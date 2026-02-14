Матом на всю воздушную гавань: развод Анны Уколовой с бизнесменом, скандал в Шереметьево и сравнение с Волочковой
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в нашумевшем фильме «Левиафан», ситкоме «Ивановы-Ивановы» и саге «Домашний арест», Анне Уколовой 15 февраля исполняется 48 лет. Её карьера, насчитывающая более полутора сотен ролей, всегда была на подъеме, но личная жизнь, как выяснилось, дала трагическую трещину. Подробности — в материале «Радио 1».
Из провинции в звезды: тернистый путь Уколовой к славеАнна Уколова родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновский Куйбышевской (ныне Самарской) области. Её история — классический пример того, как провинциальная девушка с характером покоряет столицу. Путь в большое искусство начался с бунта: проучившись всего курс в Самарском институте искусств и культуры, она бросила всё и уехала в Москву поступать в ГИТИС. Риск оказался оправданным — в 2000 году она окончила вуз и была принята в труппу «Театра Луны».
В кино Анна дебютировала в 2002 году с эпизода в сериале «Закон», и долгое время ей приходилось довольствоваться ролями второго плана. Однако её прорывной работой стала роль Нины в провокационной драме «Точка» о жизни проституток, за которую она получила приз Международного кинофестиваля в Чикаго. Но настоящая слава и признание критиков пришли к ней после роли Анжелы Поливановой, жены стриптизера, в оскароносном «Левиафане» Андрея Звягинцева. Эта работа принесла ей номинацию на премию «Ника».
Сегодня её фильмография насчитывает более 150 ролей, среди которых такие хиты, как «Географ глобус пропил», «Домашний арест», «Переводчик» и, конечно, комедийный сериал «Ивановы-Ивановы», принесший ей любовь массового зрителя и премию «ТЭФИ».
Любовь длиною в четверть века: финал историиЛичная жизнь Уколовой всегда была скрыта за семью печатями, в отличие от её откровенных героинь. Долгие годы она была воплощением стабильности. Её мужем был бизнесмен Сергей Пугачев. Их роман начался красиво — в 2000 году на вечеринке в клубе, где Анна отмечала свой кинодебют. Актриса не сразу ответила взаимностью: избранник был младше на три года и ниже ростом, но его настойчивость и обожание сделали свое дело.
«Если бы он не подобрал меня пьяненькой, я бы никогда не вышла замуж. Не смогла бы ни с кем жить. Сергей меня боготворит, и я с ним как принцесса», — откровенничала Анна в интервью StarHit.ru.
В 2011 году у пары родился сын Макар. Но сказка разрушилась в одночасье. В 2023 году Уколова впервые подала на развод, но затем забрала заявление. Однако в 2024 году она довела дело до конца, и свой 47-й день рождения актриса встретила уже в статусе свободной женщины. Развод прошел мирно: 14-летний сын остался с матерью, а Сергей продолжает активно участвовать в его воспитании. Интересно, что за 17 лет официального брака Уколова так и не взяла фамилию мужа, не желая быть «еще одной Пугачевой» в шоу-бизнесе.
Пьяный дебош в аэропортуКазалось, что развод — это личное дело каждой семьи, но грянул скандал, который вывел имя актрисы в топы новостей совсем по другой причине. В 26 октября 2025 года Анна Уколова стала героиней криминальной хроники. По данным Telegram-канала Mash и ряда СМИ, возвращаясь рейсом из Калининграда в Москву, актриса вышла в терминал Шереметьево в крайне неадекватном состоянии.
Очевидцы описывали жуткую картину: звезда, предположительно находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, громко материлась на весь терминал, конфликтовала с персоналом и пассажирами и с трудом держалась на ногах. Кульминацией стало падение: направляясь к такси, Анна рухнула на землю и сильно рассекла руку. Двум сердобольным девушкам, летевшим с ней одним рейсом, пришлось помогать знаменитости добраться до медиков.
Комментаторы в Сети уже окрестили Уколову «преемницей» скандальной балерины Анастасии Волочковой. Сама актриса и её представители инцидент никак не комментировали. Удивительно, но, несмотря на полученную травму и шумный скандал, уже 29 октября Анна вышла на сцену ДК имени Зуева в спектакле, подтвердив свой профессиональный статус.
Новая жизнь и новые ролиНесмотря на личные драмы и скандальную огласку, профессиональная карьера Уколовой остается на пике. Кажется, развод только развязал ей руки для творческих экспериментов. Актриса сейчас — одна из самых занятых в индустрии, хотя сама признается, что слава дается ей нелегко.
В 2025 году вышли сразу несколько громких проектов с участием Анны: второй сезон комедии «Первокурсницы», где Уколова сыграла сорокалетнюю студентку Настю, драма «Паромщик» о событиях в Запорожской области, а также комедии «Слепой», «Санкционер» и «Мы рожаем».
Но главные сюрпризы ждут зрителей в 2026 году. Уколова снимается в абсурдной комедии «Лифт» — истории о домохозяйке, расследующей таинственное исчезновение лифта в собственном подъезде. Съемки проходят в настоящих питерских квартирах, что добавляет проекту реалистичности. Также в работе — семейная комедия «Дальнобойщица» и лента «Вторая теща», где партнерами Уколовой станут Гарик Харламов и Вениамин Колобов.
Сейчас Анна избирательно подходит к ролям, думая о том, как на её работу посмотрят сын Макар и его школьные друзья.