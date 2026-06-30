30 июня 2026, 14:20

Михаил Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

Михаил Круг — человек, сумевший превратить блатную песню в народные хиты, голос 90-х, который звучал из каждого окна, и «король шансона», никогда не сидевший в тюрьме. Автора бессмертного «Владимирского централа», слесаря-авторемонтника, ставшего культовым артистом, не стало 1 июня 2002 года. О романсах, настоящих бандитах и трагедии в жизни шансонье читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тверской парень «Жиган-Лимон» Личная жизнь Смерть шансонье «Владимирский централ» как вечный памятник



Тверской парень «Жиган-Лимон»

Михаил Круг (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь

Михаил и Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

Смерть шансонье

Михаил Круг (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Владимирский централ» как вечный памятник

Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

«Пройти путь от простого слесаря-авторемонтника до известного артиста — это большая редкость. Нужно справиться и с огнём, и с водой, а самое трудное, оказывается, не огонь и вода, а медные трубы», — говорил Круг в одном из последних интервью.