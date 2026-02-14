«Не знала, что делать»: Участие беременной россиянки в шоу «Выжить в Стамбуле» оказалось под угрозой
Участие беременной россиянки в шоу «Выжить в Стамбуле» оказалось под угрозой
Одна из россиянок, участвующих в экстремальном шоу «Выжить в Стамбуле» в Турции, оказалась беременна. Об этом пишет «СтарХит».
Девушка обнаружила у себя признаки беременности и решила проверить свои подозрения с помощью теста. Результат оказался положительным.
«Я сделала тест, и увидела две жирные полоски. Сначала я просто сидела и смотрела перед собой, вообще не знала, что мне делать: говорить или не говорить», — рассказала она.
Участница сообщила о результатах теста ведущей Ляйсан Утяшевой. Она посоветовала девушке проконсультироваться с врачом и получить разрешение на дальнейшее участие в шоу. На текущий момент участие россиянки в проекте находится под вопросом.
За главный приз сейчас борются MIA BOYKA, Кузьма Сапрыкин, Магомед Муртазаалиев, Антон Жижин, Алена Блин из звездной команды, а также Влада Золотова, Алена Гром, Риназ Раемов, Леонид Вахитов, Игорь Прохоров и Дарья Выходцева из народной команды.