«Не знала, что делать»: Участие беременной россиянки в шоу «Выжить в Стамбуле» оказалось под угрозой

14 февраля 2026, 13:15

Участие беременной россиянки в шоу «Выжить в Стамбуле» оказалось под угрозой

Фото: iStock/seb_ra

Одна из россиянок, участвующих в экстремальном шоу «Выжить в Стамбуле» в Турции, оказалась беременна. Об этом пишет «СтарХит».





Девушка обнаружила у себя признаки беременности и решила проверить свои подозрения с помощью теста. Результат оказался положительным.





«Я сделала тест, и увидела две жирные полоски. Сначала я просто сидела и смотрела перед собой, вообще не знала, что мне делать: говорить или не говорить», — рассказала она.