27 октября 2026, 17:56

Вика Цыганова (Фото: Instagram** / @vika.tsyganova63)

Певице, актрисе и модельеру Вике Цыгановой 28 октября исполняется 63 года. Исполнительница хита «Русская водка» прошла путь от костюмера в Магаданской филармонии до одной из самых эпатажных фигур российского шоу-бизнеса. Её карьера полна триумфов и громких разоблачений, а личная жизнь — гармонией и стабильностью. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вики Цыгановой Личная жизнь Цыгановой Скандалы, эпатаж и «дипфейк» у Дудя* Балет, вера и новые проекты

Биография Вики Цыгановой

Вика Цыганова (Фото: Instagram** / @vika.tsyganova63)

Личная жизнь Цыгановой

Вадим и Вика Цыгановы (Фото: Instagram** / @vika.tsyganova63)

«Я сама повела под венец своего мужа. Я сказала, что в сожительстве жить не буду. Это грех», — призналась она «Комсомольской правде».

«Я мечтала родить десять детей, потому что у меня у бабушки было десять детей. Двое из них умерли маленькими. А в браке у меня не было ни одной беременности, ни одной», — рассказывала певица в программе Пятого канала «Светская хроника».

Скандалы, эпатаж и «дипфейк» у Дудя*

Вика Цыганова (Фото: Instagram** / @vika.tsyganova63)

«Я пошла на концерт известной звезды, и потом меня рвало полвечера. Мне было очень плохо», — заявила она, пояснив, что 76-летний артист «раздевался и вёл себя не так, как обычно».

«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину пытались отмыть через интервью на Первом канале», — сказала Цыганова.

Балет, вера и новые проекты

Вика Цыганова (Фото: Instagram** / @vika.tsyganova63)

«Это не про меня, это про победу над грехом, над смертью, это победа света над тьмой. Это библейская тема на примере истории России», — рассказала она РИА Новости.

«Великая Отечественная война плавно перетекает в сегодняшний день, а именно в специальную военную операцию. Мы лишь надеемся, что добро победит».

* Признан в РФ СМИ-иноагентом.