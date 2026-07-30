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Звезду «Постучись в мою дверь» заподозрили в связях с криминалом

Керема Бюрсина допросили по делу об участии в преступной группировке
Керем Бюрсин (Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»)

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», может быть связан с криминальной историей. Об этом сообщает издание DiziMedia.



Артиста доставили в полицейский участок для дачи показаний по делу о преступной организации Ahbap. В настоящий момент правоохранители проверяют, мог ли он быть участником группировки или передавать ей информацию. При этом обвинения актеру пока не предъявили.

Бюрсина допросили 29 июля вместе с несколькими известными артистами. Среди них — Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла и Ирем Хэлваджиоглу.
Следствие устанавливает возможную роль каждого из фигурантов. В случае доказательства причастности им могут грозить суровые сроки, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что турецкую актрису Ханде Эрчел, исполнившую роль Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь», официально признали невиновной в рамках расследования, связанного с подозрениями в употреблении наркотиков.

Лидия Пономарева

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