14 февраля 2026, 14:33

Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в нашумевшем фильме «Левиафан», ситкоме «Ивановы-Ивановы» и саге «Домашний арест», Анне Уколовой 15 февраля исполняется 48 лет. Её карьера, насчитывающая более полутора сотен ролей, всегда была на подъеме, но личная жизнь, как выяснилось, дала трагическую трещину. Подробности — в материале «Радио 1».





Из провинции в звезды: тернистый путь Уколовой к славе

Любовь длиною в четверть века: финал истории

«Если бы он не подобрал меня пьяненькой, я бы никогда не вышла замуж. Не смогла бы ни с кем жить. Сергей меня боготворит, и я с ним как принцесса», — откровенничала Анна в интервью StarHit.ru.

Пьяный дебош в аэропорту

Новая жизнь и новые роли