Звезду «Постучись в мою дверь» заподозрили в связях с криминалом
Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», может быть связан с криминальной историей. Об этом сообщает издание DiziMedia.
Артиста доставили в полицейский участок для дачи показаний по делу о преступной организации Ahbap. В настоящий момент правоохранители проверяют, мог ли он быть участником группировки или передавать ей информацию. При этом обвинения актеру пока не предъявили.
Бюрсина допросили 29 июля вместе с несколькими известными артистами. Среди них — Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла и Ирем Хэлваджиоглу.
Следствие устанавливает возможную роль каждого из фигурантов. В случае доказательства причастности им могут грозить суровые сроки, вплоть до пожизненного заключения.
Ранее сообщалось, что турецкую актрису Ханде Эрчел, исполнившую роль Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь», официально признали невиновной в рамках расследования, связанного с подозрениями в употреблении наркотиков.
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