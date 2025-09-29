29 сентября 2025, 16:53

Наталья Громушкина (Фото: Instagram*@ grom.ko)

Наталья Громушкина — актриса, чья жизнь напоминает драматический сериал: блестящий старт, головокружительные роли, болезненные разводы, предательство близких и удивительная сила духа, позволившая ей возродиться из пепла. 29 сентября звезде экрана исполняется 50 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Детство и начало звездного пути Натальи Громушкиной

Театр, кино и мюзиклы

Личная жизнь Громушкиной: трагедии, скандалы и предательство

«Но реакция мамы оказалась обратной. Она плакала и кричала: «Ты еще молодая, у тебя все впереди. Если ты это сделаешь, я наложу на себя руки!» Меня заставили избавиться от ребенка», — цитирует актрису издание eg.ru.

«Итак, потеря работы в двух театрах сразу. Администрирование творчества супервостребованного артиста отпало автоматически. Идти некуда. Ультиматум "или ты со мной, и у тебя есть всё, или сама по себе у разбитого корыта" задел всерьез. Я его люблю, но кем он себя вообразил — вершителем судеб?» — цитирует звезду кино news.ru.

Наталья Громушкина сегодня

«Кто бы там что ни говорил, а главная женская слабость — это мужчины. С ними трудно, но без них просто невозможно».