Скандал с «дипфейком» у Дудя*, разнос Ларисы Долиной и рвота от вида Леонтьева: непрекращающийся хейт и новые проекты Вики Цыгановой
Певице, актрисе и модельеру Вике Цыгановой 28 октября исполняется 63 года. Исполнительница хита «Русская водка» прошла путь от костюмера в Магаданской филармонии до одной из самых эпатажных фигур российского шоу-бизнеса. Её карьера полна триумфов и громких разоблачений, а личная жизнь — гармонией и стабильностью. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Вики ЦыгановойВика Цыганова (настоящее имя — Виктория Юрьевна Цыганова, в девичестве Жукова) родилась в Хабаровске в семье морского офицера, где музыка звучала с детства: отец играл на гитаре, а девочка давала домашние концерты и участвовала в школьных спектаклях. После школы она отправилась во Владивосток, поступив в Дальневосточный институт искусств на актёрский факультет, параллельно совершенствуясь в вокале у преподавателя кафедры оперного пения.
Однако путь на большую сцену оказался тернистым: после окончания вуза она устроилась в Еврейский камерный музыкальный театр, но из-за гастролей за границей новенькую не взяли, и ей пришлось работать в Магаданской филармонии — костюмером и актрисой в двух спектаклях одновременно. Переломный момент наступил во время гастролей в Сочи, где Вика познакомилась с Вадимом Цыгановым — директором группы «Ласковый май». Однако переломный момент наступил в 1988 году, когда она стала солисткой группы «Море» и практически полностью переключилась на музыкальную карьеру.
Широкая известность пришла к ней после встречи с поэтом-песенником и продюсером Вадимом Цыгановым, который впоследствии стал её мужем. Именно он написал для неё одну из первых и самых знаковых песен — «Андреевский флаг», надолго ставшую её визитной карточкой. Важной вехой в её творчестве стало сотрудничество с Михаилом Кругом. Вместе они записали восемь дуэтов для альбома «Посвящение». Вика является крестной мамой сына Михаила Круга и поддерживает отношения с его семьёй.
Параллельно с музыкой Цыганова развивала и другое призвание: с 2004 года она демонстрирует авторские коллекции одежды, а её «душегрейки» в русском стиле, по её собственным словам, «уходят как горячие пирожки».
Личная жизнь ЦыгановойВ отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, личная жизнь Вики Цыгановой — это история о единственной и долгой любви. Вот уже более 35 лет она живёт в браке с Вадимом Цыгановым, и этот союз она называет «венчанным»:
«Я сама повела под венец своего мужа. Я сказала, что в сожительстве жить не буду. Это грех», — призналась она «Комсомольской правде».Пара живёт в большом подмосковном доме, где Вадим занимается скульптурой и дизайном памятников, а Вика шьёт одежду и поёт.
Однако главная боль певицы — отсутствие детей.
«Я мечтала родить десять детей, потому что у меня у бабушки было десять детей. Двое из них умерли маленькими. А в браке у меня не было ни одной беременности, ни одной», — рассказывала певица в программе Пятого канала «Светская хроника».От ЭКО и услуг суррогатной матери она отказалась по религиозным соображениям, заявив, что «ненужных детей уничтожают, а для меня они уже живые души».
Скандалы, эпатаж и «дипфейк» у Дудя*Если в 1990-х Цыганова была известна прежде всего песнями, то в последние годы её имя всё чаще мелькает в связи с громкими скандалами. Один из самых резонансных эпизодов — выпуск песни «Вагнер» в октябре 2022 года, которую супруги Цыгановы создали на волне популярности ЧВК. Вадим Цыганов объяснял: «По сути, "Вагнер" — это уже целое движение. И нам с Викторией захотелось посвятить ему песню». Однако после июньского мятежа 2023 года риторика резко изменилась: в интервью Юрию Дудю* Вадим заявил, что «манера поведения этого человека и его психотип ему не нравились тогда и не нравятся сейчас».
Само интервью Дудю* в 2023 году стало отдельным скандалом. Цыганова пришла на съёмки вместе с мужем, и более трёх часов они рассуждали о «рептилоидах в мировом правительстве», «священной военной операции» и логотипе Apple, отсылающем к Эдему. После публикации певица заявила в Telegram-канале, что видео — «дипфейк, сделанный нейросетями».
От этого заявления у публики появилось еще больше вопросов. Прояснять ситуацию пришлось Вадимом Цыгановым. В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что певица, рассказав об участии нейросети в интервью, хотела «избежать дурных вопросов».
Не менее громким стало и её высказывание о Валерии Леонтьеве:
«Я пошла на концерт известной звезды, и потом меня рвало полвечера. Мне было очень плохо», — заявила она, пояснив, что 76-летний артист «раздевался и вёл себя не так, как обычно».Досталось и Ларисе Долиной в недавней ситуации с недвижимостью. По ее Цыгановой, народную артистку РФ пытаются выставить «невинной овечкой» с помощью государственных СМИ.
«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину пытались отмыть через интервью на Первом канале», — сказала Цыганова.Она охарактеризовала ситуацию с квартирой как нечто выходящее за рамки морали и этики, а также выразила недовольство по поводу чрезмерной самоуверенности певицы, решившей предать огласке подробности дела на телевидении.
Балет, вера и новые проектыСегодня Вика Цыганова продолжает концертную деятельность, но всё реже выходит на большие площадки, предпочитая камерные выступления и творческие вечера. Неожиданным поворотом стал её дебют в качестве режиссёра-постановщика балета «Победа», премьера которого прошла в Театре Российской армии.
«Это не про меня, это про победу над грехом, над смертью, это победа света над тьмой. Это библейская тема на примере истории России», — рассказала она РИА Новости.Главную партию Души исполнила прима-балерина Людмила Титова, а декорации и костюмы созданы по мотивам работ Фёдора Конюхова. В финале балета, по словам Цыгановой, не будет «голливудского хэппи-энда»:
«Великая Отечественная война плавно перетекает в сегодняшний день, а именно в специальную военную операцию. Мы лишь надеемся, что добро победит».