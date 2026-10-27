27 октября 2026, 09:00

Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В студию «Экстрасенсов. Реванш» внесли гроб — но обсуждали не его. Второй выпуск сезона запомнился не мистикой, а получасовым разбором декольте Анны Вартюховой, тремя баллами от Веры Сотниковой и фразой, которая моментально улетела в соцсети. Зрители разделились, но большинство встало на сторону участницы — и теперь требует убрать актрису из жюри. Что произошло и почему эта ссора так резко контрастирует с поведением судьи проекта двухлетней давности, расскажет «Радио 1».





Содержание Декольте вместо гроба «Завидует молодости»: история конфликта «День минус»: что происходит после съёмок Как два года назад актриса протестовала против личных счётов Теперь «ты мне не нравишься»: почему прозвучала эта фраза?

Декольте вместо гроба

«Завидует молодости»: история конфликта



Анна Вартюхова (фото: Инстаграм* @extrasens.varta)

«Фраза «ты мне не нравишься» — это не оценка моих личных способностей, это оценка личной неприязни», — заявила она.

«День минус»: что происходит после съёмок

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Теперь «ты мне не нравишься»: почему прозвучала эта фраза?



Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Вера знатно перегибает. Пора менять жюри, но никто её убирать с экрана не будет. Достойно ведут себя скептики, а вот Вера до того поверила в себя, что играет с огнём», — писали фанаты шоу.

«Меня редко можно увидеть в таком гневе! И случается это, когда человек очень напрашивается на такую мою реакцию. У меня даже нет сомнений, что у этой девушки была задача - меня выбесить. Если нет результата экстрасенсорики, то надо же чем-то запомниться. Поссориться со мной, например. Уж слишком она старалась. А я просила не продолжать. Несколько раз. Но безуспешно», — цитирует судью шоу «bloknot-volgograd».