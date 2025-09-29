Мать вынудила сделать аборт, а Домогаров бил и ставил ультиматумы: звезде мюзикла «Чикаго» Наталье Громушкиной 50 лет
Наталья Громушкина — актриса, чья жизнь напоминает драматический сериал: блестящий старт, головокружительные роли, болезненные разводы, предательство близких и удивительная сила духа, позволившая ей возродиться из пепла. 29 сентября звезде экрана исполняется 50 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство и начало звездного пути Натальи Громушкиной
Наталья Громушкина родилась 29 сентября 1975 года в Москве в интеллигентной семье. Её отец, Валерий Павлович, — доктор исторических наук, владел пятью языками, а мать, Елена Васильевна, работала переводчиком с испанского. Особую известность в семье имел дед Натальи, Павел Громушкин — советский разведчик, полковник, а также талантливый художник-портретист, чьи работы побывали на орбитальной станции «Мир».
Судьба Натальи была предопределена с детства. Она с шести лет занималась танцами в коллективе при Гостелерадио, училась в музыкальной школе, пела в детском ансамбле и занималась художественным чтением. В 11 лет она дебютировала на сцене в советско-американском мюзикле «Дитя мира», а в 13 лет — в кино, в фильме Владимира Фокина «До первой крови» (1989), где сыграла свою первую роль — Свету.
Она окончила школу с музыкально-хореографическим уклоном, а затем режиссерский факультет ГИТИСа, параллельно с учебой блистая в команде КВН «Эскадрон гусар».
Театр, кино и мюзиклы
Творческая биография Громушкиной поражает разнообразием. Еще на третьем курсе она была приглашена в Театр Моссовета, а позже служила в Театре на Малой Бронной. Настоящую народную любовь и узнаваемость ей принесли роли в популярных сериалах 2000-х годов. Зрители запомнили ее как Альбину Медведеву в сериале «Обреченная стать звездой», жену генерала Ларису в мелодраме «Выйти замуж за генерала», учительницу Жанну в сериале «Кто в доме хозяин?» и Лизу, «двойника» Виктории Прутковской, в «Моей прекрасной няне».
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 50 работ, в том числе в картинах «Женские истории», «Я счастливая!», «Новогодний брак» и «Дикий-2», где она исполнила главные роли. Но главной творческой страстью Громушкиной стали мюзиклы. Она была одной из первых российских «примадонн» этого жанра, блистав в таких постановках, как «Чикаго» (ее «Тюремное танго» вызывало восторг у зрителей), «Нотр-Дам де Пари», «12 стульев» и «Кабаре». Позже она успешно попробовала себя как продюсер и режиссер-постановщик.
Личная жизнь Громушкиной: трагедии, скандалы и предательство
Личная жизнь актрисы стала полем битвы, полной потерь и предательств. На втором курсе ГИТИСа Наталья забеременела от любимого человека. Эта радостная новость пришлась на время тяжелейшей трагедии в семье — в ДТП погиб ее 19-летний брат Павел. Для родителей актрисы это была вторая утрата ребенка. Их первая дочь ушла из жизни до рождения Натальи и Павла. Горе родителей было невыносимым, они искали виновных. Наталья надеялась, что новость о предстоящем пополнении в семье сможет вернуть им радость жизни.
«Но реакция мамы оказалась обратной. Она плакала и кричала: «Ты еще молодая, у тебя все впереди. Если ты это сделаешь, я наложу на себя руки!» Меня заставили избавиться от ребенка», — цитирует актрису издание eg.ru.
С первым мужем, известным актером Александром Домогаровым, Громушкина прожила в браке четыре года с 2001 по 2005, но их отношения были далеки от идиллии. Пара постоянно ссорилась и расставалась. По словам актрисы, Домогаров мог поднять на нее руку. Кульминацией стал ее уход из двух театров — Моссовета и на Малой Бронной, — где дирекция сделала выбор в пользу Домогарова, фактически оставив ее «у разбитого корыта».
«Итак, потеря работы в двух театрах сразу. Администрирование творчества супервостребованного артиста отпало автоматически. Идти некуда. Ультиматум "или ты со мной, и у тебя есть всё, или сама по себе у разбитого корыта" задел всерьез. Я его люблю, но кем он себя вообразил — вершителем судеб?» — цитирует звезду кино news.ru.
Такого поворота событий актриса не смогла простить, и последовало окончательное расставание. После развода она оказалась в коммуналке с бюджетом в 10 тысяч рублей в день. Находясь в процессе развода с Домогаровым, Громушкина узнала, что беременна. 9 мая 2005 года она родила сына Гордея, чье отчество так и осталось тайной для публики. Хотя долгое время отцом считали Домогарова, тот публично сделал ДНК-тест, который опроверг его отцовство.
Позже, в 2012 году, Наталья вышла замуж за актера Илью Оболонкова, который был младше ее на шесть лет. В 2013 году у пары родилась дочь Илиана, но в 2018 году семья распалась. С тех пор актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от публичных глаз.
Наталья Громушкина сегодня
Несмотря на все жизненные перипетии, Наталья Громушкина нашла в себе силы не просто выжить, а полноценно жить и творить. Сегодня она — востребованная актриса, которая продолжает сниматься в кино и сериалах. С 2016 года она реализует себя как педагог, набрав собственную мастерскую в московском Институте театрального искусства имени И.Д. Кобзона. В 2024 году она выпустила свой курс, студенты которого задействованы в ее постановках и спектаклях московских театров.
Она растит двоих детей, Гордея и Илиану, и, несмотря на горький опыт, не теряет надежды встретить настоящую любовь. Как признавалась сама актриса:
«Кто бы там что ни говорил, а главная женская слабость — это мужчины. С ними трудно, но без них просто невозможно».