Звезду «Постучись в мою дверь» заподозрили в связях с криминалом

30 июля 2026, 15:49

Керема Бюрсина допросили по делу об участии в преступной группировке

Керем Бюрсин (Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»)

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», может быть связан с криминальной историей. Об этом сообщает издание DiziMedia.