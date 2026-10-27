«Заткнись! Ты мне не нравишься!»: как фанаты «Битвы экстрасенсов» требуют убрать Сотникову из жюри после скандала с участницей из-за бюста
В студию «Экстрасенсов. Реванш» внесли гроб — но обсуждали не его. Второй выпуск сезона запомнился не мистикой, а получасовым разбором декольте Анны Вартюховой, тремя баллами от Веры Сотниковой и фразой, которая моментально улетела в соцсети. Зрители разделились, но большинство встало на сторону участницы — и теперь требует убрать актрису из жюри. Что произошло и почему эта ссора так резко контрастирует с поведением судьи проекта двухлетней давности, расскажет «Радио 1».
Декольте вместо гробаВо второй тройке сезона сошлись Татьяна Ларина, Дженнифер Бьянки и Анна Вартюхова. Испытание с настоящим гробом выглядело в духе проекта, но главным поводом для конфликта стал куда более земной предмет — наряд Вартюховой с глубоким декольте. По сообщениям со съёмок, Сотникова раскритиковала внешний вид участницы и оценила её выступление в три балла. Обсуждение образа, как утверждали очевидцы, растянулось примерно на полчаса. Влад Череватый и Александр Шепс, по тем же сведениям, актрису в этом споре не поддержали.
«Завидует молодости»: история конфликта«Чернокнижница» отмалчиваться не стала. Её ответная версия — Вера придирается из-за зависти к молодости. Это предположение участницы, а не установленная причина поведения ведущей, но после такой реплики спор окончательно вышел за пределы обсуждения испытания. Одно дело — когда судья говорит участнику: «Вы не справились». Другое — когда разговор идёт о внешности, возрасте и взаимной неприязни.После выставления оценок Сотникова произнесла то самое: «Заткнись! Ты мне не нравишься!». Позже Анна Вартюхова признала профессиональную ошибку — во втором испытании она нашла нужного человека, но засомневалась и изменила выбор. Однако оскорбление в свой адрес терпеть не намерена.
«Фраза «ты мне не нравишься» — это не оценка моих личных способностей, это оценка личной неприязни», — заявила она.
«День минус»: что происходит после съёмокСотникова никогда особенно не скрывала, что тяжело переживает происходящее в «Реванше». Ещё в 2024 году ведущая рассказывала: после съёмок следующий день превращается для неё в «день минус», в течение которого она читает книги, смотрит фильмы и пытается морально восстановиться.
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Особенно тяжело ей даются трагические истории героев — она признавалась, что слишком глубоко им сопереживает. К оценкам относится так же эмоционально: спорила с Александром Шепсом, возмущалась вмешательством в работу участников, говорила о несправедливости, когда помощь достаётся одному экстрасенсу, а другому — нет.
Для неё судейство давно не сводится к цифре на табличке. Иногда эта вовлечённость приводила к открытым конфликтам.
Как два года назад актриса протестовала против личных счётовОсенью 2024 года Олег Шепс поставил Ангелине Изосимовой ноль после перепалки с ней. Сотникова поднялась со своего места: «Я ухожу, не хочу в этом балагане участвовать». Шепс затем объяснил, что пошутил, и изменил оценку. Для Сотниковой принципиальным был сам момент: личный конфликт, по её мнению, не должен перечёркивать результат участника. Именно поэтому нынешняя история с Вартюховой особенно контрастирует с тем эпизодом.
Теперь «ты мне не нравишься»: почему прозвучала эта фраза?Два года назад актриса была готова покинуть студию, увидев, как личная перепалка вмешивается в выставление баллов. Теперь такое отношение прозвучало от неё самой — предельно прямо. Это не доказывает, что три балла Вартюховой были поставлены исключительно из-за наряда или взаимной антипатии. Но конфликт явно перестал быть разговором только о выполненных заданиях: сначала спорили из-за декольте, затем Анна заговорила о предполагаемой зависти к молодости, а после оценок Сотникова прямо сказала участнице: «Ты мне не нравишься». Зрители разделились на два лагеря. В соцсетях большинство встало на сторону ведьмы, а в адрес ведущей звучат требования покинуть судейскую коллегию.
«Вера знатно перегибает. Пора менять жюри, но никто её убирать с экрана не будет. Достойно ведут себя скептики, а вот Вера до того поверила в себя, что играет с огнём», — писали фанаты шоу.Сама Вартюхова попросила поклонников не срывать злость на актрису. Телеведущая отреагировала на конфликт в личном блоге, заметив, что участница проекта своими действиями сама вызвала такую реакцию.
«Меня редко можно увидеть в таком гневе! И случается это, когда человек очень напрашивается на такую мою реакцию. У меня даже нет сомнений, что у этой девушки была задача - меня выбесить. Если нет результата экстрасенсорики, то надо же чем-то запомниться. Поссориться со мной, например. Уж слишком она старалась. А я просила не продолжать. Несколько раз. Но безуспешно», — цитирует судью шоу «bloknot-volgograd».