедия: дочь — иноагент в международном розыске, сын — мошенник с судимостью, а внуки судятся с бабушкой из-за квартиры за 200 миллионов. Как сложилась судьба женщины, которую называли дочерью Сталина, читайте в материале «Радио 1».
Тайна происхождения: дочь вождя или случайного человека?Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье оперной певицы Марии Петровны Максаковой — примы Большого театра и трёхкратной лауреатки Сталинской премии. Своим отцом актриса считала солиста Большого театра Александра Волкова, который во время войны оказался в оккупации, а затем эмигрировал в США.
Отчество «Васильевна» девочке дала мать — в честь друга семьи, сотрудника органов государственной безопасности Василия Новикова. По Москве ходили слухи, что Максакову-старшую благоволил сам Иосиф Сталин, а Людмила — его внебрачная дочь.
Официальных подтверждений этому не было; сама актриса говорила, что родительница так и не открыла ей тайну, и позднее сообщила, что отцом был Волков. Детство без папы и рядом с матерью-звездой наложило отпечаток на характер Людмилы Васильевны. Она выросла жёсткой и принципиальной, с обострённым чувством справедливости — качествами, которые впоследствии не раз усложняли ей жизнь.
Смертельное ДТП и разрыв с ТаривердиевымВ 1967 году в жизни актрисы произошла трагедия, которая разрушила её отношения с композитором Микаэлом Таривердиевым. Весной 1967 года их «Волга» сбила 16-летнего подростка, спешившего на свидание. Через три дня юноша скончался в больнице. По версии вдовы композитора Веры Таривердиевой и близких к музыканту людей, за рулём находилась именно Максакова, а Таривердиев взял вину на себя, чтобы спасти возлюбленную от тюрьмы. Сама Людмила Васильевна всегда называла эту трактовку чушью и утверждала, что машиной управлял Микаэл Леонович. Как бы там ни было, отношения закончились. Максакова ушла от Таривердиева после этой страшной истории, а спустя годы вышла замуж за художника Феликса Збарского, с которым прожила до его смерти.
60 лет на сцене и презрение к собственным героинямВ 1961 году Людмила окончила легендарную «Щуку», а с 1962 года служит в Театре имени Вахтангова — более 60 лет на одной сцене. Её пропуском в большой театральный мир стала роль Вали в «Принцессе Турандот» в 1963 году. Среди знаковых работ — «Насмешливое моё счастье», «Планета надежд», «Медея», «Человек с ружьём».
В 1987 году она вышла на сцену в роли Матери в спектакле по Горькому, после чего её стали называть великой. В кино актриса снималась нечасто, но каждая роль запоминалась: Маргарита Павловна в «Покровских воротах», Нина Сергеевна в «Огарёва, 6», Сьюзен в «Человеке с бульвара Капуцинов».
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При этом сама «Дама с характером» не раз говорила, что на сцене приходилось играть женщин, совершенно ей чуждых. «Хуже деревенской бабы» — так она однажды в сердцах заявила о некоторых своих героинях. В жизни прима была совсем другой: жёсткой, непримиримой, не умеющей идти на компромиссы.
Сын-мошенник и тюремный срокУ Людмилы Васильевны двое детей: сын Максим и дочь Мария*. Максим Максаков пошёл по стопам матери — стал актёром, но затем занялся бизнесом, возглавив компанию «ПР+Спорт». В 2013 году против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, фирма получала от Министерства спорта десятки миллионов рублей на подготовку телесюжетов о соревнованиях и здоровом образе жизни, но вместо реальной работы занималась фиктивным мониторингом изданий. Из бюджета было похищено около 13 миллионов рублей, хотя в прессе фигурировали цифры и крупнее. Максима арестовали, затем выпустили под домашний арест, потом снова взяли под стражу. Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы, но, поскольку тот долго находился под домашним арестом, из зала суда его отпустили. Для народной артистки РСФСР это стало тяжелейшим ударом, и именно тогда в отношениях с детьми появилась трещина, превратившаяся со временем в пропасть.
Дочь-иноагент в международном розыскеДочь Мария Максакова-Игенбергс* стала оперной певицей, солировала в Большом театре, была депутатом Государственной думы. Однако её личная жизнь сложилась трагично. Внучка легендарной оперной дивы вышла замуж за Владимира Тюрина, которого в определённых кругах называли «вором в законе».
Людмила Васильевна этот брак не одобряла и, по словам актрисы, Тюрин настроил детей против неё. В 2017 году Мария Максакова* уехала на Украину, а в мае 2023 года Минюст внёс её в реестр иностранных агентов. В декабре 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу, а 30 сентября 2025 года заочно приговорил её к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима — по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства и уклонении от обязанностей иноагента. К тому моменту Максакову* уже объявили в международный уголовный розыск.
Битва за квартиру в 200 миллионовОтношения между матерью и дочерью окончательно разрушились из-за имущественного спора. В 2021 году дети Марии* — Людмила и Илья Максаковы-Игенбергс — подали в суд на собственную мать, требуя передать им обещанную квартиру на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров стоимостью около 200 миллионов рублей. Мария* утверждала, что её бывший партнёр Владимир Тюрин совершил рейдерский захват недвижимости, а затем настроил против неё сына и дочь.
Суд, однако, встал на сторону детей. В 2024 году она попыталась оспорить договор дарения, но в мае 2025 года проиграла — окончательное решение вступило в силу.
По данным прессы, в конфликт оказалась втянута и Людмила Максакова: артистка поддержала внуков в их судебной тяжбе с собственной дочерью.
«Они выросли в этом доме, и лишать их будущего я не позволю», — цитирует актрису «tvcenter.ru».В сентябре 2026 года Людмиле Васильевне исполнилось 86 лет. Она по-прежнему живёт в центре Москвы, в Брюсовом переулке, и выходит на сцену каждый день. В этом вся Максакова: она продолжает работать, даже когда рушится всё — семья, репутация, прошлая жизнь.